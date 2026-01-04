महिला नशेत तराठ तरी देखील पोहोचल्या सुरक्षितपणे घरात! Drink And Drive वर चीनचा जबरदस्त उपाय, सुरु केली ‘ही’ सर्व्हिस

ड्रिंक अँड ड्राईव्हच्या समस्येवर चीनने एक हुशार आणि व्यावहारिक उपाय विकसित केला आहे, ज्याला सामान्यतः ड्रंक ड्रायव्हर सर्व्हिस म्हणून ओळखले जाते. सोशल मीडियावर एका महिलेने याच सर्व्हिसचा वापर करत तिचा अनुभव शेअर केला आहे.
Drank too much? 🍺 No problem. In China, your car still goes home with you pic.twitter.com/b2XtLZqy1g — nindi (@nindilele) December 9, 2025
महिलेच्या मते, ती आणि तिची मैत्रीण एका पार्टीला जात होती. सुरुवातीला त्यांनी दारू पिऊन गाडी चालवण्याचा धोका पत्करण्याची योजना आखली. मात्र, नंतर तिने स्वतः गाडी चालवण्याचा धोका पत्करण्याऐवजी ड्रंक ड्रायव्हर सर्व्हिस बुक केली. काही मिनिटांतच एक प्रशिक्षित ड्रायव्हर तिथे पोहोचला.
ड्रायव्हर एका छोट्या फोल्डिंग ई-बाईकवर आला. त्याने बाईक फोल्ड केली आणि ती त्याच्या कारच्या ट्रंकमध्ये ठेवली, नंतर तीच गाडी सुरक्षितपणे घरी नेली. गाडी पार्क केल्यानंतर, त्याने त्याची बाईक काढली आणि तो तिथून निघून गेला.
या सर्व्हिस सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याची परवडणारी किंमत. त्यात, बरेच ड्रायव्हर आधीच क्लब आणि नाईटलाइफ क्षेत्रांजवळ असतात, त्यामुळे लोकांना ड्रायव्हर येण्यासाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागत नाही.
या सर्व्हिसमागे चीनमधील प्रसिद्ध राइड-हेलिंग कंपनी Didi आहे, जी अनेकदा चीनची Uber म्हणून ओळखली जाते. कंपनीने 2022 मध्ये ड्रंक ड्रायव्हर सर्व्हिस सुरू केली. या सर्व्हिसमध्ये यूजर अॅपच्या माध्यमातून तात्पुरता वैयक्तिक ड्रायव्हर बुक करू शकतो. जेव्हा कार मालक स्वतः ड्रायव्हिंग करण्याच्या स्थितीत नसतो तेव्हा हा ड्रायव्हर कार मालकाची कार चालवतो.
ही सर्व्हिस केवळ सोयीसाठी नाही, तर जबाबदार ड्रायव्हिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठीही महत्त्वाची आहे. नशेत वाहन चालवल्यामुळे होणारे अपघात यामुळे कमी होऊ शकतात. लोकांना धोका पत्करण्याऐवजी सुरक्षित पर्याय मिळतो. त्यामुळेच अनेकांचे मत आहे की हा मॉडेल इतर देशांमध्येही राबवला गेला, तर अनेक जीव वाचू शकतात.