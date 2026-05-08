Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Supriya Sule Slams Maharashtra Government Over Corruption And Farmer Issues Satara Visit

“सत्ताधारीच एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतायत, महाराष्ट्राची प्रतिमा मलिन!”; साताऱ्यातून सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर कडाडून प्रहार

Supriya Sule: खासदार सुप्रिया सुळे यांनी साताऱ्यात सरकारवर जोरदार टीका केली. सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

Updated On: May 08, 2026 | 09:02 PM
साताऱ्यातून सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर कडाडून प्रहार (Photo Credit- X)

साताऱ्यातून सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर कडाडून प्रहार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • “सत्ताधारीच एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतायत,
  • महाराष्ट्राची प्रतिमा मलिन!”
  • साताऱ्यातून सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर कडाडून प्रहार
सातारा : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी साताऱ्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर विविध मुद्द्यांवरून जोरदार हल्लाबोल केला. सत्ताधारी नेतेच परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत असल्याने महाराष्ट्राची प्रतिमा मलिन होत असल्याची टीका त्यांनी केली. राज्यातील राजकीय वातावरण, शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती, वाढती गुन्हेगारी आणि प्रशासनातील गोंधळ यावर त्यांनी सरकारला थेट लक्ष्य केले.

“लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू”

सुळे म्हणाल्या, “राज्यात अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासक नेमले जात आहेत. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.” सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या राजकीय घडामोडींवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्रात अशा प्रकारचं राजकारण चिंताजनक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

“सत्तेसाठी सुरू असलेलं राजकारण राज्यासाठी घातक”

राज्यात सध्या सुरू असलेले फोडाफोडीचे राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोप महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला बाधा पोहोचवत असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. “आमचा संघर्ष विचारांचा आहे, वैयक्तिक सूडाचा नाही,” असे त्या म्हणाल्या.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचं दुर्लक्ष

अवकाळी पाऊस, कांद्याला मिळत नसलेला भाव, खतांचा तुटवडा आणि शेतीमालाच्या समस्यांमुळे शेतकरी अडचणीत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. “शेतकरी संकटात असताना सरकारमधील नेते परस्परांवर आरोप करण्यात व्यस्त आहेत,” असा टोला त्यांनी लगावला.

Traffic Jam: सलग सुट्ट्यांचा फटका! मुंबई–पुणे महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी; खासदार सुप्रिया सुळेही अडकल्या

महिला सुरक्षेवर कठोर भूमिका

राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांवर भाष्य करताना सुळे यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजनांची गरज व्यक्त केली. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जलदगतीने सुनावणी होऊन दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

“२०२९ पेक्षा सध्याचे प्रश्न महत्त्वाचे”

भविष्यातील मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सध्याच्या प्रश्नांवर लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित केली. “राज्यातील शेतकरी, बेरोजगारी, महागाई आणि कायदा-सुव्यवस्था हे आजचे खरे प्रश्न आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यव्यापी दौऱ्याची घोषणा

१५ ऑगस्टनंतर राज्यभर दौरा करणार असल्याची माहिती सुळे यांनी दिली. औद्योगिकीकरणाबरोबरच वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येकडेही सरकारने गांभीर्याने पाहावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ठळक मुद्दे

  • सत्ताधाऱ्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर सुप्रिया सुळेंची टीका
  • राज्यातील लोकशाही प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित
  • शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप
  • महिला सुरक्षेसाठी कठोर शिक्षेची मागणी
  • १५ ऑगस्टनंतर राज्यव्यापी दौऱ्याची घोषणा
  • वाढत्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त
Neelam Gorhe : “दोघींना घराण्याचा वारसा मिळाला…”, महिला आरक्षणावरून नीलम गोऱ्हेंची सुळे-शिंदेंवर टीका

Web Title: Supriya sule slams maharashtra government over corruption and farmer issues satara visit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 09:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
2

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
3

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
4

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM