सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Nagpur Crime Bloody Drama Unfolds In The Area Immediately After The Conclusion Of The Event Attended By Chief Minister Fadnavis And Gadkari Man Murdered Over 10

Nagpur Crime: मुख्यमंत्री फडणवीस-गडकरींचा कार्यक्रम संपताच परिसरात रक्तरंजित थरार; 10 रुपयांवरून एकाची हत्या

Updated On: Jul 13, 2026 | 08:15 AM IST
जाहिरात
सारांश

नागपुरातील कपिल नगर परिसरात अवघ्या 10 रुपयांच्या चहाच्या पैशांवरून झालेल्या वादाचे हिंसक रूपांतर होऊन 45 वर्षीय मनोज यादव यांची चाकूने हत्या करण्यात आली. ही घटना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यक्रमानंतर काही वेळातच घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 10 रुपयांच्या चहाच्या पैशांवरून झालेल्या वादात मनोज यादव यांची चाकूने हत्या.
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यक्रमानंतर काही वेळातच घटना घडली.
  • आरोपी कैलास गणवीर याला पोलिसांनी घटनास्थळावरून अटक केली.
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. १० रुपयांवरून एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत रविवारी उत्तर नागपूरच्या नारी भागात पी एम आवास योजनेचा कार्यक्रम पार पडला. त्यांनतर त्याच परिसरात हत्या झाल्याची घटना घडली, या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

‘डिजिटल ॲरेस्ट’ची भीती दाखवून ज्येष्ठाची फसवणूक; तब्बल ‘इतक्या’ लाखांना घातला गंडा

काय घडलं नेमकं?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत रविवारी उत्तर नागपूरच्या नारी भागात पी एम आवास योजनेचा कार्यक्रम पार पडला. व्हिआयपी मुव्हमेंट असल्याने मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा बंदोबस्त होता. मात्र काहीच काळानंतर तिथे चाकू हल्ल्याची भीषण घटना घडली. एका चहा विक्रेत्याने एका व्यक्तीची केवळ दहा रुपयांच्या चहाच्या वादावरून चाकूने वार करून हत्या केली. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा नाव मनोज विश्वनाथ यादव ( वय ४५) असे आहे. त्याचा डेकोरेशनचा व्यवसाय आहे. तर या प्रकरणातील आरोपीचं नाव कैलास लालचंद्र गणवीर( वय ४२) असे आहे. त्याने दुधाची प्लास्टिक पिशवी उघडण्यासाठी ठेवलेल्या चाकूने त्याची हत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

दहाच रुपये न दिल्याने वाद आणि…

मनोज यादव याने चहाचे थकित दहा रुपये चहा विक्रेता कैलासला न दिल्याने दोंघांमध्ये वाद झाला. त्याचवेळी मनोजने कैलासला झापड मारली. त्यावर कैलासने मनोजच्या मानेवर चाकूने वार करून त्याला गंभीर जखमी केले. त्याला तातडीने नागपूरच्या मेयो रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान मनोजचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपी कैलास याला घटनास्थळावरून अटक केली आहे. घडलेली घटना कपिल नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रविवारी दुपारी साडे तीन वाजताच्या सुमारास घडली.

नेरुळ रेल्वे स्थानक परिसरात पोलिसांवर सुरा उगारून आरोपीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; पोलिसांच्या प्रसंगावधानामुळे अनर्थ टळला

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नागपुरातील ही हत्या कोणत्या कारणावरून झाली?

    Ans: 10 रुपयांच्या चहाच्या पैशांच्या वादावरून.

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय आहे?

    Ans: मनोज विश्वनाथ यादव.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी कैलास गणवीर याला घटनास्थळावरून अटक केली.

Web Title: Nagpur crime bloody drama unfolds in the area immediately after the conclusion of the event attended by chief minister fadnavis and gadkari man murdered over 10

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 08:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नेरुळ रेल्वे स्थानक परिसरात पोलिसांवर सुरा उगारून आरोपीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; पोलिसांच्या प्रसंगावधानामुळे अनर्थ टळला
1

नेरुळ रेल्वे स्थानक परिसरात पोलिसांवर सुरा उगारून आरोपीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; पोलिसांच्या प्रसंगावधानामुळे अनर्थ टळला

Beed Crime: बीडमध्ये मध्यरात्री थरार! किरकोळ वादातून 21 वर्षीय तरुणाचा चाकूने निर्घृण खून
2

Beed Crime: बीडमध्ये मध्यरात्री थरार! किरकोळ वादातून 21 वर्षीय तरुणाचा चाकूने निर्घृण खून

Pune Crime News: पत्नीशी वादानंतर पतीने घर पेटवलं; पत्नी वाचली मात्र तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू
3

Pune Crime News: पत्नीशी वादानंतर पतीने घर पेटवलं; पत्नी वाचली मात्र तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू

Gujrat News: गिरनारमध्ये सिंहाचा थरार! गर्दीतून सिंहाने 11 वर्षीय मुलाला उचलून नेलं; हल्ल्यात मृत्यू
4

Gujrat News: गिरनारमध्ये सिंहाचा थरार! गर्दीतून सिंहाने 11 वर्षीय मुलाला उचलून नेलं; हल्ल्यात मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: मुख्यमंत्री फडणवीस-गडकरींचा कार्यक्रम संपताच परिसरात रक्तरंजित थरार; 10 रुपयांवरून एकाची हत्या

Nagpur Crime: मुख्यमंत्री फडणवीस-गडकरींचा कार्यक्रम संपताच परिसरात रक्तरंजित थरार; 10 रुपयांवरून एकाची हत्या

Jul 13, 2026 | 08:15 AM
Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jul 13, 2026 | 08:10 AM
कच्चे बीट खाल्ल्यानंतर पचन होत नाही? मग झटपट बनवा बीटरूट सॅलड, अशक्तपणा- रक्ताची कमतरता निघेल भरून

कच्चे बीट खाल्ल्यानंतर पचन होत नाही? मग झटपट बनवा बीटरूट सॅलड, अशक्तपणा- रक्ताची कमतरता निघेल भरून

Jul 13, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ; 24 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ; 24 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

Jul 13, 2026 | 07:57 AM
Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा तिसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा तिसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Jul 13, 2026 | 07:05 AM
त्रुटी शोधा अन् जिंका लाखो रुपये! OpenAI ने सुरू केला Bounty Program, सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

त्रुटी शोधा अन् जिंका लाखो रुपये! OpenAI ने सुरू केला Bounty Program, सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Jul 13, 2026 | 07:00 AM
शुभ सोमवार! आठवड्याची सुरुवात करा ‘या’ प्रेरणादायी सुविचारांनी, मिळेल नव्या दिवसाची सकारात्मक ऊर्जा

शुभ सोमवार! आठवड्याची सुरुवात करा ‘या’ प्रेरणादायी सुविचारांनी, मिळेल नव्या दिवसाची सकारात्मक ऊर्जा

Jul 13, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा