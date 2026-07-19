रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • President Ibrahim Traore I Am A Muslim But I Will Not Implement Sharia President Ibrahim Traore

President Ibrahim Traore: मी मुस्लिम पण शरिया लागू करणार नाही , राष्ट्रपती इब्राहिम ट्राओरे

Updated On: Jul 19, 2026 | 07:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

एकीकडे सत्तेसाठी धर्माचे , जातीचे राजकारण करू पाहणाऱ्या जगात बर्कीनो फासो यांनी कोणत्याही धर्मापेक्षा देश मोठा आहे . त्यामुळे देशात कितीही प्रयत्न झाले तरी शरिया कायदा लागू होणार नाही असा दावा केला . आपल्या देशाला माहिती तंत्रज्ञान याची गरज आहे असे त्यांनी आवर्जून सांगितले .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बोबोडीओलासो : आफ्रिकी देश बुर्किना फासो मध्ये शरिया कायदा लागू करण्याच्या चर्चांना राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम ट्राओरे यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. बुर्किना फासोचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, त्यांचा देश पूर्णपणे सार्वभौम आणि धर्मनिरपेक्ष राहील. राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम ट्राओरे यांनी एका सार्वजनिक निवेदनात सांगितले की, कोणताही धर्म देशापेक्षा मोठा नाही . आणि आम्ही शरिया कायदा स्वीकारणार नाही. मुस्लिम बहुसंख्यांक असल्यामुळे बुर्किना फासोमध्ये शरिया कायदा असायला हवा, हा युक्तिवाद देखील ट्राओरे यांनी नाकारला. राष्ट्राध्यक्ष ट्राओरे यांनी आपल्या भाषणात म्हटले, मी एक मुसलमान आहे आणि माझ्या धर्माच्या रीती-रिवाजांचे पालन करण्यास मी स्वतंत्र आहे. त्याचप्रमाणे बुर्किना फासोमध्ये इतर धर्माच्या लोकांनाही त्यांचा धर्म पाळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मी अगदी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, या देशात कधीही शरिया कायदा लागू केला जाणार नाही.

  • शरिया शिकणार्यांनी सौदीहून परत येऊ नये
  • बुर्किना मध्ये मुस्लिम संख्या जास्त
  • सर्वात युवा राष्ट्रपती इब्राहिम
 

शरिया शिकणार्यांनी सौदीहून परत येऊ नये

इब्राहिम ट्राओरे सऊदीमध्ये शरिया शिकणाऱ्यांवर भडकले – परत येऊ नका . इब्राहिम ट्राओरे यांनी बुर्किना फासोमधून सऊदी अरबला जाऊन शरिया कायदा शिकणाऱ्या लोकांवर देखील राग व्यक्त केला आहे.  त्यांनी म्हटले की,  आम्हाला देशात शरिया लागू करायची नाही. अशा परिस्थितीत सऊदीमध्ये शरिया शिकणाऱ्या लोकांची आम्हाला गरज नाही. त्यांनी आता तिथेच राहावे, आमच्या देशात परत येण्याची त्यांना गरज नाही. ट्राओरे म्हणाले, ‘बुर्किना फासोचे जे लोक सऊदी अरबमध्ये शरिया शिकत आहेत, त्यांनी परत येऊ नये. देशाच्या विकासासाठी तांत्रिक माहिती आणि कौशल्य मिळवण्याऐवजी तुम्ही शरिया कायद्याचा अभ्यास करण्याचा पर्याय निवडला. तुम्ही जिथे आहात तिथेच रहा. तुम्हाला इथे परत येण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

Oil Politics : युद्धाच्या आगीत महासत्तांची ‘आफ्रिका वारी’! अमेरिका रेड सीमध्ये सक्रिय; तर चीनने टाकला 348 अब्ज डॉलर्सचा फास

बुर्किना मध्ये मुस्लिम संख्या जास्त

बुर्किना फासो हा पश्चिम आफ्रिकेतील देश आहे. याला आधी अप्पर व्होल्टा या नावाने ओळखले जायचे.

भौगोलिक स्थान:
याच्या उत्तरेला माली आणि नायजर, पूर्वेला नायजर आणि बेनिन, दक्षिण आणि पश्चिमेला टोगो, घाना आणि कोट डी आयव्हरी हे देश आहेत.
म्हणजेच हा चारही बाजूंनी भूप्रदेशाने वेढलेला देश आहे.लोकसंख्या आणि धर्म:
बुर्किना फासोची लोकसंख्या 1.38 कोटी आहे.
बुर्किना फासोच्या बहुतांश लोकसंख्येचा धर्म इस्लाम आहे. 2019 च्या जनगणनेनुसार इथे सुमारे 64% मुस्लिम आणि 26% ख्रिश्चन (रोमन कॅथोलिक) आहेत. उर्वरित लोक इतर धर्मांचे पालन करतात.

Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले

सर्वात युवा राष्ट्रपती इब्राहिम

इब्राहिम ट्राओरे यांचा जन्म 1988 मध्ये झाला.
ते 2009 मध्ये बुर्किना फासोच्या सैन्यात दाखल झाले आणि 2020 मध्ये कॅप्टन बनले.बुर्किना फासोमध्ये हिंसा आणि अस्थिरता वाढल्यामुळे सैन्याने हस्तक्षेप केला. जानेवारी 2022 मध्ये कर्नल दामिबा यांनी सत्ता आपल्या हातात घेतली.त्यानंतर सप्टेंबर 2022 मध्ये इब्राहिम ट्राओरे यांनी कर्नल दामिबा यांना पदावरून हटवून सत्ता हाती घेतली.
फक्त 34 वर्षांच्या वयात इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासोचे सर्वात तरुण राष्ट्राध्यक्ष बनले.

 

 

Web Title: President ibrahim traore i am a muslim but i will not implement sharia president ibrahim traore

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 07:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ibrahim Traore: ‘देशात शरिया कायदा नाही..’ बुर्किना फासोच्या तरुण राष्ट्रपतींची मोठी घोषणा; सौदीला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना इशारा
1

Ibrahim Traore: ‘देशात शरिया कायदा नाही..’ बुर्किना फासोच्या तरुण राष्ट्रपतींची मोठी घोषणा; सौदीला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना इशारा

न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले कमी होणार; दुर्बल घटकांना कायदेशीर मदतीसाठी ‘या’ कार्यक्रमाचे आयोजन
2

न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले कमी होणार; दुर्बल घटकांना कायदेशीर मदतीसाठी ‘या’ कार्यक्रमाचे आयोजन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
President Ibrahim Traore: मी मुस्लिम पण शरिया लागू करणार नाही , राष्ट्रपती इब्राहिम ट्राओरे

President Ibrahim Traore: मी मुस्लिम पण शरिया लागू करणार नाही , राष्ट्रपती इब्राहिम ट्राओरे

Jul 19, 2026 | 07:39 PM
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँकांची सरशी; मालमत्तेत मोठी वाढ, निव्वळ नफ्यातही रेकॉर्डब्रेक सुधारणा

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँकांची सरशी; मालमत्तेत मोठी वाढ, निव्वळ नफ्यातही रेकॉर्डब्रेक सुधारणा

Jul 19, 2026 | 07:38 PM
IND vs ENG 3rd ODI Live Score: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धुमाकूळ! डकेटचे तुफानी शतक, बेथेलची वादळी खेळी; भारताला 388 धावांचे लक्ष्य

IND vs ENG 3rd ODI Live Score: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धुमाकूळ! डकेटचे तुफानी शतक, बेथेलची वादळी खेळी; भारताला 388 धावांचे लक्ष्य

Jul 19, 2026 | 07:34 PM
Buldhana News : २२ हजार हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण! ३३११३ शेतकऱ्यांचा सहभाग; २.६७ कोटींचा प्रीमियम जमा

Buldhana News : २२ हजार हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण! ३३११३ शेतकऱ्यांचा सहभाग; २.६७ कोटींचा प्रीमियम जमा

Jul 19, 2026 | 07:34 PM
Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले

Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले

Jul 19, 2026 | 07:25 PM
LPG ग्राहकांना मोठा दिलासा! भारत गॅसने आणला हलका सिलेंडर, आता होणार फास्ट डिलिव्हरी; तात्काळ कनेक्शनसाठी ‘हे’ करा

LPG ग्राहकांना मोठा दिलासा! भारत गॅसने आणला हलका सिलेंडर, आता होणार फास्ट डिलिव्हरी; तात्काळ कनेक्शनसाठी ‘हे’ करा

Jul 19, 2026 | 07:08 PM
नविटास प्लॅनेटची जागतिक झेप! तब्बल २० दशलक्ष डॉलर्सचे आंतरराष्ट्रीय कंत्राट प्राप्त 

नविटास प्लॅनेटची जागतिक झेप! तब्बल २० दशलक्ष डॉलर्सचे आंतरराष्ट्रीय कंत्राट प्राप्त 

Jul 19, 2026 | 07:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा