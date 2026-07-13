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Share Market Today: शेअर बाजारात अस्थिरतेचे संकेत; सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर, ‘या’ शेअर्सवर नजर ठेवा

Updated On: Jul 13, 2026 | 08:18 AM IST
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सारांश

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारासाठी आजचा दिवस अस्थिर ठरण्याची शक्यता आहे. जागतिक घडामोडी, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि गिफ्ट निफ्टीतील घसरणीचे संकेत पाहता सेन्सेक्स आणि निफ्टी गॅप-डाउनने सुरुवात करू शकतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

Share Market Today: शेअर बाजारात अस्थिरतेचे संकेत; सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर, 'या' शेअर्सवर नजर ठेवा

Share Market Today: शेअर बाजारात अस्थिरतेचे संकेत; सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर, 'या' शेअर्सवर नजर ठेवा

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विस्तार
  • जागतिक बाजारातील नकारात्मक संकेतांमुळे आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
  • अमेरिका-इराण तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सावध भूमिका दिसून येत आहे.
  • तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारासाठी राजरतन ग्लोबल वायर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, स्विगी आणि टाटा पॉवरसह काही शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज १३ जुलै रोजी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कारण अमेरिका-इराण युद्धातील वाढ आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील अनिश्चिततेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे आणि महागाईची भीती वाढली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास २०७ पॉइंट्सच्या डिस्काउंटवर, २४,०३४ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

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शुक्रवारी, सर्व क्षेत्रांमधील व्यापक तेजीसह भारतीय शेअर बाजार मोठ्या वाढीसह बंद झाला आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,२०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ८२७.५७ अंकांनी, म्हणजेच १.०८ टक्क्यांनी वाढून ७७,५६९.३९ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २४४.१० अंकांनी, म्हणजेच १.०२ टक्क्यांनी वाढून २४,२०६.९० अंकांवर स्थिरावला. निफ्टी ५० गेल्या आठवड्यात ०.२६% घसरणीसह बंद झाला. शुक्रवारी बँक निफ्टी ७९३.४५ अंकांनी, म्हणजेच १.३९ टक्क्यांनी वाढून ५८,०४५.९० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य: Pinterest)

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल असेट मॅनेजमेंट कंपनी, बजाज कंझ्युमर केअर, डीमार्ट, एचडीएफसी बँक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएमडीसी, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, इंडिगो, पेस डिजिटेक, पॉवरिका या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये राजरतन ग्लोबल वायर, जिंदाल पॉली फिल्म्स, डेटा मॅटिक्स ग्लोबल सर्व्हिसेस, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि गोदरेज प्रॉपर्टीज यांचा समावेश आहे.

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आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक, जिगर एस. पटेल यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार पुढील १-२ आठवड्यांसाठी स्विगी, टाटा पॉवर कंपनी आणि मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स (एमआरपीएल) या शेअर्सवर लक्ष ठेऊ शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Sensex nifty likely to open lower today at 13 july experts recommend these stocks to watch

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Published On: Jul 13, 2026 | 08:18 AM

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