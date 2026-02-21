Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Bjp Leader Kirit Somaiya Demands To Amends Marriage Registration Act As Gujarat To Stop Love Jihad Cases

Kirit Somaiya : “मुस्लिम मुलं हिंदू मुलींना फसवतात…”, लव्ह जिहादसंदर्भात किरीट सोमय्या यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

महाराष्ट्रात लव्ह जिहादच्या घटना रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 06:03 PM
"मुस्लिम मुलं हिंदू मुलींना फसवतात...", लव्ह जिहादसंदर्भात किरीट सोमय्या यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

"मुस्लिम मुलं हिंदू मुलींना फसवतात...", लव्ह जिहादसंदर्भात किरीट सोमय्या यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Follow Us:
Follow Us:

महाराष्ट्रातील लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी विवाह नोंदणी कायद्यात बदल करण्याची मागणी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. सोमय्या यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र लिहिले आहे. गुजरात कायद्याचे पालन करण्यासाठी महाराष्ट्रात कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारने विवाह नोंदणीमध्ये पालकांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साधारणपणे, जर दोन प्रौढांना लग्न करायचे असेल तर त्यांचे लग्न पालकांच्या संमतीनेच नोंदणीकृत केले जाईल. फसवे विवाह आणि लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. शुक्रवारी, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी नियम ४४ अंतर्गत राज्य सरकारच्या निर्णयाची विधानसभेला माहिती दिली.

आनंदाची बातमी! अवघ्या १३ तासांत गोव्यात…! नवीन वंदे भारत ट्रेन धावणार, मार्ग आणि वेळ जाणून घ्या

किरीट सोमय्या यांनी पत्रात काय लिहिले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात, भाजप नेते डॉ. किरीट सोमय्या यांनी लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा/नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी पुढे लिहिले की, आंतरधर्मीय विवाह नोंदणीमध्ये पालकांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. किरीट सोमय्या यांनी लिहिले की, गुजरात सरकारने लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी नियम लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत, आपण पाहिले आहे की अनेक लव्ह जिहाद प्रकरणांमध्ये, मुस्लिम मुले त्यांच्या पालकांच्या मदतीने १४ ते १८ वयोगटातील मुलींना आमिष दाखवत आहेत.

मुस्लिम मुले फसवली…

किरीट सोमय्या यांनी पत्रात पुढे लिहिले आहे की मुली १८ वर्षांच्या होताच, असे मुस्लिम मुले त्यांचे अपहरण करतात, त्यांच्याशी लग्न करतात आणि त्यांना आझमगड आणि उत्तर प्रदेशच्या इतर भागात घेऊन जातात. मी महाराष्ट्रात अशा अनेक घटना पाहिल्या आहेत जिथे मुस्लिम मुलांनी हिंदू मुलींना अक्षरशः फसवले आहे. गुजरात सरकारने अशा मुलींच्या संरक्षणासाठी पावले उचलली आहेत. अशा लव्ह जिहाद विवाहांची नोंदणी करण्यापूर्वी मुलींच्या पालकांना माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मी महाराष्ट्र सरकारला विनंती करेन की तरुण हिंदू मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी अशा नियमांचा विचार करावा. किरीट सोमय्या हे महाराष्ट्रात लव्ह जिहादविरुद्ध बऱ्याच काळापासून लढत आहेत.

भाजप नेते असा दावा करतात…

किरीटचा असा दावा आहे की, यामुळे संभाव्य वादग्रस्त प्रकरणांच्या चौकशी आणि पडताळणीसाठी पुरेसा वेळ मिळेल. तथापि, या मुद्द्यावर विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांमध्ये मतभेद निर्माण होत आहेत. काही संघटनांचे म्हणणे आहे की अशा तरतुदी वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रौढांच्या विवाह अधिकारांवर परिणाम करू शकतात. गुजरातमधील दुरुस्तीनंतर, इतर राज्यांमध्येही अशा कायद्याबद्दल चर्चा तीव्र झाली आहे. या मागणीला महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिसाद मिळालेला नाही. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.

AI समिटमध्ये शर्टलेस निदर्शनामुळे गोंधळ, ४ कार्यकर्त्यांना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी; दगडफेकीचा’ Video समोर

Web Title: Maharashtra bjp leader kirit somaiya demands to amends marriage registration act as gujarat to stop love jihad cases

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 06:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा
1

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Nashik News: स्थायीसाठी आमदारांकरवी फिल्डींग! मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट; महिला आघाडीवर
2

Nashik News: स्थायीसाठी आमदारांकरवी फिल्डींग! मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट; महिला आघाडीवर

Devendra Fadnavis : “हवामान बदल कृती कार्यक्रमाला मुंबई क्लायमेट वीकमुळे मिळणार वेग”, देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास
3

Devendra Fadnavis : “हवामान बदल कृती कार्यक्रमाला मुंबई क्लायमेट वीकमुळे मिळणार वेग”, देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास

शिक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय, ‘त्या’ 75 शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला स्थगिती, अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी
4

शिक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय, ‘त्या’ 75 शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला स्थगिती, अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शेअर्समध्ये होणार मोठी घसरण?, हा शेअर विकून टाका अन्यथा…, ब्रोकरेजचा मोठा इशारा

शेअर्समध्ये होणार मोठी घसरण?, हा शेअर विकून टाका अन्यथा…, ब्रोकरेजचा मोठा इशारा

Feb 21, 2026 | 07:08 PM
IMD Rain Alert: भयंकर घडणार! कमी दाबाचा पट्टा…; ‘या’ राज्यांना पाऊस अक्षरश: रडवणार

IMD Rain Alert: भयंकर घडणार! कमी दाबाचा पट्टा…; ‘या’ राज्यांना पाऊस अक्षरश: रडवणार

Feb 21, 2026 | 06:55 PM
Washim News : गाडगेबाबांच्या दशसूत्रीचे पालन करा! सात दिवसीय श्रमसंस्कार शिबिरात विविध विषयांवर मार्गदर्शन

Washim News : गाडगेबाबांच्या दशसूत्रीचे पालन करा! सात दिवसीय श्रमसंस्कार शिबिरात विविध विषयांवर मार्गदर्शन

Feb 21, 2026 | 06:48 PM
Amravati Assembly : अमरावतीत आमसभेत कचऱ्यावर रणधुमाळी; पहिलीच सभा गाजली; ३० मिनिटांत ११ प्रश्नांचा भडका

Amravati Assembly : अमरावतीत आमसभेत कचऱ्यावर रणधुमाळी; पहिलीच सभा गाजली; ३० मिनिटांत ११ प्रश्नांचा भडका

Feb 21, 2026 | 06:48 PM
Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, पहिली रोमँटिक झलक चर्चेत

Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, पहिली रोमँटिक झलक चर्चेत

Feb 21, 2026 | 06:48 PM
PAK vs NZ, T20 World Cup 2026 : Super 8 सामन्यांच्या थराराला सुरुवात! पाकिस्तानचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय

PAK vs NZ, T20 World Cup 2026 : Super 8 सामन्यांच्या थराराला सुरुवात! पाकिस्तानचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय

Feb 21, 2026 | 06:38 PM
Mumbai Metro 2B : मेट्रो २बी प्रकल्पाला गती! बीकेसी आणि कुर्ला प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका

Mumbai Metro 2B : मेट्रो २बी प्रकल्पाला गती! बीकेसी आणि कुर्ला प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका

Feb 21, 2026 | 06:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM