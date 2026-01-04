Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Maruti Brezza 2026 खरेदी करण्यासाठी तुमचा पगार किती असावा? जाणून घ्या On Road Price

भारतीय ऑटो बाजारात मारुती सुझुकीच्या अनेक कार लोकप्रिय आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Maruti Suzuki Brezza. ही एसयूव्ही खरेदी करण्यासाठी तुमचा पगार किती असावा? याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 04, 2026 | 09:52 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात एसयूव्हीला चांगली मागणी
  • एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Maruti Suzuki Brezza एक लोकप्रिय कार
  • ही एसयूव्ही खरेदी करण्यासाठी किती असावा तुमचा पगार?
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या SUV सेगमेंटमध्ये दमदार ऑप्शन्स ऑफर करत असतात. नुकतेच आलेल्या टाटा सिएराने तर पाहल्याच दिवशी 70000 पेक्षा जास्त बुकिंग मिळवली आहे. भारतात अनेक लोकप्रिय एसयूव्ही आहेत. Maruti Suzuki Brezza ही अशीच एक लोकप्रिय एसयूव्ही.

जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी एक विश्वासार्ह आणि उत्तम मायलेज देणारी फॅमिली एसयूव्ही खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर मारुती सुझुकी ब्रेझा हा एक उत्तम पर्याय आहे. पण ही एसयूव्ही लोनवर खरेदी करण्यासाठी तुमचा पगार किती असावा? चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

20 kmpl मायलेज, 6 एअरबॅग्स आणि किंमत 5.76 लाख रुपये! ‘ही’ SUV म्हणजे कहरच

किंमत किती?

मारुती ब्रेझाची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 8.26 लाखांपासून सुरू होते आणि 13 लाखांपर्यंत जाते. ऑन-रोड किमतीबद्दल बोलायचे झाले तर, दिल्लीतील बेस मॉडेल ब्रेझ्झा LXI ची किंमत सुमारे 9.40 लाख रुपये असेल, ज्यामध्ये आरटीओ, विमा आणि इतर शुल्क समाविष्ट आहेत. मात्र, ही ऑन-रोड किंमत व्हेरिएंट आणि शहरानुसार बदलू शकते.

डाउन पेमेंट आणि EMI चा हिशोब

जर तुम्ही Maruti Brezza चा बेस मॉडेल फायनान्सवर खरेदी करत असाल आणि 1.50 लाख डाउन पेमेंट भरत असाल, तर उर्वरित रक्कम सुमारे 7.90 लाखांचा कार लोन घ्यावा लागेल. 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी सुमारे 9% व्याजदराने, Brezza चा मासिक EMI सुमारे 16,412 रुपये असेल. या काळात तुम्ही जवळपास 1.94 लाखांचा व्याज भराल.

महिला नशेत तराठ तरी देखील पोहोचल्या सुरक्षितपणे घरात! Drink And Drive वर चीनचा जबरदस्त उपाय, सुरु केली ‘ही’ सर्व्हिस

एकूणच पाहता, Brezza LXI तुम्हाला अंदाजे 11 लाखांपर्यंत पडेल. मात्र, व्हेरिएंटनुसार EMI थोडी जास्त होऊ शकते.

Brezza खरेदीसाठी किती पगार हवा?

फायनान्स तज्ज्ञांच्या मते, तुमचा EMI ही तुमच्या मासिक पगाराच्या 15–20% पेक्षा जास्त नसावे. या हिशोबाने Maruti Brezza घेण्यासाठी मासिक पगार किमान 45,000 ते 60,000 असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून EMI आणि इतर खर्चांमध्ये योग्य संतुलन राखता येईल. एकूणच, जर तुमचा पगार 60,000 पेक्षा जास्त असेल, तर ही कार सहजपणे परवडणारी ठरते. विशेषतः CNG व्हेरिएंट निवडल्यास, कारण त्यामध्ये इंधन खर्चाची बचत होते.

 

Web Title: What should your salary be to buy a maruti brezza 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 09:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात
1

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
2

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश
3

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री
4

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

Jan 21, 2026 | 03:00 PM
निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

Jan 21, 2026 | 02:51 PM
Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 02:50 PM
JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

Jan 21, 2026 | 02:50 PM
Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Jan 21, 2026 | 02:46 PM
Akola News: अकोला हादरवणाऱ्या हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 आरोपी निर्दोष

Akola News: अकोला हादरवणाऱ्या हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 आरोपी निर्दोष

Jan 21, 2026 | 02:45 PM
हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

Jan 21, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM