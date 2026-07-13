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कच्चे बीट खाल्ल्यानंतर पचन होत नाही? मग झटपट बनवा बीटरूट सॅलड, अशक्तपणा- रक्ताची कमतरता निघेल भरून

Updated On: Jul 13, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

कच्चे बीट खाल्ल्यानंतर अनेकांना पचनाच्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळे शिजवलेल्या बीटपासून तुम्ही सॅलड बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात.

कच्चे बीट खाल्ल्यानंतर पचन होत नाही? मग झटपट बनवा बीटरूट सॅलड, अशक्तपणा- रक्ताची कमतरता निघेल भरून

कच्चे बीट खाल्ल्यानंतर पचन होत नाही? मग झटपट बनवा बीटरूट सॅलड, अशक्तपणा- रक्ताची कमतरता निघेल भरून

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विस्तार

दैनंदिन आहारात डॉक्टरांसह घरातील वयस्कर व्यक्ती वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन करण्याचा सल्ला देतात. आहारात खाल्लेल्या पदार्थांचा थेट परिणाम शरीरावर दिसून येतो. त्यामुळे कायमच तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी घरी बनवलेले हेल्दी आणि शरीरास आवश्यक पोषण देणारे पदार्थ खावेत. बऱ्याचदा रक्ताची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर बीट खाण्याचा सल्ला दिला जातो. बीट खाल्ल्यामुळे रक्त वाढते, असे अनेक समज आणि गैरसमज सुद्धा आहेत.पण केवळ बीट खाल्ल्याचं नाहीतर आहारात वेगवेगळ्या भाज्यांचे सेवन केल्यामुळे सुद्धा रक्त वाढून शरीराला आवश्यक पोषण मिळते. कच्चे बीट खाल्ल्यानंतर अनेकांना ते सहज पचन होत नाही. बद्धकोष्ठता, अपचन किंवा ऍसिडिटीची समस्या उद्भवून पोटाचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वाफवलेल्या बीटचे सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले सॅलड खाल्ल्यास शरीरात पोषक घटकांची अजिबात कमतरता निर्माण होणार नाही. याउलट आरोग्य चांगले राहील. चला तर जाणून घेऊया बीटरूट सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • बीटरूट
  • गाजर
  • कांदा
  • दही
  • काळीमिरी पावडर
  • मीठ
  • कोथिंबीर
  • चिली फ्लेक्स
  • चाट मसाला
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कृती:

  • वाफलेल्या बीटचे सॅलड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, चाळणीवर साल काढून घेतलेले बीट ठेवा आणि ५ मिनिट एक वाफ काढून घ्या.
    वाफवून घेतलेले बीट, गाजर आणि इतर तुमच्या आवडीनुसार भाज्या घेऊन बारीक चिरून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये किसून घेतलेले बीट आणि इतर भाज्या घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ घाला.
  • मिक्स केलेल्या मिश्रणात दही, काळीमिरी, चाट मसाला आणि चिली फ्लेक्स घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि त्यानंतर त्यात दही घालून मिक्स करून घ्या.
  • सगळ्यात शेवटी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि शेंगदाण्याचा कूट घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले बीटरूट सॅलड.

Web Title: Do you find raw beetroot hard to digest then whip up a quick beetroot salad

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Published On: Jul 13, 2026 | 08:00 AM

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