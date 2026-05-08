‘तिघी’च्या वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियरची घोषणा! ZEE 5 ने अखेर जाहीर केली तारीख; ‘या’ दिवशी येणार चित्रपट

तिघी मध्ये नेहा पेंडसे, भारती आचरेकर आणि सोनाली कुलकर्णी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. स्वाती, हेमलता आणि सारिका या तीन महिलांच्या नात्यांभोवती फिरणारी ही कथा भावनिक संघर्ष, अपराधीपणा आणि कुटुंबातील ताणतणाव यांचा संवेदनशील शोध घेते. चित्रपटात निपुण धर्माधिकारी, सुव्रत जोशी, मृण्मयी गोडबोले आणि संजय मोने यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.
ZEE5 मराठीच्या बिझनेस हेड हेमा व्ही. आर. यांनी सांगितले की, मानवी भावना आणि नातेसंबंधांवर आधारित कथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा ZEE5 चा प्रयत्न कायम आहे आणि ‘तिघी’ ही त्याच दिशेने एक महत्त्वाची कलाकृती आहे. दिग्दर्शिका जीजिवीशा काळे यांनीही ही कथा वैयक्तिक अनुभवांशी जोडलेली असल्याचे सांगत, आता ती अधिक व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणार असल्याचा आनंद व्यक्त केला.
नेहा पेंडसे हिने स्वाती हे पात्र भावनिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचे असल्याचे सांगितले, तर सोनाली कुलकर्णी हिने ‘तिघी’ ही कथा प्रत्येकाला स्वतःशी जोडलेली वाटेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. कौटुंबिक नात्यांतील भावनिक वास्तव मांडणारा हा चित्रपट आता १५ मे २०२६ पासून ZEE5 मराठीवर पाहता येणार आहे.