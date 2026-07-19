चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँकांची सरशी; मालमत्तेत मोठी वाढ, निव्वळ नफ्यातही रेकॉर्डब्रेक सुधारणा

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क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेचा चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीत नफा तिप्पटीहून अधिक वाढून ५ हजार २५३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या याच तिमाहीत बँकेचा नफा १,६७५ कोटी रुपये होता. जून २०२६ मध्ये संपलेल्या पहिल्या तिमाहीत बँकेचे एकूण उत्पन्न ३७ हजार २३१ कोटी रुपयांवर स्थिर राहिले. पण बँकेचे व्याज उत्पन्न किंचित वाढून ३२,८९७ कोटी रुपये झाले, जे मागील वर्षी याच तिमाहीत ३१,९६४ कोटी रुपये होते. या कालावधीत बँकेचा परिचालन नफा ७,५१९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, तर मागील वर्षी याच तिमाहीत तो ७,०८१ कोटी रुपये होता. बँकेच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली.
अॅक्सिस बँक तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी खासगी क्षेत्रातील बैंक असलेल्या अॅक्सिस बँकेने, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या एप्रिल-जून तिमाहीत एकत्रित निव्वळ नफ्यात २२.२३% वाढ नोंदवत तो ७,६३२.३१ कोटींवर पोहोचल्याचे जाहीर केले. २०२५-२६ च्या याच तिमाहीत बँकेचा एकत्रित नफा ६.२४३.७२ कोटी होता. या तिमाहीत बँकेचा स्वतंत्र नफा २३ टक्क्यांनी वाढून ७ हजार ११४ कोटींवर पोहोचला. कर्ज वितरणात १९% वाढ झाल्यामुळे, या तिमाहीत बँकेचे मूळ निव्वळ व्याज उत्पन्न (एनआयआय) ८ टक्क्यांनी वाढून १४ हजार ६४६ कोटींवर पोहोचले. पण बँकेचे निव्वळ व्याज मार्जिन (एनआयएम) वार्षिक ३.८०% वरून ३.४६% पर्यंत घसरले. जानेवारी-मार्च २०२६ च्या तिमाहीत बँकेचे निव्वळ व्याज मार्जिन ३.७३ टक्के होते. बँकेने सांगितले, एप्रिल-जून तिमाहीत, कॉर्पोरेट कर्जामधील ३८ टक्के वाढीचा एकूण कर्जवाढीत सर्वाधिक वाटा होता, तर किरकोळ कर्जे केवळ आठ टक्क्यांनी वाढली.
दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी खासगी क्षेत्रातील बैंक असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेचा एकत्रित नफा, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या एप्रिल-जून तिमाहीत १३.८८ टक्क्यांनी वाढून १५,४४० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या याच तिमाहीत बँकेचा एकत्रित निव्वळ नफा १३,५५८ कोटी रुपये होता. शनिवारी शेअर बाजारात दिलेल्या सूचनेत बँकेने म्हटले, चालू तिमाहीत तिया स्वतंत्र निव्वळ नफा १५.९५ टक्क्यांनी वाढून १४,८०४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या एप्रिल-जून तिमाहीत १२,७६८ कोटी रुपये होता. समीक्षाधीन तिमाहीत बँकेचे मुख्य निव्वळ व्याज उत्पन्न वार्षिक तुलनेत १२.७ टक्क्यांनी वाढून २४,३८४ कोटी रुपये झाले.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत २२.५५ टक्क्यांनी वाढून ५,४८० कोटी झाला, खासगी क्षेत्रातील कोटक महिंद्रा बँकेचा एकत्रित नफा आर्थिक वर्ष २०२६-२७ व्या पहिल्या तिमाहीत २२.५५ टक्क्यांनी वाढून ५,४८०.४६ कोटी झाला. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या याच तिमाहीत कोटक महिंद्रा बँकेचा नफा ४,४७२.१८ कोटी होता.
जून २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी बँकेचा नफा ४,१२२.९६ कोटी होता, तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या याच तिमाहीत तो ३,२८१.६८ कोटी होता. बँकेचे मूळ व्याज उत्पन्न आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील ७, २५९ कोटींच्या तुलनेत, या तिमाहीत वार्षिक ९ टक्क्यांनी वाढून ७ हजार ९२८ कोटी झाले.
तथापि, बँकेचे निव्वळ व्याज मार्जिन जून तिमाहीत ४.५३ टक्क्यांपर्यंत घसरले, जे गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ४.६५ टक्के आणि मागील मार्च तिमाहीत ४.६७ टक्के होते. गुंतवणूकदारांना सादर केलेल्या एका सादरीकरणानुसार, बँकेच्या एकूण ठेवी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील ४.९२ लाख कोटीवरून आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत वार्षिक १४ टक्क्यांनी वाढून ५.५९ लाख कोटी झाल्या.
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