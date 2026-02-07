Tesla : ‘या’ वाहन उत्पादकांना मोठा धक्का! विक्रीत ८८% घट, जानेवारीमध्ये फक्त ८३ कारची विक्री

युरोपमध्ये टेस्लाचा उल्लेख न करता इलेक्ट्रिक वाहनांची चर्चा करणे दुर्मिळ आहे. पण यावेळी मात्र कारण दुसरी आहेत. टेस्ला ज्या नॉर्वेला आपला सर्वात मजबूत किल्ला मानत असे, आता त्याचे दरवाजे बंद होताना दिसत आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की नॉर्वेजियन रस्ते इलेक्ट्रिक कारने भरले आहेत, परंतु या ईव्ही गर्दीत टेस्लाची बोट डगमगली आहे. मुद्दा केवळ विक्री कमी होण्याचा नाही तर युरोपमध्ये टेस्लाची जादू खरोखरच कमी होत आहे का हा आहे.
टेस्लाचा गड मानल्या जाणाऱ्या बाजारपेठांमध्येही विक्रीतील मंदी आता जाणवत आहे. नॉर्वे हा असाच एक देश आहे जिथे इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी जास्त आहे. परंतु येथेही टेस्लाची पकड कमकुवत होत असल्याचे दिसते. जानेवारी २०२६ च्या नवीन नोंदणी डेटानुसार, नॉर्वेमध्ये टेस्ला मॉडेल वायच्या फक्त ६२ युनिट्स विकल्या गेल्या. हे एकूण नवीन कार विक्रीच्या फक्त २.८ टक्के आहे. संपूर्ण टेस्ला श्रेणीमध्ये, कंपनीने एकूण ८३ कार विकल्या, गेल्या जानेवारीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ८८ टक्के लक्षणीय घट जाणवत आहे.
इतर इलेक्ट्रिक कार उत्पादक वेगाने प्रगती करत आहेत. फोक्सवॅगन आयडी.३ ने २९९ युनिट्सची विक्री करून अव्वल स्थान पटकावले, जे टेस्लाच्या तुलनेत जवळपास पाच पट आहे. जानेवारी महिना नॉर्वेमध्ये टेस्लासाठी कठीण असला तरी, देशात इलेक्ट्रिक कारची मागणी अजूनही मजबूत आहे. गेल्या महिन्यात, नॉर्वेमध्ये विकल्या जाणाऱ्या नवीन वाहनांपैकी जवळपास ९४ टक्के इलेक्ट्रिक कार होत्या. डिझेल वाहनांची विक्री फक्त ९८ युनिट्स झाली, तर पेट्रोल कारची विक्री फक्त ७ युनिट्सवर आली, जी आतापर्यंतची सर्वात कमी आहे.
नॉर्वेमध्ये घसरण असूनही, काही इतर युरोपीय देशांमध्ये टेस्लाला दिलासा मिळाला आहे. स्पेनमधील विक्री ७० टक्क्यांनी वाढून ४५६ युनिट्सवर पोहोचली. इटलीमध्ये विक्री ७५ टक्क्यांनी वाढून ७१३ युनिट्सवर पोहोचली. स्वीडनमध्ये विक्री २६ टक्क्यांनी वाढून ५१२ युनिट्सवर पोहोचली, तर डेन्मार्कमध्ये विक्री ३ टक्क्यांनी वाढून ४५८ युनिट्सवर पोहोचली. या देशांमध्ये तेजी टेस्लाच्या नवीन आणि परवडणाऱ्या मानक मॉडेल्समुळे असल्याचे मानले जाते. कंपनीने अलीकडेच मॉडेल ३ आणि मॉडेल वायचे परवडणारे प्रकार लाँच केले आहेत, जे बजेट-अनुकूल आहेत. कमी किमती आणि सुधारित श्रेणीमुळे लोक या गाड्यांना प्राधान्य देत आहेत असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतीय बाजारपेठेत टेस्लाची परिस्थितीही वाईट आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये टेस्लाने भारतात मोठ्या उत्साहात प्रवेश करण्याची घोषणा केली. कंपनीने मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथे आपला पहिला शोरूम उघडला. नंतर हा शोरूम दिल्ली आणि गुरुग्राममध्ये वाढविण्यात आला. टेस्लाने भारतात आपली पहिली कार मॉडेल वाय लाँच केली, ज्याची किंमत टॉप मॉडेलसाठी ₹५९.८९ लाख (अंदाजे ₹७३.८९ लाख) होती.
खरं तर, जास्त आयात शुल्कामुळे, येथे टेस्ला कार खूप महाग होत आहेत. सुरुवातीला काही ग्राहकांनी टेस्ला मॉडेल वाय बुक केल्याचे वृत्त समोर आले होते, परंतु नंतर त्यांनी त्यांचे बुकिंग रद्द केले. टेस्ला सध्या भारतात विक्री वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनी टेस्ला मॉडेल वायसाठी विशेष योजना देत आहे. या योजनांअंतर्गत, ग्राहकांना पेट्रोल किंवा डिझेल वाहनाच्या एक्सचेंजवर ₹३ लाखांपर्यंत एक्सचेंज बोनस दिला जात आहे.