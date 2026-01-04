Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

20 kmpl मायलेज, 6 एअरबॅग्स आणि किंमत 5.76 लाख रुपये! ‘ही’ SUV म्हणजे कहरच

जर तुम्हीही बजेट फ्रेंडली सेगमेंटमध्ये दमदार एसयूव्हीच्या शोधात असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आज आपण Renault Kiger बद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 04, 2026 | 09:12 PM
  • भारतात एसयूव्ही कारला चांगली मागणी
  • बजेट फ्रेंडली एसयूव्हीबद्दल जाणून घेऊयात
  • Renault Kiger बद्दल जाणून घेऊयात
जर तुम्ही रोज ऑफिसला जाण्या-येण्यासाठी स्टायलिश, परवडणारी आणि उत्तम मायलेज देणारी SUV शोधत असाल, तर Renault Kiger हा तुमच्यासाठी एक दमदार पर्याय ठरू शकतो. ही कॉम्पॅक्ट SUV शहरातील ट्रॅफिकमध्ये सहज चालतेच, शिवाय हायवेवरही चांगली कामगिरी करते. कमी बजेटमध्ये SUVचा प्रीमियम ड्रायव्हिंग अनुभव हवा असणाऱ्यांमध्ये Kiger खूपच लोकप्रिय आहे. चला, या कारची किंमत आणि फीचर्स जाणून घेऊयात.

Renault Kiger ची किंमत

Renault Kiger ची एक्स-शोरूम किंमत बेस व्हेरिएंट Authentic साठी सुमारे 5.76 लाख पासून सुरू होते, तर टॉप-एंड Emotion व्हेरिएंटसाठी हीच किंमत 10.34 लाखांपर्यंत जाते. याशिवाय, सोप्या फायनान्सिंग पर्यायांमुळे 10,000 पेक्षा कमी EMI मध्येही ही SUV उपलब्ध आहे, त्यामुळे पहिल्या नोकरीत असणाऱ्यांसाठीही हा एक चांगला पर्याय ठरतो.

फीचर्स

Renault Kiger मध्ये आधुनिक टेक्नॉलॉजी आणि कम्फर्ट यांचे उत्तम कॉम्बिनेशन पाहायला मिळते. यात

  • 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay)
  • 7-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले
  • Arkamys 3D साउंड सिस्टीम
  • व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
  • ऑटोमॅटिक एसी, रेन-सेंसिंग वायपर्स
  • 360-डिग्री कॅमेरा
याशिवाय, 405 लिटर बूट स्पेस आणि 29 लिटर केबिन स्टोरेज असल्यामुळे रोजच्या वापरातील सामान ठेवण्यासाठी ही SUV अतिशय सोयीस्कर आहे.

सेफ्टी फीचर्स

Renault Kiger ला Global NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये 4-स्टार एडल्ट प्रोटेक्शन आणि 2-स्टार चाइल्ड प्रोटेक्शन रेटिंग मिळाली आहे. सुरक्षेसाठी यात

6 एअरबॅग्स

  • ESP (Electronic Stability Program)
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम
  • हिल स्टार्ट असिस्ट
  • ट्रॅक्शन कंट्रोल
असे एकूण 21 सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत. तसेच, 205 मिमी ग्राउंड क्लीअरन्स आणि हाय-टेंसाइल स्टील बॉडीमुळे खराब रस्त्यांवर आणि स्पीड ब्रेकरवरही गाडी स्थिर राहते.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

Renault Kiger मध्ये 1.0-लिटर नॅचरली अस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आणि 1.0-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे. हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. ही इंजिने मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक (AMT / CVT) गिअरबॉक्ससह येतात. शहरातील स्मूथ ड्रायव्हिंग आणि रोजच्या ऑफिस प्रवासासाठी हे इंजिन रिफाइन्ड आणि विश्वासार्ह मानले जाते. यात Eco, Normal आणि Sport असे तीन ड्रायव्हिंग मोड्स असून, ट्रॅफिकपासून हायवेपर्यंत प्रत्येक परिस्थितीत योग्य परफॉर्मन्स देतात.

Renault Kiger चे मायलेज

Renault Kiger चे ARAI प्रमाणित मायलेज 18.24 ते 20.5 kmpl दरम्यान आहे. यामध्ये टर्बो MT व्हेरिएंट सुमारे 20.38 kmpl मायलेज देतो. प्रत्यक्ष वापरात शहरात 17–18 kmpl आणि हायवेवर 19–20 kmpl मायलेज मिळते. Eco मोडमध्ये मायलेज आणखी चांगले मिळू शकते.

Renault Kiger का खरेदी करावी ?

SUV लुक, जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स, समाधानकारक मायलेज आणि किफायतशीर किंमत ही Renault Kiger ची मोठी ताकद आहे. त्यामुळेच ऑफिस अप-डाउनसाठी, छोट्या कुटुंबासाठी आणि पहिल्यांदा SUV खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही कार एक उत्तम पर्याय मानली जाते.

Jan 04, 2026 | 09:12 PM

