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Gold Silver Price Today: 4 दिवसात 15,000 ने स्वस्त झाली चांदी, सोन्याचा भाव 1.43 लाखाच्या खाली; खरेदीदारांसाठी पर्वणी

Updated On: Jul 09, 2026 | 01:26 PM IST
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सारांश

आज सलग चौथ्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. MCX वर चांदीच्या दरात १५,००० रुपयांची घसरण झाली, तर सोन्याचा भाव १.४३ लाख रुपयांच्या खाली आला, जाणून घ्या.

सोन्याचांदीचे आजचे दर (फोटो सौजन्य - iStock)

सोन्याचांदीचे आजचे दर (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • सोन्याचांदीचा आजचा दर किती 
  • सलग चौथ्या दिवशी दरात घसरण 
  • MCX वर चांदीमध्ये अधिक घसरण 
आज सलग चौथ्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी जाहीर केले की, इराणसोबतचा अंतरिम करार संपुष्टात आला आहे. यामुळे पश्चिम आशियामध्ये पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांची महागाई आणि व्याजदरांबद्दलची चिंता पुन्हा वाढली आहे. याचा परिणाम सोने आणि चांदीच्या दरांवर होत आहे. एमसीएक्सवर (MCX) आज सलग चौथ्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या व्यापाराची सुरुवात घसरणीने झाली.

एमसीएक्सवर सप्टेंबर २०२६ डिलिव्हरीसाठीचे चांदीचे वायदे २,००० रुपयांनी, म्हणजेच सुमारे १% ने घसरून २,२१,५०२ रुपये प्रति किलोग्राम झाले. त्याचप्रमाणे, ऑगस्ट २०२६ डिलिव्हरीसाठीचे सोन्याचे वायदेदेखील ६१० रुपयांनी घसरून १,४३,१०१ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले. गेल्या चार दिवसांत चांदीच्या दरात सुमारे १५,००० रुपयांची घसरण झाली आहे. आज सराफा बाजारात चांदीचा भाव १०,००० रुपयांनी घसरून २,३५,००० रुपयांवर आहे.

Gold Silver Price Prediction: सोने आणि चांदीच्या दरात होणार मोठी घसरणार? विश्लेषकांनी वर्तवले किमतींचे अंदाज

सराफा दर

मात्र, सोन्याच्या दरात किंचित वाढ दिसून येत आहे. गुड रिटर्न्सच्या माहितीनुसार, २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१४३,२४० असून, त्यात ₹११० ची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे, २२-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१३१,३०० असून, त्यात ₹१०० ची वाढ झाली आहे. १८-कॅरेट सोन्याचा भावदेखील ₹१०७,४३० असून, त्यात ₹८० ची वाढ झाली आहे.

देशातील विविध शहरातील १ ग्रॅम सोन्याची किंमत 

1 चेन्नई ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
2 मुंबई ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
3 दिल्ली ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
4 कोलकाता ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
5 बंगळुरू ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
6 हैदराबाद ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
7 केरळ ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
8 पुणे ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
9 वडोदरा ₹14,329 ₹13,135 ₹10,748
10 अहमदाबाद ₹14,329 ₹13,135 ₹10,748
11 जयपूर ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
12 लखनऊ ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
13 कोईम्बतूर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
14 मदुराई ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
15 विजयवाडा ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
16 पाटण  ₹14,329 ₹13,135 ₹10,748
17 नागपूर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
18 चंडीगढ ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
19 सुरत ₹14,329 ₹13,135 ₹10,748
20 भुवनेश्वर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
21 मंगळुरू ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
22 विशाखापट्टनम ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
23 नाशिक ₹14,327 ₹13,133 ₹10,746
24 मैसूर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
25 सलेम ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
26 राजकोट ₹14,329 ₹13,135 ₹10,748
27 तिरुचिरापल्ली (त्रिची) ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
28 अयोध्या ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
29 कटक ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
30 दावणगिरी ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
31 बल्लारी ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
32 गुरुग्राम ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
33 गाझियाबाद ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
34 नोएडा ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
35 वेल्लोर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
36 अमरावती ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
37 गुंटूर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
38 नेल्लोर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
39 काकीनाडा ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
40 तिरुपति ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
41 कडप्पा ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
42 अनंतपुर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
43 वारंगल ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
44 निज़ामाबाद ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
45 खम्मम ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
46 बेरहामपुर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
47 राउरकेला ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
48 वसई-विरार ₹14,327 ₹13,133 ₹10,746
49 औरंगाबाद ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
50 सोलापूर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
51 भिवंडी ₹14,327 ₹13,133 ₹10,746
52 कोल्हापूर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
53 लातूर ₹14,327 ₹13,133 ₹10,746
54 तिरुपुर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
55 तिरुनेलवेली ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
56 संबलपूर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
57 अमरावती (महाराष्ट्र) ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
58 इरोड ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
59 इंदूर ₹14,329 ₹13,135 ₹10,748
60 कानपूर ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
61 कोची ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
62 लुधियाना ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
63 ठाणे ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
64 अमृतसर ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
65 नागरकोईल ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
66 तिरुवनंतपुरम ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
67 तंजावर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
68 भोपाल ₹14,329 ₹13,135 ₹10,748
69 वाराणसी ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
70 गोवा ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
71 करूर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
72 कुंभकोणम ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
73 नमक्कल ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
74 आगरा ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
75 धर्मपुरी ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
76 डिंडीगुल ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
77 तुतीकोरिन ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
78 कुड्डालोर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
79 कांचीपुरम ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
80 कृष्णागिरी ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
81 विलुप्पुरम ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
82 कोविलपट्टी ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
83 थेनी ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
84 तिरुवन्नामलाई ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
85 होसुर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
86 करैकुडी ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
87 पुदुकोट्टई ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
88 रामनाथपुरम ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
89 अंबुर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
90 कन्याकुमारी ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
91 नागपट्टिनम ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
92 विरुधुनगर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
93 कल्लाकुरिची ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
94 पोलाची ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
95 अर्कोट ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
96 पलानी ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
97 अरियालुर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
98 मोहाली ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
99 परमकुडी ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
100 पेरम्बलूर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
101 जयकोंडम ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
102 कोडाइकनाल ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
103 ऊटी ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
104 रामेश्वरम ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
105 शिवगंगई ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
106 तिरुवरूर ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
107 मेरठ ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
108 गुवाहाटी ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
109 रायपुर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
110 जलगांव ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
111 राजमुंदरी ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
112 बेलगावी ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
113 त्रिशूर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
114 पुडुचेरी ₹14,422 ₹13,220 ₹11,040
115 चित्रदुर्ग ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
116 गडग ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
117 बागलकोट ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
118 मांड्या ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
119 भद्रावती ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
120 कोलार ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
121 तुमकुर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
122 कोल्लम ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
123 अलाप्पुझा ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
124 कोट्टायम ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
125 पलक्कड़ ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
126 मलप्पुरम ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
127 कोझिकोड ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
128 कन्नूर ₹14,324 ₹13,130 ₹10,743
129 अलीगढ़ ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
130 मुरादाबाद ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
131 मिर्जापुर ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
132 झांसी ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
133 मथुरा ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
134 गोरखपूर ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
135 बरेली ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758
136 प्रयागराज ₹14,339 ₹13,145 ₹10,758

स्रोतः गुड रिटर्न्स 

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 16 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर, तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव जाणून घ्या

आंतरराष्ट्रीय किमती

बुधवारी सोन्याच्या किमती १ जुलैनंतरच्या नीचांकी पातळीवर घसरल्या. स्पॉट गोल्ड ०.३% ने घसरून प्रति औंस $४,०६६.२४ वर आले. ऑगस्ट डिलिव्हरीसाठीचे यूएस गोल्ड फ्युचर्स ०.१% ने घसरून प्रति औंस $४,०७७ वर आले. त्याचप्रमाणे, स्पॉट सिल्व्हर ०.३% ने घसरून प्रति औंस $५८.१३ वर आले.

Web Title: Gold silver price today 9 july 2026 mumbai delhi rate silver rate decreased

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Published On: Jul 09, 2026 | 01:26 PM

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