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Tata Motors : व्हेनेझुएलाच्या डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची टाटा मोटर्सला भेट; इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नव्या संधींवर चर्चा

Updated On: Jun 06, 2026 | 03:03 PM IST
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सारांश

व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षा Delcy Rodríguez यांनी टाटा मोटर्सच्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांची पाहणी केली. यावेळी टाटा समूहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सदिच्छा भेट घेत इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातील नव्या व्यावसायिक संधी आणि सहकार्याच्या शक्यतांवर चर्चा करण्यात आली. या भेटीमुळे भारत-व्हेनेझुएला औद्योगिक संबंधांना नवी चालना म

व्हेनेझुएलाच्या डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची टाटा मोटर्सला भेट; इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नव्या संधींवर चर्चा

व्हेनेझुएलाच्या डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची टाटा मोटर्सला भेट; इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नव्या संधींवर चर्चा

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विस्तार
  • व्हेनेझुएलाच्या डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची टाटा मोटर्सला भेट
  • इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नव्या संधींवर चर्चा
  • सिएरा ईव्ही डिझाइन
मुंबई : व्हेनेझुएलाच्या बोलिव्हियन प्रजासत्ताकाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी बॉम्बे हाऊस येथे टाटा समूहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सदिच्छा भेट घेतली. राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी बॉम्बे हाऊस येथे टाटा मोटर्सच्या नवीन ईलेक्ट्रिक वाहनांची पाहणी करुन माहिती घेतली.

टाटा समूहाच्या वतीने टाटा मोटर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश वाघ, तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांनी राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचे स्वागत केले. यावेळी राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रातील आधुनिक आणि प्रगत तंत्रज्ञानाबाबत तसेच या क्षेत्रातील नवीन संधींबाबत टाटा समूहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. टाटा एक्स्पिरिएंन्स सेंटर येथे त्यांनी टाटा समूहाच्या वाटचालीसंदर्भातही त्यांनी माहिती घेतली.

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भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी सातत्याने वाढत आहे आणि ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी टाटा मोटर्स आपली ईव्ही श्रेणी आणखी मजबूत करण्याची तयारी करत आहे. कंपनी नजीकच्या भविष्यात आपल्या दोन सर्वात लोकप्रिय एसयूव्ही, टाटा सिएरा आणि टाटा सफारी, इलेक्ट्रिक आवृत्त्यांमध्ये लॉन्च करण्याची योजना आखत आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही ५०० किलोमीटरपेक्षा जास्त ड्रायव्हिंग रेंज देतील अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या ग्राहकांची एक मोठी चिंता दूर होईल.

टाटा सिएरा ही एक लोकप्रिय एसयूव्ही आहे. आता, कंपनी तिला आधुनिक डिझाइन आणि प्रगत इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानासह पुन्हा लॉन्च करत आहे. नवीन सिएरा ईव्ही कंपनीच्या Acti.ev प्लॅटफॉर्मवर तयार केली जाईल. यामध्ये मोठी बॅटरी आणि एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ती एका चार्जवर ५०० किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास करू शकेल. काही अहवालांनुसार, ही गाडी ५५० ते ६०० किलोमीटरपर्यंतची संभाव्य रेंज देऊ शकते.

सिएरा ईव्ही डिझाइन

डिझाइनच्या बाबतीत, सिएरा ईव्ही जुन्या मॉडेलसारखीच असेल, परंतु यामध्ये आधुनिक एलईडी लायटिंग, एक प्रीमियम इंटीरियर, एक मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम आणि अनेक स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स देखील असू शकतात. अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (ADAS) आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) सारखी वैशिष्ट्ये काही व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असू शकतात.

दुसरीकडे, टाटा सफारी ईव्हीला कंपनीची फ्लॅगशिप इलेक्ट्रिक एसयूव्ही म्हणून सादर केले जाऊ शकते. ही गाडी अशा ग्राहकांसाठी डिझाइन केली जात आहे ज्यांना एक मोठी, प्रीमियम आणि कुटुंबासाठी अनुकूल इलेक्ट्रिक एसयूव्ही हवी आहे. सफारी ईव्ही अंदाजे ५०० किलोमीटर किंवा त्याहून अधिकची रेंज, तसेच AWD सिस्टीम, मोठा बॅटरी पॅक, उत्कृष्ट कामगिरी आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये देईल अशी अपेक्षा आहे.

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इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणारे लोक

या दोन एसयूव्हीच्या लाँचमुळे, टाटा मोटर्स भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजारात आपली पकड आणखी मजबूत करू शकते. देशाच्या ईव्ही सेगमेंटमध्ये कंपनीचे आधीच एक मजबूत स्थान आहे आणि नवीन मॉडेल्ससह आपला बाजारहिस्सा वाढवण्याचा कंपनीचा विचार आहे. वाढत्या इंधनाच्या किमती आणि पर्यावरणाविषयीची जागरूकता देखील इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वेगाने वळण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.

Web Title: Venezuela acting president delcy rodriguez visits tata motors electric vehicles discussion

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Published On: Jun 06, 2026 | 03:03 PM

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