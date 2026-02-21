IND vs SA आफ्रिका सामन्यासाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवली मोठी जबाबदारी

सुपर-८ फेरीतील गट १ मधील सर्वात मोठा मुकाबला २२ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात रंगणार आहे. या महत्त्वाच्या सामन्यात रिचर्ड केटलबोरो आणि ख्रिस गॅफनी हे मैदानी पंच म्हणून काम पाहतील. त्यांना टीव्ही पंच म्हणून एलेक्स व्हार्फ आणि चौथे पंच म्हणून ख्रिस ब्राउन साथ देतील. भारतीय संघाच्या पुढील वाटचालीत या पंच गटाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
२६ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यात रिचर्ड केटलबोरो आणि एलेक्स व्हार्फ हे पंचगिरी करतील. तर १ मार्च रोजी कोलकाता येथे होणाऱ्या भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज या अखेरच्या सुपर-८ सामन्यात ख्रिस गॅफनी आणि एलेक्स व्हार्फ यांची जोडी मैदानात दिसेल.
कोलंबोमध्ये शनिवारी होणाऱ्या न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यातील गट २ च्या पहिल्या सामन्यासाठी रॉडनी टकर आणि पॉल रायफल यांची मैदानी पंच म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अल्लाहुदीन पालेकर टीव्ही पंच असतील, तर सॅम नोगाजस्की चौथ्या पंचाची जबाबदारी पार पाडतील.
कँडी येथील सामन्यांमध्ये सॅम नोगाजस्की हे ‘डबल ड्युटी’ करताना दिसतील. २४ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात ते नितिन मेनन यांच्यासोबत, तर २८ फेब्रुवारी रोजी श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात रॉडनी टकर यांच्यासोबत मैदानात असतील.
सुपर-८ फेरीतील हे सर्व हाय-स्टेक सामने सुरळीत पार पडावेत, यासाठी आयसीसीने अनुभवी मॅच रेफरींची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये भारताचे जवागल श्रीनाथ, रंजन मदुगले, अँड्र्यू पायक्रॉफ्ट आणि रिची रिचर्डसन या दिग्गजांचा समावेश आहे.
