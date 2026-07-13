सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Tata Motors Kaushalye Initiative Trains 23000 Youth Provides 5000 Jobs See Details

Tata Motors चा मोठा धमाका! ‘कौशल्य’ उपक्रमातून 23000 तरुणांना ट्रेनिंग; 5000 पेक्षा जास्त जणांना मिळाली रोजगाराची संधी

Updated On: Jul 13, 2026 | 06:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

टाटा मोटर्सच्या कौशल्य उपक्रम महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी कॉर्पोरेट सामाजिक उपक्रम आहे. या उपक्रमाद्वारे 23000 हून अधिक तरुणांचं सक्षमीकरण 5000 पेक्षा जास्त तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Tata Motors चा मोठा धमाका!
  • ‘कौशल्य’ उपक्रमातून 23000 तरुणांना ट्रेनिंग
  • 5000 पेक्षा जास्त जणांना मिळाली रोजगाराची संधी
वर्ल्ड युथ स्किल्‍स डे च्‍या पूर्वसंध्येला टाटा मोटर्स आपल्या प्रमुख ‘कौशल्य’ उपक्रमाद्वारे भारतातील तरुणांच्या आकांक्षा आणि यशाचा गौरव करत आहे. हा देशातील सर्वात मोठा उद्योग-नेतृत्वित कौशल्य उपक्रम आहे. शिक्षण आणि रोजगारक्षमता यांमधील तफावत दूर करण्‍यासाठी डिझाइन केलेल्या या उपक्रमात २३,००० हून अधिक तरुणांनी नोंदणी केली आहे, ५,००० पेक्षा जास्त पदवीधरांना १०० टक्‍के प्लेसमेंट दरासह रोजगाराच्या संधी मिळाल्या आहेत, ज्यामध्ये ५० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट्सचा समावेश आहे.

SEBI ने कर्मचाऱ्यांसाठी कडक केले नियम! Share Market मध्ये गुंतवणुकीवर आणली गदा, नोकरी बदलण्यावरही वाढली देखरेख

तरुणांसाठी अर्थपूर्ण करिअरचे मार्ग

भारत जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याच्या दिशेने आपला प्रवास वेगवान करत असताना कौशल्य उपक्रम प्रगत उत्पादन, ऑटोमेशन आणि उदयोन्मुख मोबिलिटी तंत्रज्ञानामध्ये भविष्य-सज्ज कौशल्ये असलेल्या तरुणांसाठी अर्थपूर्ण करिअरचे मार्ग तयार करत आहे. यामुळे कुशल टॅलेंटसाठी उद्योगाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास मदत होत आहे. रोजगारक्षमतेच्या पलीकडे जाऊन कौशल्य उपक्रम उत्पादन क्षेत्रातील करिअरसाठी वंचित किंवा प्रतिनिधित्व कमी असलेल्या घटकांनाही संधी मिळवून देत आहे. यामध्ये महिलांचा सहभाग २१ टक्‍के आहे, तर २५ टक्‍के सकारात्मक कृती प्रवर्गातील आहेत. यासह भविष्यासाठी अधिक वैविध्यपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य कर्मचारीवर्ग उभारण्याप्रती टाटा मोटर्सची कटिबद्धता अधिक दृढ झाली आहे.

विकासात सहभागी होण्यासाठी तरुणांना सक्षम बनवण्यात

टाटा मोटर्सचे चीफ ह्युमन रिसोर्सेस ऑफिसर सीताराम कांडी म्हणाले, “भारतामधील उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता आणि गतिशीलतेच्या आकांक्षा येथील कर्मचारीवर्गाच्‍या गुणवत्तेवर आधारित असतील. कौशल्य उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही टेक्निकल शिक्षण, औद्योगिक अनुभव आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव यांची सांगड घालणाऱ्या संधी निर्माण करून कुशल व्यावसायिकांच्या भावी पिढीमध्ये गुंतवणूक करत आहोत. हा उपक्रम तरुणांना अर्थपूर्ण करिअर घडवण्यास मदत करत आहे, आणि वेगाने प्रगत व तंत्रज्ञानावर आधारित होत चाललेल्या ऑटोमोटिव्ह उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या कुशल टॅलेंटची साखळी दृढ करत आहे. आमच्या प्रशिक्षणार्थ्यांनी मिळवलेल्‍या उत्कृष्ट प्लेसमेंट निकालामधून निदर्शनास येते की, प्रासंगिक, रोजगारक्षम आणि भविष्य-सज्ज कौशल्ये निर्माण करण्यासाठी उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सहयोग प्रभावी ठरते. आम्ही या उपक्रमाचा विस्तार वाढवण्यासाठी आणि भारताच्या विकासामध्ये सहभागी होण्यासाठी अधिकाधिक तरुणांना सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.

‘कमावा आणि शिका’ मॉडेल

२०२१ मध्ये सुरू झालेला आणि पुणे, जमशेदपूर, लखनौ, पंतनगर, साणंद आणि धारवाड येथील उत्पादन केंद्रांमध्ये कार्यरत असलेला हा उपक्रम ‘कमावा आणि शिका’ (अर्न-अँड-लर्न) मॉडेल अंतर्गत पूर्णपणे प्रायोजित डिप्लोमा इन मेकॅट्रॉनिक्स कोर्स प्रदान करतो. उद्योग तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार केलेला आणि गतिशीलतेच्या भविष्याला आकार देणाऱ्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाशी सुसंगत असलेला अभ्यासक्रम क्लासरूममधील शिक्षणासह टाटा मोटर्सच्या उत्पादन केंद्रांमधील प्रत्यक्ष शॉप-फ्लोअरचा उत्तम अनुभव एकत्र आणतो. प्रशिक्षणार्थी यामध्ये ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, आयओटी आणि इंडस्ट्री ४.० मधील कौशल्ये आत्मसात करतात.

जागतिक स्तरावर करिअरच्या संधी

हा उपक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर प्रशिक्षणार्थ्यांना टाटा मोटर्सच्या विस्तारित परिसंस्‍थेमध्ये पद्धतशीर प्लेसमेंटच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात, ज्यामध्ये डीलरशिप्स, पुरवठादार, विक्रेते, टाटा ग्रुप कंपन्या, इतर ऑटोमोबाईल उत्पादक आणि आंतरराष्ट्रीय नियोक्ते यांचा समावेश आहे. कौशल्यचे माजी विद्यार्थी आज विविध उद्योगांमध्ये आपले योगदान देत आहे, जिथे ते टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रॉडक्ट्स लि., टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लि., झायडस, जेएसडब्ल्यू ग्रीनटेक, सुब्रोज, स्पिनी, विप्रो यांसारख्या नामांकित कंपन्‍यांमध्ये कार्यरत आहेत. या उपक्रमाने जागतिक स्तरावर करिअरच्या संधी देखील खुल्या केल्या आहेत, ज्या अंतर्गत ५० पदवीधरांना स्लोव्हाकियातील नित्रा येथील जग्वार लँड रोव्हरच्या उत्पादन केंद्रात रोजगार मिळाला आहे.

स्वप्न पाहण्याची हिंमत करणाऱ्या प्रत्येकासाठी

सध्या स्लोव्हाकियातील जग्वार लँड रोव्हरमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि डिप्लोमा इन मेकॅट्रॉनिक्सच्या माजी प्रशिक्षणार्थी अनिता केंदे बेठेकर आपला अनुभव सांगत म्हणाल्‍या, “महाराष्ट्रातील एका दुर्गम आदिवासी गावातून आल्यामुळे ऑटोमोटिव्ह उद्योगात जागतिक स्तरावर करिअर करणे एकेकाळी माझ्या कल्पनेच्या पलीकडे होते. टाटा मोटर्सच्या कौशल्य उपक्रमाने मला कौशल्ये, अनुभव आणि आत्मविश्वास दिला, ज्‍यामुळे मी संधींचा पाठपुरावा करू शकले, ज्यांचा मी कधी विचारही केला नव्हता. आज मला अभिमान वाटतो की, मी माझ्या गावातील आणि आसपासच्या परिसरातील पहिली मुलगी आहे, जिच्याकडे स्वतःचा पासपोर्ट आहे आणि स्लोव्हाकियामध्ये जग्वार लँड रोव्हरसोबत करिअर घडवत आहे. हे यश केवळ माझे नाही, तर माझ्या कुटुंबासाठी, माझ्या समाजासाठी आणि आपल्या परिस्थितीपलीकडे जाऊन स्वप्न पाहण्याची हिंमत करणाऱ्या प्रत्येक तरुण मुलीसाठी अभिमानाचा स्रोत आहे.

संधी देऊन चित्र बदलले

सध्या टाटा मोटर्स कस्टमर सपोर्टमध्ये कार्यरत असलेले आणि डिप्लोमा इन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजीचे माजी प्रशिक्षणार्थी सोहम रवींद्र मानमोडे आपला अनुभव सांगत म्हणाले, “एका लहान गावातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या कुटुंबातून आल्यामुळे ऑटोमोटिव्ह उद्योगात करिअर करणे हे एकेकाळी माझ्यासाठी दूरचे स्वप्न वाटत होते. टाटा मोटर्सच्या कौशल्य उपक्रमाने मला एकाच वेळी शिकण्याची, कमावण्याची आणि प्रत्यक्ष औद्योगिक अनुभव घेण्याची संधी देऊन हे चित्र बदलले. या उपक्रमाद्वारे मी मिळवलेली कौशल्ये, आत्मविश्वास आणि अनुभवामुळे मला टाटा मोटर्समध्ये उत्तम करिअर घडवण्यास मदत झाली. आज मला माझ्या कुटुंबाला हातभार लावताना आणि भारतातील ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राच्या प्रगतीमध्ये योगदान देताना अत्यंत अभिमान वाटतो.

दरवर्षी ५,००० हून अधिक प्रशिक्षणार्थी उद्योगासाठी सज्ज होण्याची अपेक्षा असल्याने कौशल्य उपक्रम भारतातील ऑटोमोटिव्ह आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी शाश्वत टॅलेंटची साखळी तयार करण्यास मदत करत आहे. हा उद्योग इलेक्ट्रिफाइड, कनेक्टेड आणि सॉफ्टवेअर-आधारित गतिशीलतेकडे वाटचाल करत आहे, तसे टाटा मोटर्स तरुणांना भविष्य-सज्ज कौशल्यांनी सक्षम करण्यासाठी, रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी आणि भारताच्या औद्योगिक विकासाच्या पुढील टप्प्यात योगदान देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

Govt Survey : राशनपासून कपड्यांपर्यंत… तुम्ही कुठे, किती पैसे खर्च करता? खर्चाचा हिशोब ठेवणार सरकार? केली मोठी घोषणा

Web Title: Tata motors kaushalye initiative trains 23000 youth provides 5000 jobs see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 06:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कापूस लागवडीसाठी सरकारकडून मिळणार तब्बल ‘इतकी’ मदत; जाणून घ्या कोण करु शकतं अर्ज?
1

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कापूस लागवडीसाठी सरकारकडून मिळणार तब्बल ‘इतकी’ मदत; जाणून घ्या कोण करु शकतं अर्ज?

काय सांगताय? ATM मोठ्या संख्येने बंद होणार, मग कॅश कशी काढायची? बँकांचा ‘हा’ नवीन मास्टरप्लॅन, जाणून घ्या
2

काय सांगताय? ATM मोठ्या संख्येने बंद होणार, मग कॅश कशी काढायची? बँकांचा ‘हा’ नवीन मास्टरप्लॅन, जाणून घ्या

SEBI ने कर्मचाऱ्यांसाठी कडक केले नियम! Share Market मध्ये गुंतवणुकीवर आणली गदा, नोकरी बदलण्यावरही वाढली देखरेख
3

SEBI ने कर्मचाऱ्यांसाठी कडक केले नियम! Share Market मध्ये गुंतवणुकीवर आणली गदा, नोकरी बदलण्यावरही वाढली देखरेख

LPG Cylinder Update: गॅस कंपन्यांचा मोठा प्लॅन? 10 किलोच्या कंपोजिट सिलेंडरवर नवी योजना, लोखंडाऐवजी आता…
4

LPG Cylinder Update: गॅस कंपन्यांचा मोठा प्लॅन? 10 किलोच्या कंपोजिट सिलेंडरवर नवी योजना, लोखंडाऐवजी आता…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Motors चा मोठा धमाका! ‘कौशल्य’ उपक्रमातून 23000 तरुणांना ट्रेनिंग; 5000 पेक्षा जास्त जणांना मिळाली रोजगाराची संधी

Tata Motors चा मोठा धमाका! ‘कौशल्य’ उपक्रमातून 23000 तरुणांना ट्रेनिंग; 5000 पेक्षा जास्त जणांना मिळाली रोजगाराची संधी

Jul 13, 2026 | 06:02 PM
Pune Water Infrastructure: पुण्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटणार! २०४७ पर्यंतचा मेगा ‘वॉटर मास्टर प्लॅन’ तयार

Pune Water Infrastructure: पुण्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटणार! २०४७ पर्यंतचा मेगा ‘वॉटर मास्टर प्लॅन’ तयार

Jul 13, 2026 | 06:00 PM
मृतदेहाचे मुंडके, धड आणि पाय…! प्रियकराच्या मदतीने पतीची निर्घृण हत्या, अखेर भयानक मर्डर मिस्ट्रीचा ‘असा’ झाला उलगडा

मृतदेहाचे मुंडके, धड आणि पाय…! प्रियकराच्या मदतीने पतीची निर्घृण हत्या, अखेर भयानक मर्डर मिस्ट्रीचा ‘असा’ झाला उलगडा

Jul 13, 2026 | 05:59 PM
Hair Care Tips: केसांना तेल लावताना ‘या’ चुका टाळा; निरोगी, मजबूत अन् चमकदार केसांसाठी जाणून घ्या योग्य पद्धत

Hair Care Tips: केसांना तेल लावताना ‘या’ चुका टाळा; निरोगी, मजबूत अन् चमकदार केसांसाठी जाणून घ्या योग्य पद्धत

Jul 13, 2026 | 05:54 PM
केवळ भाषांतर नाही तर…; १४ भाषांमध्ये डब होणारी Heeramandi ठरली पहिली भारतीय सिरीज! ४३ देशांमध्ये ‘टॉप १०’ मध्ये स्थान

केवळ भाषांतर नाही तर…; १४ भाषांमध्ये डब होणारी Heeramandi ठरली पहिली भारतीय सिरीज! ४३ देशांमध्ये ‘टॉप १०’ मध्ये स्थान

Jul 13, 2026 | 05:51 PM
India-Qatar ties : कतारचे ‘राष्ट्रपिता’ शेख हमद अल थानी यांचे निधन; भारताने का जाहीर केला राष्ट्रीय शोक? जाणून घ्या नियम

India-Qatar ties : कतारचे ‘राष्ट्रपिता’ शेख हमद अल थानी यांचे निधन; भारताने का जाहीर केला राष्ट्रीय शोक? जाणून घ्या नियम

Jul 13, 2026 | 05:46 PM
Darjeeling Toy Train-Taxi Viral Video: कॉन्फिडन्स लेव्हल 1000! ‘ट्रेन चुकीच्या बाजूने येतेय!’ पठ्ठ्याच्या लॉजिकने नेटकरी लोटपोट

Darjeeling Toy Train-Taxi Viral Video: कॉन्फिडन्स लेव्हल 1000! ‘ट्रेन चुकीच्या बाजूने येतेय!’ पठ्ठ्याच्या लॉजिकने नेटकरी लोटपोट

Jul 13, 2026 | 05:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा