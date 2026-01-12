Adani Group investment: अदानी समूह करणार पोर्ट्स आणि ऊर्जा प्रकल्पांत विस्तार; कच्छ प्रदेशात मोठी गुंतवणूक

Adani Group investment: रविवारी राजकोटमधील कच्छ आणि सौराष्ट्र प्रदेशांसाठी आयोजित “व्हायब्रंट गुजरात रीजनल समिट” (व्हीजीआरसी) मध्ये अदानी पोर्ट्स अँड सेझ लिमिटेड (एपीएसईझेड) चे व्यवस्थापकीय संचालक करण अदानी यांनी मोठी गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले आहे. अदानी समूह पुढील पाच वर्षांत गुजरातच्या कच्छ प्रदेशात तब्बल १.५ लाख कोटींची गुंतवणूक करेल, असे ते यावेळी म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी आणि अनेक आघाडीचे उद्योगपती या प्रसंगी उपस्थित होते. तसेच, करण अदानी म्हणाले की, “आम्ही आमचा खावडा प्रकल्प पूर्ण करू आणि २०३० पर्यंत संपूर्ण ३७ गिगावॅट क्षमतेचे काम सुरू करू. पुढील १० वर्षांत आम्ही मुंद्रा येथील आमची बंदर क्षमता देखील दुप्पट करू.”
त्याचप्रमाणे अदानी म्हणाले की, यातील प्रत्येक गुंतवणूक भारताच्या राष्ट्रीय प्राधान्यांशी सुसंगत आहे, रोजगार निर्मिती, औद्योगिक स्पर्धात्मकता, शाश्वतता आणि दीर्घकालीन ताकद असे त्यातील महत्वाचे मुद्दे आहेत. ते म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता आणि व्यत्ययाचा सामना करत असताना, भारत आशेचा किरण म्हणून उदयास येत आहे. भारत सुमारे ८ टक्के दराने वाढ करत आहे, त्याचा उत्पादन आधार वाढवत आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, करण अदानी पुढे म्हणाले की, गुजरात हे भारतातील सर्वात औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि जागतिक स्तरावर जोडलेले राज्य आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये गुजरातचे योगदान ८ टक्क्यांहून अधिक आहे, तर औद्योगिक उत्पादनात त्याचा वाटा १७ टक्के आहे.
कच्छला बदलाचे एक शक्तिशाली प्रतीक म्हणून वर्णन करताना, अदानी समूहाने म्हटले की, एकेकाळी दुर्गम आणि आव्हानात्मक मानला जाणारा हा प्रदेश आता भारतातील प्रमुख औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स आणि ऊर्जा केंद्रांपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, अदानी समूहाचे मुंद्रा बंदर कच्छमध्ये आहे. कार्यक्रमात, वेल्सपन वर्ल्डचे अध्यक्ष बालकृष्ण गोएंका म्हणाले की, त्यांची कंपनी गुजरातमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे १,००,००० लोकांना रोजगार देते. वेल्सपन होम टेक्सटाईल्सचा अमेरिका आणि यूकेमध्ये २५ टक्क्यांहून अधिक बाजार हिस्सा आहे.