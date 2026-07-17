Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार? आई-वडील लंडनमध्ये, Lord’s वर खेळणार Hitman शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना

IND vs ENG 2nd ODI: २ जीवनदान, सलग ८ डॉट बॉल अन् ४७ चेंडूत फक्त २६ धावा; ‘असा’ कसा खेळणार Rohit Sharma २०२७ चा वर्ल्ड कप?
निवड समितीने आता २०२७ च्या विश्वचषकावर लक्ष केंद्रित केले
वृत्तानुसार, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि निवड समितीने गेल्या आठवड्यात रोहित शर्माला भविष्यातील योजनांबद्दल माहिती दिली. निवड समिती आता २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाला डोळ्यासमोर ठेवून पुढे जात आहे आणि संघात तरुण खेळाडूंचा समावेश करण्याची योजना आखत आहे. असे मानले जाते की यशस्वी जैस्वालसारख्या तरुण फलंदाजांना भविष्यातील एकदिवसीय संघात मोठी आणि अधिक नियमित भूमिका दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे रोहित शर्माला संधी गमवावी लागू शकते.
सध्याच्या इंग्लंड दौऱ्यावर रोहित शर्माची खराब कामगिरी
सध्याचा इंग्लंड दौरा रोहित शर्मासाठी चढ-उतारांनी भरलेला ठरला आहे. त्याने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात केवळ ११ धावा केल्या, तर कार्डिफमध्ये खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या सामन्यात तो ४७ चेंडूंमध्ये केवळ २६ धावाच करू शकला. संपूर्ण मालिकेत रोहितने आपला नेहमीचा आक्रमक स्वभाव दाखवला नाही आणि इंग्लंडच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीसमोर सातत्याने धावा करण्यासाठी त्याला संघर्ष करावा लागला. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यातील त्याच्या अपयशानंतर, रोहित शर्मा आता एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्त होणार असल्याची बातमी समोर आली.
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एका महान एकदिवसीय कारकिर्दीचा शेवट
जर लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामना रोहित शर्माचा शेवटचा सामना ठरला, तर क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात शानदार एकदिवसीय कारकिर्दींपैकी एकाचा हा शेवट असेल. रोहितने आतापर्यंत २८६ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ४८.६७ च्या प्रभावी सरासरीने ११,७३१ धावा केल्या आहेत, ज्यात ३२ शतके आणि ५८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा (२६४ धावा) विक्रम त्याच्या नावावर आहे. याव्यतिरिक्त, त्याने भारताला २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषक आणि २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचवले. तसेच त्याने भारताला २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्येही विजय मिळवून दिला.