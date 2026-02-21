Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Wadgaon Maval : वडगाव नगरपंचायतीची प्रशासकीय आढावा बैठक; आमदार सुनिल शेळकेंची अधिकाऱ्यांना कडक ताकीद

वडगाव मावळ शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी वडगाव नगरपंचायतीची प्रशासकीय आढावा बैठक शुक्रवार, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडली.

Updated On: Feb 21, 2026 | 05:47 PM
वडगाव नगरपंचायतीची प्रशासकीय आढावा बैठक; आमदार सुनिल शेळकेंची अधिकाऱ्यांना कडक ताकीद

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • वडगाव नगरपंचायतीची प्रशासकीय आढावा बैठक
  • आमदार सुनिल शेळकेंची अधिकाऱ्यांना कडक ताकीद
  • विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश
वडगाव मावळ : वडगाव मावळ शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी वडगाव नगरपंचायतीची प्रशासकीय आढावा बैठक शुक्रवार, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडली. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली व नगराध्यक्षा अबोली मयूर ढोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस मुख्याधिकारी डॉ. प्रविण निकम, सर्व नगरसेवक-नगरसेविका व प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत शहरातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

 

शहरातील ४० कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा योजनेचे सुमारे ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून, कामाच्या गुणवत्तेबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले. ही योजना वेळेत व दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या तसेच शहराच्या आरोग्याच्या दृष्टीने स्वच्छतेच्या कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सुरू असलेल्या विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याची कडक ताकीद संबंधित विभागाचे अधिकारी व ठेकेदारांना देण्यात आली.

विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश

बैठकीत बाजारपेठेतील मुख्य रस्ता रुंदीकरण न करण्याबाबत भूमिका मांडण्यात आली. जैन मंदिर येथील आरक्षण तत्काळ काढणे, महिला व बालकल्याण विभागामार्फत महिला सक्षमीकरणासाठी निधी उपलब्ध करणे, दत्त मंदिर परिसरात अभ्यासिका उभारणे तसेच ‘नमो उद्यान’ अंतर्गत शहरातील मोकळ्या जागांचे व नव्या उद्यानांचे सुशोभीकरण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.

याशिवाय वैकुंठरथ व्यवस्था, बसस्टॉप दुरुस्ती, ओपन जिम, भाजी मंडई उभारणी आणि शहरभर सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले. नागरी प्रश्नांवर चर्चा, शहरातील वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन, पार्किंगची समस्या, अतिक्रमणे आणि कातवी येथील स्मशानभूमीचा प्रश्न यावर सविस्तर चर्चा झाली. या समस्यांवर तातडीने पर्याय शोधून कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच शहरात हॉकर्स झोन निर्माण करणे, प्रमुख चौकांचे सुशोभीकरण, क्रीडांगण व अद्ययावत गार्डन उभारणे आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘नाना-नानी पार्क’ तयार करण्यासाठी तात्काळ सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

शहराचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असून, नागरिकांच्या सोयी-सुविधांना प्राधान्य दिले जाईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीस आमदार सुनील शेळके, नगराध्यक्षा अबोली ढोरे, मुख्याधिकारी डॉ. प्रविण निकम नगरसेवक पंढरीनाथ ढोरे, अनंता कुडे दिनेश ढोरे, संदीप म्हाळसकर विशाल वहिले, गणेश म्हाळसकर अजय म्हाळसकर मंगेश धडवले,अर्चना म्हाळसकर, सुनिता ढोरे माया चव्हाण, पुनम भोसले, रूपाली ढोरे ,राणी म्हाळसकर, सारिका चव्हाण, वैशाली सोनवणे अजय भवार,आकांक्षा वाघवले, यांच्यासह सर्व नगरसेवक, नगरसेविका व प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

हे सुद्धा वाचा : राहुल गांधी भाजपच्या धमक्यांना घाबरत नाहीत, जिवाला धोका असतानाही…; हर्षवर्धन सपकाळांनी ठणकावून सागितलं

Web Title: Mla sunil shelke has given important instructions to the officials of vadgaon nagar panchayat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 05:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maval SSC Exam: दहावीच्या परीक्षेसाठी मावळ सज्ज! २३६९ विद्यार्थ्यांना ‘घर ते परीक्षा केंद्र’ मोफत पिक-अप आणि ड्रॉप सुविधा
1

Maval SSC Exam: दहावीच्या परीक्षेसाठी मावळ सज्ज! २३६९ विद्यार्थ्यांना ‘घर ते परीक्षा केंद्र’ मोफत पिक-अप आणि ड्रॉप सुविधा

Crime News : मावळात बनावट कागदपत्रे तयार करून खरेदी-नोंदणीचा प्रयत्न; दहा जणांवर गुन्हा, पाच जणांना अटक
2

Crime News : मावळात बनावट कागदपत्रे तयार करून खरेदी-नोंदणीचा प्रयत्न; दहा जणांवर गुन्हा, पाच जणांना अटक

मावळ भूमी अभिलेख कार्यालयात अधिकारीच नाहीत; जागेवर फक्त खुर्च्या असल्याने नागरिकांचा मनस्ताप वाढला
3

मावळ भूमी अभिलेख कार्यालयात अधिकारीच नाहीत; जागेवर फक्त खुर्च्या असल्याने नागरिकांचा मनस्ताप वाढला

Maharashtra Politics: महायुतीत मिठाचा खडा? “आरोप सिद्ध करा, नाहीतर…”; भेगडेंचा शेळकेंना इशारा
4

Maharashtra Politics: महायुतीत मिठाचा खडा? “आरोप सिद्ध करा, नाहीतर…”; भेगडेंचा शेळकेंना इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शेअर्समध्ये होणार मोठी घसरण?, हा शेअर विकून टाका अन्यथा…, ब्रोकरेजचा मोठा इशारा

शेअर्समध्ये होणार मोठी घसरण?, हा शेअर विकून टाका अन्यथा…, ब्रोकरेजचा मोठा इशारा

Feb 21, 2026 | 07:08 PM
IMD Rain Alert: भयंकर घडणार! कमी दाबाचा पट्टा…; ‘या’ राज्यांना पाऊस अक्षरश: रडवणार

IMD Rain Alert: भयंकर घडणार! कमी दाबाचा पट्टा…; ‘या’ राज्यांना पाऊस अक्षरश: रडवणार

Feb 21, 2026 | 06:55 PM
Washim News : गाडगेबाबांच्या दशसूत्रीचे पालन करा! सात दिवसीय श्रमसंस्कार शिबिरात विविध विषयांवर मार्गदर्शन

Washim News : गाडगेबाबांच्या दशसूत्रीचे पालन करा! सात दिवसीय श्रमसंस्कार शिबिरात विविध विषयांवर मार्गदर्शन

Feb 21, 2026 | 06:48 PM
Amravati Assembly : अमरावतीत आमसभेत कचऱ्यावर रणधुमाळी; पहिलीच सभा गाजली; ३० मिनिटांत ११ प्रश्नांचा भडका

Amravati Assembly : अमरावतीत आमसभेत कचऱ्यावर रणधुमाळी; पहिलीच सभा गाजली; ३० मिनिटांत ११ प्रश्नांचा भडका

Feb 21, 2026 | 06:48 PM
Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, पहिली रोमँटिक झलक चर्चेत

Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, पहिली रोमँटिक झलक चर्चेत

Feb 21, 2026 | 06:48 PM
PAK vs NZ, T20 World Cup 2026 : Super 8 सामन्यांच्या थराराला सुरुवात! पाकिस्तानचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय

PAK vs NZ, T20 World Cup 2026 : Super 8 सामन्यांच्या थराराला सुरुवात! पाकिस्तानचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय

Feb 21, 2026 | 06:38 PM
Mumbai Metro 2B : मेट्रो २बी प्रकल्पाला गती! बीकेसी आणि कुर्ला प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका

Mumbai Metro 2B : मेट्रो २बी प्रकल्पाला गती! बीकेसी आणि कुर्ला प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका

Feb 21, 2026 | 06:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM