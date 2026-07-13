Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ; 24 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

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भारतात 12 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,433 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,825 रुपये होता. भारतात 12 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,250 रुपये होता. भारतात 12 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 235 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,35,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,190 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,320 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,270 रुपये आहे.
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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,290 रुपये आहे. चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,390 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|पुणे
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|केरळ
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|कोलकाता
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|नागपूर
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|हैद्राबाद
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|बंगळुरु
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|चेन्नई
|₹1,32,990
|₹1,45,080
|₹1,11,190
|नाशिक
|₹1,32,320
|₹1,44,350
|₹1,08,270
|सुरत
|₹1,32,340
|₹1,44,370
|₹1,08,290
|दिल्ली
|₹1,32,440
|₹1,44,470
|₹1,08,390
|चंदीगड
|₹1,32,440
|₹1,44,470
|₹1,08,390
|लखनौ
|₹1,32,440
|₹1,44,470
|₹1,08,390
|जयपूर
|₹1,32,440
|₹1,44,470
|₹1,08,390