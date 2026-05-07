जाहिरात
Wireless connectivity असो किंवा Strong hybrid engine… या सगळ्यांमध्ये Renault Duster टॉपक्लास!

Renault Duster ने भारतीय बाजारपेठेत जोरदार पुनरागमन केले आहे. मार्च 2026 मध्ये लॉन्च होणाऱ्या या एसयूव्हीची सुरुवातीची किंमत ₹10.49 लाख (एक्स-शोरूम) आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 07:59 PM
Renault Duster ने भारतीय बाजारपेठेत जोरदार पुनरागमन केले आहे. मार्च 2026 मध्ये लॉन्च होणाऱ्या या एसयूव्हीची सुरुवातीची किंमत ₹10.49 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. बऱ्याच काळापासून ह्युंदाई क्रेटा या सेगमेंटमधील सर्वात लोकप्रिय एसयूव्ही होती, पण आता नवीन डस्टर अशा अनेक वैशिष्ट्यांसह आली आहे, जी तिला खास बनवतात.दोन्ही एसयूव्ही आपापल्या जागी दमदार आहेत, पण काही बाबतीत डस्टर स्पष्टपणे वरचढ आहे.डस्टरमध्ये गूगल मॅप्स इनबिल्ट मिळतात.

नवीन Renault Dusterचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यातील अंगभूत गूगल मॅप्स फीचर. गूगल मॅप्स थेट इन्फोटेनमेंट सिस्टीममध्ये एकीकृत केलेले आहे. तसेच, यात गूगल असिस्टंट, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी आणि ओव्हर-द-एअर अपडेट्स यांसारखी वैशिष्ट्येही आहेत.याचा फायदा असा आहे की चालकाला प्रत्येक वेळी आपला मोबाईल फोन जोडण्याची गरज नसते. दुसरीकडे, ह्युंदाई क्रेटामध्ये हे वैशिष्ट्य उपलब्ध नाही. क्रेटामधील नेव्हिगेशनसाठी अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेचा वापर आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, मोबाईल फोनशिवाय नकाशांचे पूर्ण फायदे मिळत नाहीत.डस्टर वायरलेस कनेक्टिव्हिटीमध्येही उत्कृष्ट आहे.

रेनॉल्ट डस्टरच्या इव्होल्यूशन व्हेरिएंटपासून वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेची सुविधा उपलब्ध आहे. याचा अर्थ, ही वैशिष्ट्ये मिळवण्यासाठी ग्राहकांना अधिक महागडे मॉडेल खरेदी करण्याची गरज नाही. जरी ह्युंदाई क्रेटाच्या बेस EX व्हेरिएंटपासून पुढे वायरलेस कनेक्टिव्हिटी मिळत असली तरी, तिच्या काही टॉप-एंड मॉडेल्समध्ये हे फीचर उपलब्ध नाही. डस्टर अधिक सुलभ आणि उत्तम अनुभव देते.

शक्तिशाली हायब्रीड इंजिनमुळे अधिक मायलेज 
नवीन डस्टरचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे 1.8-लिटरचे स्ट्रॉंग हायब्रीड ई-टेक इंजिन. हे इंजिन 160 एचपी आणि 172एनएम टॉर्क निर्माण करते. यामुळे इंधनाची बचत होते आणि ड्रायव्हिंगचा सुखद अनुभव मिळतो. मात्र, त्याचे हायब्रीड मॉडेल दिवाळी 2026 च्या सुमारास लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, ह्युंदाई क्रेटामध्ये सध्या शक्तिशाली हायब्रीड इंजिनचा पर्याय उपलब्ध नाही. ही गाडी 1.5-लिटर पेट्रोल, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे.

Published On: May 07, 2026 | 07:59 PM

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

SIR अभियानासाठी ‘या’ काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

