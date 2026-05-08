  Gautam Gambhir Chance To Sairaj Bahutule To Spinner Coach To Indian Cricket Team Bcci Marathi News

नेमकं काय घडतयं? भारतीय संघाला मिळणार ‘हा’ नवा कोच; गौतम गंभीर काय निर्णय घेणार?

भारतीय संघ जगातील सर्वोत्तम संघांपैकी एक आहे. संघाला सर्वोत्तम बनवण्यासाठी त्यामध्ये गोलंदाजी, फिल्डिंग, फलंदाजी प्रशिक्षक असणे आवश्यक असते. भारताचा गोलंदाजीचा प्रमुख भाग एक स्पिन गोलंदाजी आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 08:05 PM
नेमकं काय घडतयं? भारतीय संघाला मिळणार ‘हा’ नवा कोच; गौतम गंभीर काय निर्णय घेणार?

भारतीय संघात नवा कोचची एन्ट्री होण्याची शक्यता (फोटो- सोशल मिडिया)

साईराज बहुतुले मुख्य प्रशिक्षक होण्याची शक्यता 
सध्या गौतम गंभीर आहे भारतीय संघाचा हेड कोच 
पंजाब किंग्जच्या संघाला प्रशिक्षण देत आहेत बहुतुले

Indian Cricket Team New Coach: सध्या भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आहे. त्याच्या नेतृत्वात भारताने टी-20 वर्ल्ड कप जिंकला आहे. भारतीय संघ सर्व स्तरांमध्ये चांगली आणि प्रभावी कामगिरी करत आहे. आता भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर मोठा निर्णय घेऊ शकतात. भारताला नवा कोच मिळण्याची शक्यता आहे.

भारतीय संघ जगातील सर्वोत्तम संघांपैकी एक आहे. संघाला सर्वोत्तम बनवण्यासाठी त्यामध्ये गोलंदाजी, फिल्डिंग, फलंदाजी प्रशिक्षक असणे आवश्यक असते. भारताचा गोलंदाजीचा प्रमुख भाग एक स्पिन गोलंदाजी आहे. त्यामुळे आता भारतीय संघाला एक नवा प्रशिक्षक मिळण्याची शक्यता आहे.

आयपीएल संपताच भारतीय संघाला नवा प्रशिक्षक मिळू शकतो. साईराज बहुतुले असे या प्रशिक्षकांचे नाव आहे. स्पिनर्स गोलंदाजीसाठी त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात कौशल्य आहे. त्यामुळे त्यांची निवड आता भारतीय संघात होऊ शकते. साईराज बहुतुले हे सध्या आयपीएलमधील पंजाब किंग्ज या संघाला स्पिनर्स गोलंदाजीचे प्रशिक्षण देत आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर साईराज बहुतुले यांना स्पिनर्स प्रशिक्षक म्हणून भारतीय संघात प्रशिक्षक म्हणून घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले जात आहे.

मीच IPLचा बादशाह! Bhuvneshwar Kumar ने रचला ‘हा’ विक्रम; ठरला भारताचा पहिला वेगवान गोलंदाज

Bhuvneshwar Kumar ने रचला ‘हा’ विक्रम

सध्या आयपीएलचा थरार सुरू आहे. आयपीएलचे 50 सामने पूर्ण झाले आहेत. काल 50 वा सामना म्हणून लखनौ आणि आरसीबीमध्ये सामना झाला. या सामन्यात आरसीबीचा पराभव झाला आहे. मात्र सध्या भुवनेश्वर कुमारने कालच्या सामन्यात आपल्या नावावर एक नवा रेकॉर्ड रचला आहे. तो रेकॉर्ड नेमका काय आहे ते जाणून घेऊयात.

DC Vs KKR Live: अजिंक्य रहाणेने जिंकली पहिली लढाई; टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

भुवनेश्वर कुमार हा आरसीबीचा वेगवान गोलंदाज आहे. सध्या भुवनेश्वर कुमार जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. अनुभवी भारतीय वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारने आयपीएल 2026 एक नवा रेकॉर्ड रचला आहे. भुवनेश्वर कुमार लखनौ विरुद्ध आपला 200 वा सामना खेळला आहे. भुवीने आयपीएल इतिहासात 200 सामने खेळणारा पहिला वेगवान गोलंदाज बनण्याचा मान मिळवला आहे. आयपीएलमध्ये आतापर्यंत एकूण 12 खेळाडूंनी 200 सामन्यांचा टप्पा ओलांडला आहे, मात्र वेगवान गोलंदाजांमध्ये हा पराक्रम करणारा भुवनेश्वर पहिलाच ठरला आहे. “आजचा हा क्षण माझ्यासाठी खूप खास आहे. कोणताही नवा विक्रम करणे हा कायम आनंददायी गोष्ट असते. त्यातही वेगवान गोलंदाज म्हणून 200 सामने खेळणे हे माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. मला या गोष्टीचा खूप अभिमान आणि आनंद वाटत आहे”, असे भुवनेश्वर कुमार म्हणाला.

Published On: May 08, 2026 | 07:48 PM

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली 'या' दिग्गज खेळाडूने साथ

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

May 16, 2026 | 12:34 PM
Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

May 16, 2026 | 12:30 PM
ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

May 16, 2026 | 12:26 PM
Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; 'टेडीबेअर'मुळे पिंपरीत खळबळ

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

May 16, 2026 | 12:20 PM
Farmer Protest : 'जखमेवर मीठ' की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM