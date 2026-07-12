‘रस्त्याच्या मध्येच…’ यूट्यूबर मनीष कश्यप यांच्यानंतर E20 पेट्रोलवर ‘या’ व्यावसायिकाने उपस्थित केला प्रश्न

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चेन्नईचे व्यावसायिक सचिन जॉर्ज गेल्या काही महिन्यांपासून वाहन मालक आणि मेकॅनिक यांची भेट घेऊन त्यांच्या तक्रारी नोंदवत आहेत. ते सोशल मीडियावर एक जनजागृती मोहीमही चालवत आहेत. ‘साउथ फर्स्ट’ला दिलेल्या मुलाखतीत सचिन जॉर्ज यांनी स्पष्ट केले की, ई२० पेट्रोलमुळे त्यांची बाईक रस्त्यातच बंद पडते.
सचिन जॉर्ज म्हणाले की, त्यांच्याकडे दोन ॲक्टिव्हा स्कूटर, दोन मोटरसायकल आणि एक मारुती सियाझ कार आहे, ही सर्व वाहने २०२३ पूर्वी खरेदी केली आहेत. १ एप्रिल २०२६ रोजी ई२० पेट्रोल अनिवार्य झाल्यापासून त्यांच्या सर्व वाहनांचे मायलेज मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. जी ॲक्टिव्हा पूर्वी ताशी ३५ ते ४० किमी मायलेज देत होती, ती आता जेमतेम ताशी २८ ते ३० किमी मायलेज देते. मोटरसायकलचे मायलेजदेखील ताशी ३५ किमीवरून केवळ २०-२३ किमीपर्यंत घसरले आहे. ते म्हणाले की, त्यांच्या बाईक्स अनेकदा रस्त्यातच बंद पडतात.
तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधील मेकॅनिक्सच्या मते, इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलमुळे कार्बोरेटर, इंधन इंजेक्टर आणि वाहनांचे इंधन पंप लवकर खराब होत आहेत.
याचे कारण इथेनॉल हवेतील आर्द्रता शोषून घेते, ज्यामुळे इंधन प्रणालीमध्ये गंज आणि कचरा जमा होतो.
एकदा वाहन बिघडले की, दुरुस्तीचा खर्च 8,000 ते 10,000 रुपयांपर्यंत असतो, जो गरीब रोजंदारी करणाऱ्यांसाठी मोठा बोजा आहे.
सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सचिन म्हणाला, ‘मी इथेनॉलच्या विरोधात नाही, पण ज्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी केली जाते त्यावर माझा आक्षेप आहे.’ त्यांनी सांगितले की भारत कच्चे तेल नक्कीच आयात करतो, परंतु आम्ही रिफाइंड पेट्रोलचे मोठे निर्यातक देखील आहोत. भारत सिंगापूर, भूतान आणि आफ्रिकन देशांना भेसळविरहित पारंपरिक पेट्रोल निर्यात करतो. मग भारतीय ग्राहकांना E0 (भेसळ नसलेले), E5 किंवा E10 पेट्रोलचे पर्याय का दिले जात नाहीत?
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