IND vs SA आफ्रिका सामन्यासाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवली मोठी जबाबदारी

क्रिकेट चाहत्यांचे विशेष लक्ष असलेल्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील हाय-व्होल्टेज लढतीचाही समावेश आहे. मैदानावरील शिस्त आणि अचूक निर्णयांसाठी आयसीसीने आपल्या एलिट पॅनेल मधील अनुभवी पंचांची निवड केली आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 05:45 PM
IND vs SA आफ्रिका सामन्यासाठी पंचांची घोषणा! (Photo Credit- X)

  • भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्यासाठी पंचांची घोषणा!
  • ‘या’ दिग्गजांवर सोपवली मोठी जबाबदारी
  • वाचा पूर्ण बातमी
आगामी टी-२० विश्वचषक २०२६ आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) सुपर-८ फेरीच्या सुरुवातीच्या सामन्यांसाठी सामना अधिकाऱ्यांच्या नावांची अधिकृत घोषणा केली आहे. यामध्ये क्रिकेट चाहत्यांचे विशेष लक्ष असलेल्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील हाय-व्होल्टेज लढतीचाही समावेश आहे. मैदानावरील शिस्त आणि अचूक निर्णयांसाठी आयसीसीने आपल्या एलिट पॅनेल मधील अनुभवी पंचांची निवड केली आहे.

मैदानावरील सूत्रे कोणाकडे?

सुपर-८ फेरीतील गट १ मधील सर्वात मोठा मुकाबला २२ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात रंगणार आहे. या महत्त्वाच्या सामन्यात रिचर्ड केटलबोरो आणि ख्रिस गॅफनी हे मैदानी पंच म्हणून काम पाहतील. त्यांना टीव्ही पंच म्हणून एलेक्स व्हार्फ आणि चौथे पंच म्हणून ख्रिस ब्राउन साथ देतील. भारतीय संघाच्या पुढील वाटचालीत या पंच गटाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

२६ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यात रिचर्ड केटलबोरो आणि एलेक्स व्हार्फ हे पंचगिरी करतील. तर १ मार्च रोजी कोलकाता येथे होणाऱ्या भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज या अखेरच्या सुपर-८ सामन्यात ख्रिस गॅफनी आणि एलेक्स व्हार्फ यांची जोडी मैदानात दिसेल.

पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड सामन्यांचे वेळापत्रक

कोलंबोमध्ये शनिवारी होणाऱ्या न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यातील गट २ च्या पहिल्या सामन्यासाठी रॉडनी टकर आणि पॉल रायफल यांची मैदानी पंच म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अल्लाहुदीन पालेकर टीव्ही पंच असतील, तर सॅम नोगाजस्की चौथ्या पंचाची जबाबदारी पार पाडतील.

सुपर 8 चं गणितंच लय भारी! टॉपर्सचा गट एका बाजूला तर दुसऱ्या स्थानाचा दुसरा गट, रंगणार वेगळाच सामन्यांचा रोमांच

कँडी येथील सामन्यांमध्ये सॅम नोगाजस्की हे ‘डबल ड्युटी’ करताना दिसतील. २४ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात ते नितिन मेनन यांच्यासोबत, तर २८ फेब्रुवारी रोजी श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात रॉडनी टकर यांच्यासोबत मैदानात असतील.

इतर महत्त्वाच्या लढती आणि पंच नियुक्ती

  • इंग्लंडचे सामने: एड्रियन होल्डस्टॉक आणि अहसान रझा ही जोडी इंग्लंडच्या दोन मोठ्या सामन्यांत पंचगिरी करेल. २२ फेब्रुवारीला श्रीलंका विरुद्ध इंग्लंड आणि २७ फेब्रुवारीला न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड या सामन्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.
  • श्रीलंका विरुद्ध न्यूझीलंड: २५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये होणाऱ्या या सामन्यात अल्लाहुदीन पालेकर आणि आसिफ याकूब मैदानी पंच असतील.
  • वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे: २३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत होणाऱ्या या सामन्यात रिचर्ड इलिंगवर्थ आणि जयरामन मदनगोपाल हे अधिकारी असतील.

अनुभवी मॅच रेफरींचे पॅनेल

सुपर-८ फेरीतील हे सर्व हाय-स्टेक सामने सुरळीत पार पडावेत, यासाठी आयसीसीने अनुभवी मॅच रेफरींची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये भारताचे जवागल श्रीनाथ, रंजन मदुगले, अँड्र्यू पायक्रॉफ्ट आणि रिची रिचर्डसन या दिग्गजांचा समावेश आहे.

India vs South africa : सरावादरम्यान भारताच्या संघाला मोठा धक्का! मोहम्मद सिराजला झाली दुखापत

