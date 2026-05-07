Wireless connectivity असो किंवा Strong hybrid engine… या सगळ्यांमध्ये Renault Duster टॉपक्लास!

नवीन Renault Dusterचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यातील अंगभूत गूगल मॅप्स फीचर. गूगल मॅप्स थेट इन्फोटेनमेंट सिस्टीममध्ये एकीकृत केलेले आहे. तसेच, यात गूगल असिस्टंट, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी आणि ओव्हर-द-एअर अपडेट्स यांसारखी वैशिष्ट्येही आहेत.याचा फायदा असा आहे की चालकाला प्रत्येक वेळी आपला मोबाईल फोन जोडण्याची गरज नसते. दुसरीकडे, ह्युंदाई क्रेटामध्ये हे वैशिष्ट्य उपलब्ध नाही. क्रेटामधील नेव्हिगेशनसाठी अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेचा वापर आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, मोबाईल फोनशिवाय नकाशांचे पूर्ण फायदे मिळत नाहीत.डस्टर वायरलेस कनेक्टिव्हिटीमध्येही उत्कृष्ट आहे.
Force Motors ची नवी Traveler N रेंज लॉन्च; आता अधिक मजबूत आणि हायटेक
रेनॉल्ट डस्टरच्या इव्होल्यूशन व्हेरिएंटपासून वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेची सुविधा उपलब्ध आहे. याचा अर्थ, ही वैशिष्ट्ये मिळवण्यासाठी ग्राहकांना अधिक महागडे मॉडेल खरेदी करण्याची गरज नाही. जरी ह्युंदाई क्रेटाच्या बेस EX व्हेरिएंटपासून पुढे वायरलेस कनेक्टिव्हिटी मिळत असली तरी, तिच्या काही टॉप-एंड मॉडेल्समध्ये हे फीचर उपलब्ध नाही. डस्टर अधिक सुलभ आणि उत्तम अनुभव देते.
शक्तिशाली हायब्रीड इंजिनमुळे अधिक मायलेज
नवीन डस्टरचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे 1.8-लिटरचे स्ट्रॉंग हायब्रीड ई-टेक इंजिन. हे इंजिन 160 एचपी आणि 172एनएम टॉर्क निर्माण करते. यामुळे इंधनाची बचत होते आणि ड्रायव्हिंगचा सुखद अनुभव मिळतो. मात्र, त्याचे हायब्रीड मॉडेल दिवाळी 2026 च्या सुमारास लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, ह्युंदाई क्रेटामध्ये सध्या शक्तिशाली हायब्रीड इंजिनचा पर्याय उपलब्ध नाही. ही गाडी 1.5-लिटर पेट्रोल, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे.
Volvo Cars India : एक नवा विक्रम! एकाच वेळी 11 आलिशान Volvo XC90 गाड्यांची डिलिव्हरी