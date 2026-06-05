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भारताला ‘ग्लोबल ट्रेड हब’ बनवण्यात अदानी पोर्ट्सचा मोठा वाटा! जाणून घ्या APSEZ चे नेटवर्क आणि आर्थिक विकासातील महत्त्व

Updated On: Jun 05, 2026 | 08:53 PM IST
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सारांश

Adani Ports: अदानी पोर्ट्स (APSEZ) भारताच्या एकूण कार्गो वाहतुकीपैकी २५% हिस्सा हाताळते. १५ बंदरांच्या जाळ्यासह आणि २०३० पर्यंत १ अब्ज टन कार्गो हाताळण्याच्या उद्दिष्टासह कंपनी देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत करत आहे.

भारताला 'ग्लोबल ट्रेड हब' बनवण्यात अदानी पोर्ट्सचा मोठा वाटा!

भारताला 'ग्लोबल ट्रेड हब' बनवण्यात अदानी पोर्ट्सचा मोठा वाटा!

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विस्तार

 

  • भारताला ‘ग्लोबल ट्रेड हब’ बनवण्यात अदानी पोर्ट्सचा मोठा वाटा!
  • जाणून घ्या APSEZ चे नेटवर्क आणि आर्थिक विकासातील महत्त्व
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मुंबई: भारत जागतिक उत्पादन आणि व्यापार महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असताना, लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास येत आहेत. या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी आहे अडानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (APSEZ), जी भारतातील सर्वात मोठी एकात्मिक परिवहन युटिलिटी आणि देशातील आघाडीची व्यावसायिक बंदर संचालन कंपनी आहे.

भारत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 15 बंदरे व टर्मिनल्सच्या नेटवर्कद्वारे APSEZ दरवर्षी 451 दशलक्ष मेट्रिक टनांहून (MMT) अधिक मालवाहतुकीचे व्यवस्थापन करते. आज भारतातील एकूण कार्गो हालचालींपैकी एक चतुर्थांशाहून अधिक हिस्सा APSEZ हाताळते. एका बंदर व्यवसायापासून सुरुवात झालेली ही कंपनी आज बंदरे, रेल्वे, गोदामे, ट्रकिंग, औद्योगिक क्लस्टर्स आणि जागतिक व्यापार मार्गांना जोडणाऱ्या एकात्मिक परिवहन व लॉजिस्टिक्स प्लॅटफॉर्ममध्ये विकसित झाली आहे.

APSEZ चे ध्येय स्पष्ट आहे जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा उभारणे, व्यापाराला चालना देणे, आर्थिक संधी निर्माण करणे आणि शाश्वत मूल्यनिर्मितीद्वारे राष्ट्रनिर्माणात योगदान देणे. वर्षानुवर्षे कंपनीने बंदरांपलीकडे जाऊन ऊर्जा, उत्पादन, खाण, शेती, वाहन उद्योग आणि ग्राहक वस्तू क्षेत्रांसाठी संपूर्ण लॉजिस्टिक्स परिसंस्था उभारली आहे.

APSEZ ची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तिचे एकात्मिक पायाभूत सुविधा जाळे. तिची बंदरे खोल ड्राफ्ट आणि सर्व हवामानात कार्यक्षमतेने चालणारी आहेत, ज्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या जहाजांनाही ती सहज हाताळू शकतात. अत्याधुनिक कार्गो हाताळणी प्रणाली, व्यापक यांत्रिकीकरण आणि मजबूत रेल्वे व रस्ते संपर्कामुळे ही बंदरे भारतीय उद्योगांना जागतिक बाजारपेठांशी जोडणारी महत्त्वाची प्रवेशद्वारे ठरली आहेत.

या नेटवर्कच्या केंद्रस्थानी आहे मुंद्रा बंदर, ज्याने 1998 मध्ये व्यावसायिक कामकाज सुरू केले आणि आज ते भारतातील सर्वात मोठे व्यावसायिक बंदर बनले आहे. कच्छच्या आखातात वसलेले हे बंदर कंटेनर, ड्राय बल्क, द्रव कार्गो, मोटारवाहने आणि कच्चे तेल अशा विविध प्रकारच्या मालवाहतुकीचे व्यवस्थापन करते. 264 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) वार्षिक क्षमता आणि समर्पित रेल्वे व महामार्ग संपर्कामुळे हे बंदर उत्तर व पश्चिम भारतासाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार असून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात निर्णायक भूमिका बजावते.
मुंद्रासह दहेज, हजीरा, धामरा, गंगावरम, कृष्णापट्टणम, कट्टुपल्ली, कराईकल, एन्नोर आणि दिघी यांसारखी बंदरे भारताच्या दोन्ही किनारपट्ट्यांवर पसरलेली असून देशातील ऊर्जा, औद्योगिक आणि कंटेनर पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करतात. APSEZ ची आंतरराष्ट्रीय उपस्थितीही सातत्याने वाढत आहे. 2023 मध्ये संपादित केलेले इस्रायलमधील हायफा बंदर आणि इतर जागतिक गुंतवणुकींमुळे कंपनीची जागतिक सागरी मार्गांवरील उपस्थिती बळकट झाली आहे.

रेल्वे, फ्रेट टर्मिनल्स, वेअरहाऊसेस, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, ट्रकिंग आणि मल्टीमोडल वाहतूक उपायांच्या माध्यमातून APSEZ कारखान्यांपासून आणि शेतांपासून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत अखंड जोडणी उपलब्ध करून देते. त्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होतो, पुरवठा साखळीची विश्वासार्हता वाढते आणि विविध उद्योगांना फायदा होतो.
कंपनीने कृषी-लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातही मजबूत उपस्थिती निर्माण केली असून धान्य साठवणूक आणि बल्क हाताळणीसाठी भारतातील सर्वात आधुनिक सुविधा उभारल्या आहेत. खरेदी, साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण यांचे एकत्रीकरण करून APSEZ अन्नसुरक्षा आणि पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता वाढविण्यात योगदान देते.

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8,000 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रात पसरलेले मुंद्रा इकॉनॉमिक हब विशेष आर्थिक क्षेत्रे, औद्योगिक क्लस्टर्स आणि मुक्त व्यापार सुविधा यांचे एकत्रीकरण करून उत्पादन, निर्यात आणि गुंतवणुकीसाठी प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.

बंदर आणि लॉजिस्टिक्स सेवांव्यतिरिक्त APSEZ विशेष सागरी सेवा देखील पुरवते. कंपनी भारतातील सर्वात मोठ्या कॅपिटल ड्रेजिंग फ्लीटचे संचालन करते आणि हार्बर ऑपरेशन्स, टोवेज तसेच विविध सागरी सहाय्य सेवा प्रदान करते.

शाश्वत विकास आणि सामाजिक बांधिलकी हे APSEZ च्या विकास तत्त्वज्ञानाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. पर्यावरण संरक्षण, अक्षय ऊर्जा आणि संसाधन संवर्धनासाठी कंपनी सातत्याने गुंतवणूक करत आहे. अडानी फाउंडेशनच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका आणि सामुदायिक विकासाच्या उपक्रमांद्वारे हजारो गावांमधील लोकांचे जीवनमान उंचावण्याचे काम केले जात आहे.

भारत उत्पादन वाढवणे, निर्यात विस्तार करणे आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे यासाठी प्रयत्नशील असताना APSEZ देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. बंदरे, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक परिसंस्था आणि तंत्रज्ञान यांचे एकत्रीकरण करून कंपनी अधिक वेगवान, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक पुरवठा साखळी निर्माण करत आहे.

भारताची सर्वात मोठी बंदर संचालन कंपनी म्हणूनच नव्हे, तर देशाच्या व्यापारिक महत्त्वाकांक्षांचा भक्कम पाया उभारणारी संस्था म्हणून APSEZ ओळखली जाते. 2030 पर्यंत दरवर्षी 1 अब्ज टन कार्गो हाताळण्याचे उद्दिष्ट हे कंपनीच्या वाढीच्या आकांक्षांसह भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाचेही प्रतीक आहे. अनेक अर्थांनी APSEZ ही भारताच्या भविष्यातील पायाभूत विकासाची प्रतिमा आहे जिथे बंदरे, लॉजिस्टिक्स, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक विकास एकत्र येऊन केवळ उद्योगांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्रासाठी मूल्य निर्माण करतात.

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Web Title: Adani ports apsez leading india logistics and infrastructure growth mundra port

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Published On: Jun 05, 2026 | 08:51 PM

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