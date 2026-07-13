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Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ; 24 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

Updated On: Jul 13, 2026 | 08:19 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या किमतीत दररोज बदल होत असल्याने खरेदीपूर्वी ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. 13 जुलै रोजी देशभरात सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण नोंदवली गेली असून प्रमुख शहरांतील नवीन भाव जाहीर करण्यात आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ; 24 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ; 24 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

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विस्तार
  • 13 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,44,320 रुपये तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,32,290 रुपये आहे.
  • आज चांदीचा दर प्रति किलो 2,34,900 रुपये असून कालच्या तुलनेत किंचित घसरण झाली आहे.
  • मुंबई, नागपूर, नाशिक, चेन्नई, सुरत आणि चंदीगडसह प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे ताजे दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 13 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,432 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,229 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,824 रुपये आहे. भारतात 13 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. भारतात 13 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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भारतात 12 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,433 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,825 रुपये होता. भारतात 12 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,250 रुपये होता. भारतात 12 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 235 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,35,000 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,190 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,320 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,270 रुपये आहे.

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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,290 रुपये आहे. चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,390 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
पुणे ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
केरळ ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
कोलकाता ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
नागपूर ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
हैद्राबाद ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
बंगळुरु ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
चेन्नई ₹1,32,990 ₹1,45,080 ₹1,11,190
नाशिक ₹1,32,320 ₹1,44,350 ₹1,08,270
सुरत ₹1,32,340 ₹1,44,370 ₹1,08,290
दिल्ली ₹1,32,440 ₹1,44,470 ₹1,08,390
चंदीगड ₹1,32,440 ₹1,44,470 ₹1,08,390
लखनौ ₹1,32,440 ₹1,44,470 ₹1,08,390
जयपूर ₹1,32,440 ₹1,44,470 ₹1,08,390

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: 24 carat gold at 144320 rupees per 10 grams check latest gold and silver rates in india

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Published On: Jul 13, 2026 | 07:57 AM

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