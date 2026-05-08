नेमकं काय घडतयं? भारतीय संघाला मिळणार ‘हा’ नवा कोच; गौतम गंभीर काय निर्णय घेणार?

Indian Cricket Team New Coach: सध्या भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आहे. त्याच्या नेतृत्वात भारताने टी-20 वर्ल्ड कप जिंकला आहे. भारतीय संघ सर्व स्तरांमध्ये चांगली आणि प्रभावी कामगिरी करत आहे. आता भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर मोठा निर्णय घेऊ शकतात. भारताला नवा कोच मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतीय संघ जगातील सर्वोत्तम संघांपैकी एक आहे. संघाला सर्वोत्तम बनवण्यासाठी त्यामध्ये गोलंदाजी, फिल्डिंग, फलंदाजी प्रशिक्षक असणे आवश्यक असते. भारताचा गोलंदाजीचा प्रमुख भाग एक स्पिन गोलंदाजी आहे. त्यामुळे आता भारतीय संघाला एक नवा प्रशिक्षक मिळण्याची शक्यता आहे.
आयपीएल संपताच भारतीय संघाला नवा प्रशिक्षक मिळू शकतो. साईराज बहुतुले असे या प्रशिक्षकांचे नाव आहे. स्पिनर्स गोलंदाजीसाठी त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात कौशल्य आहे. त्यामुळे त्यांची निवड आता भारतीय संघात होऊ शकते. साईराज बहुतुले हे सध्या आयपीएलमधील पंजाब किंग्ज या संघाला स्पिनर्स गोलंदाजीचे प्रशिक्षण देत आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर साईराज बहुतुले यांना स्पिनर्स प्रशिक्षक म्हणून भारतीय संघात प्रशिक्षक म्हणून घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले जात आहे.
सध्या आयपीएलचा थरार सुरू आहे. आयपीएलचे 50 सामने पूर्ण झाले आहेत. काल 50 वा सामना म्हणून लखनौ आणि आरसीबीमध्ये सामना झाला. या सामन्यात आरसीबीचा पराभव झाला आहे. मात्र सध्या भुवनेश्वर कुमारने कालच्या सामन्यात आपल्या नावावर एक नवा रेकॉर्ड रचला आहे. तो रेकॉर्ड नेमका काय आहे ते जाणून घेऊयात.
भुवनेश्वर कुमार हा आरसीबीचा वेगवान गोलंदाज आहे. सध्या भुवनेश्वर कुमार जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. अनुभवी भारतीय वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारने आयपीएल 2026 एक नवा रेकॉर्ड रचला आहे. भुवनेश्वर कुमार लखनौ विरुद्ध आपला 200 वा सामना खेळला आहे. भुवीने आयपीएल इतिहासात 200 सामने खेळणारा पहिला वेगवान गोलंदाज बनण्याचा मान मिळवला आहे. आयपीएलमध्ये आतापर्यंत एकूण 12 खेळाडूंनी 200 सामन्यांचा टप्पा ओलांडला आहे, मात्र वेगवान गोलंदाजांमध्ये हा पराक्रम करणारा भुवनेश्वर पहिलाच ठरला आहे. “आजचा हा क्षण माझ्यासाठी खूप खास आहे. कोणताही नवा विक्रम करणे हा कायम आनंददायी गोष्ट असते. त्यातही वेगवान गोलंदाज म्हणून 200 सामने खेळणे हे माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. मला या गोष्टीचा खूप अभिमान आणि आनंद वाटत आहे”, असे भुवनेश्वर कुमार म्हणाला.