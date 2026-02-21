Kirit Somaiya : “मुस्लिम मुलं हिंदू मुलींना फसवतात…”, लव्ह जिहादसंदर्भात किरीट सोमय्या यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

महाराष्ट्रातील लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी विवाह नोंदणी कायद्यात बदल करण्याची मागणी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. सोमय्या यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र लिहिले आहे. गुजरात कायद्याचे पालन करण्यासाठी महाराष्ट्रात कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारने विवाह नोंदणीमध्ये पालकांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साधारणपणे, जर दोन प्रौढांना लग्न करायचे असेल तर त्यांचे लग्न पालकांच्या संमतीनेच नोंदणीकृत केले जाईल. फसवे विवाह आणि लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. शुक्रवारी, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी नियम ४४ अंतर्गत राज्य सरकारच्या निर्णयाची विधानसभेला माहिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात, भाजप नेते डॉ. किरीट सोमय्या यांनी लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा/नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी पुढे लिहिले की, आंतरधर्मीय विवाह नोंदणीमध्ये पालकांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. किरीट सोमय्या यांनी लिहिले की, गुजरात सरकारने लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी नियम लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत, आपण पाहिले आहे की अनेक लव्ह जिहाद प्रकरणांमध्ये, मुस्लिम मुले त्यांच्या पालकांच्या मदतीने १४ ते १८ वयोगटातील मुलींना आमिष दाखवत आहेत.
किरीट सोमय्या यांनी पत्रात पुढे लिहिले आहे की मुली १८ वर्षांच्या होताच, असे मुस्लिम मुले त्यांचे अपहरण करतात, त्यांच्याशी लग्न करतात आणि त्यांना आझमगड आणि उत्तर प्रदेशच्या इतर भागात घेऊन जातात. मी महाराष्ट्रात अशा अनेक घटना पाहिल्या आहेत जिथे मुस्लिम मुलांनी हिंदू मुलींना अक्षरशः फसवले आहे. गुजरात सरकारने अशा मुलींच्या संरक्षणासाठी पावले उचलली आहेत. अशा लव्ह जिहाद विवाहांची नोंदणी करण्यापूर्वी मुलींच्या पालकांना माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मी महाराष्ट्र सरकारला विनंती करेन की तरुण हिंदू मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी अशा नियमांचा विचार करावा. किरीट सोमय्या हे महाराष्ट्रात लव्ह जिहादविरुद्ध बऱ्याच काळापासून लढत आहेत.
किरीटचा असा दावा आहे की, यामुळे संभाव्य वादग्रस्त प्रकरणांच्या चौकशी आणि पडताळणीसाठी पुरेसा वेळ मिळेल. तथापि, या मुद्द्यावर विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांमध्ये मतभेद निर्माण होत आहेत. काही संघटनांचे म्हणणे आहे की अशा तरतुदी वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रौढांच्या विवाह अधिकारांवर परिणाम करू शकतात. गुजरातमधील दुरुस्तीनंतर, इतर राज्यांमध्येही अशा कायद्याबद्दल चर्चा तीव्र झाली आहे. या मागणीला महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिसाद मिळालेला नाही. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.