Raigad News : अजित पवार यांचा अस्थिकलश खोपोलीकडे रवाना; कार्यकर्त्यांना घेता येणार दर्शन

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कार नंतर एकत्रित करण्यात आलेल्या अस्थी यांचे दर्शन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सार्वजनिक केले आहे.रायगड जिल्ह्यासाठी बारामती येथून निघालेला रथ काल कर्जत येथे आला होता.हा अस्थी कलश आज कर्जत तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता.
सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी शोक व्यक्त करीत असताना त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत होते. त्यांच्याकडून कर्जत येथून हा अस्थी कलश फुलांनी सजवलेल्या रथामधून खोपोलीनंतर खालापूर असा पुढे रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात कार्यकर्त्यांना अंतिम दर्शन घेण्यासाठी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती दिली. तसेच श्री क्षेत्र हरिहरेश्वर येथे त्या अस्थींचे विसर्जन करण्यात येणार असून रायगड जिल्ह्यातील कार्यकर्ते तेथे उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती दिली.
कर्जत येथील राष्ट्रवादी भवन येथे अस्थी कलश दर्शन प्रसंगी कर्जत नगरपरिषद अध्यक्ष पुष्पा दगडे,उप नगराध्यक्ष संतोष पाटील, गटनेते महेंद्र चंदन तसेच बहुसंख्य नगरसेवक नगरसेविका यांची उपस्थिती होती.तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून जिल्हा कार्याध्यक्ष अशोक भोपतराव,जिल्हा सरचिटणीस एकनाथ धुळे,माजी सरपंच विलास माळी,तालुका कार्याध्यक्ष मधुकर घारे,माजी उप नगराध्यक्ष अशोक राऊत आदी सह ग्रामीण भागातील अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.तेथे ठेवण्यात आलेल्या कलशाचे दर्शन घेऊन झाल्यावर जिल्हा अध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी हा कलश फुलांनी सजवलेल्या रथ मध्ये ठेवला.त्यानंतर हा रथ कार्यकर्त्यांच्या अनेक गाड्यांच्या ताफ्यासह खोपोली खालापूर येथे निघाला आहे.आता हा रथ पुढील काही दिवस कर्जत तालुक्यातील प्रमूख शहरांमध्ये नेला जाणार आहे.