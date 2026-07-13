कच्चे बीट खाल्ल्यानंतर पचन होत नाही? मग झटपट बनवा बीटरूट सॅलड, अशक्तपणा- रक्ताची कमतरता निघेल भरून

दैनंदिन आहारात डॉक्टरांसह घरातील वयस्कर व्यक्ती वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन करण्याचा सल्ला देतात. आहारात खाल्लेल्या पदार्थांचा थेट परिणाम शरीरावर दिसून येतो. त्यामुळे कायमच तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी घरी बनवलेले हेल्दी आणि शरीरास आवश्यक पोषण देणारे पदार्थ खावेत. बऱ्याचदा रक्ताची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर बीट खाण्याचा सल्ला दिला जातो. बीट खाल्ल्यामुळे रक्त वाढते, असे अनेक समज आणि गैरसमज सुद्धा आहेत.पण केवळ बीट खाल्ल्याचं नाहीतर आहारात वेगवेगळ्या भाज्यांचे सेवन केल्यामुळे सुद्धा रक्त वाढून शरीराला आवश्यक पोषण मिळते. कच्चे बीट खाल्ल्यानंतर अनेकांना ते सहज पचन होत नाही. बद्धकोष्ठता, अपचन किंवा ऍसिडिटीची समस्या उद्भवून पोटाचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वाफवलेल्या बीटचे सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले सॅलड खाल्ल्यास शरीरात पोषक घटकांची अजिबात कमतरता निर्माण होणार नाही. याउलट आरोग्य चांगले राहील. चला तर जाणून घेऊया बीटरूट सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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