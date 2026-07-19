President Ibrahim Traore: मी मुस्लिम पण शरिया लागू करणार नाही , राष्ट्रपती इब्राहिम ट्राओरे

बोबोडीओलासो : आफ्रिकी देश बुर्किना फासो मध्ये शरिया कायदा लागू करण्याच्या चर्चांना राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम ट्राओरे यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. बुर्किना फासोचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, त्यांचा देश पूर्णपणे सार्वभौम आणि धर्मनिरपेक्ष राहील. राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम ट्राओरे यांनी एका सार्वजनिक निवेदनात सांगितले की, कोणताही धर्म देशापेक्षा मोठा नाही . आणि आम्ही शरिया कायदा स्वीकारणार नाही. मुस्लिम बहुसंख्यांक असल्यामुळे बुर्किना फासोमध्ये शरिया कायदा असायला हवा, हा युक्तिवाद देखील ट्राओरे यांनी नाकारला. राष्ट्राध्यक्ष ट्राओरे यांनी आपल्या भाषणात म्हटले, मी एक मुसलमान आहे आणि माझ्या धर्माच्या रीती-रिवाजांचे पालन करण्यास मी स्वतंत्र आहे. त्याचप्रमाणे बुर्किना फासोमध्ये इतर धर्माच्या लोकांनाही त्यांचा धर्म पाळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मी अगदी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, या देशात कधीही शरिया कायदा लागू केला जाणार नाही.
इब्राहिम ट्राओरे सऊदीमध्ये शरिया शिकणाऱ्यांवर भडकले – परत येऊ नका . इब्राहिम ट्राओरे यांनी बुर्किना फासोमधून सऊदी अरबला जाऊन शरिया कायदा शिकणाऱ्या लोकांवर देखील राग व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले की, आम्हाला देशात शरिया लागू करायची नाही. अशा परिस्थितीत सऊदीमध्ये शरिया शिकणाऱ्या लोकांची आम्हाला गरज नाही. त्यांनी आता तिथेच राहावे, आमच्या देशात परत येण्याची त्यांना गरज नाही. ट्राओरे म्हणाले, ‘बुर्किना फासोचे जे लोक सऊदी अरबमध्ये शरिया शिकत आहेत, त्यांनी परत येऊ नये. देशाच्या विकासासाठी तांत्रिक माहिती आणि कौशल्य मिळवण्याऐवजी तुम्ही शरिया कायद्याचा अभ्यास करण्याचा पर्याय निवडला. तुम्ही जिथे आहात तिथेच रहा. तुम्हाला इथे परत येण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
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बुर्किना फासो हा पश्चिम आफ्रिकेतील देश आहे. याला आधी अप्पर व्होल्टा या नावाने ओळखले जायचे.
भौगोलिक स्थान:
याच्या उत्तरेला माली आणि नायजर, पूर्वेला नायजर आणि बेनिन, दक्षिण आणि पश्चिमेला टोगो, घाना आणि कोट डी आयव्हरी हे देश आहेत.
म्हणजेच हा चारही बाजूंनी भूप्रदेशाने वेढलेला देश आहे.लोकसंख्या आणि धर्म:
बुर्किना फासोची लोकसंख्या 1.38 कोटी आहे.
बुर्किना फासोच्या बहुतांश लोकसंख्येचा धर्म इस्लाम आहे. 2019 च्या जनगणनेनुसार इथे सुमारे 64% मुस्लिम आणि 26% ख्रिश्चन (रोमन कॅथोलिक) आहेत. उर्वरित लोक इतर धर्मांचे पालन करतात.
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इब्राहिम ट्राओरे यांचा जन्म 1988 मध्ये झाला.
ते 2009 मध्ये बुर्किना फासोच्या सैन्यात दाखल झाले आणि 2020 मध्ये कॅप्टन बनले.बुर्किना फासोमध्ये हिंसा आणि अस्थिरता वाढल्यामुळे सैन्याने हस्तक्षेप केला. जानेवारी 2022 मध्ये कर्नल दामिबा यांनी सत्ता आपल्या हातात घेतली.त्यानंतर सप्टेंबर 2022 मध्ये इब्राहिम ट्राओरे यांनी कर्नल दामिबा यांना पदावरून हटवून सत्ता हाती घेतली.
फक्त 34 वर्षांच्या वयात इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासोचे सर्वात तरुण राष्ट्राध्यक्ष बनले.