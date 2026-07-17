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Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार? आई-वडील लंडनमध्ये, Lord’s वर खेळणार Hitman शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना

Updated On: Jul 17, 2026 | 10:22 AM IST
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सारांश

अनुभवी सलामीवीर रोहित शर्मा लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यानंतर एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याची शक्यता असून ऐतिहासिक निरोपाचा सामना पाहण्यासाठी आई-वडील लंडनला पोहोचले.

रोहित शर्मा घेणार निवृत्ती (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

रोहित शर्मा घेणार निवृत्ती (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • रोहित शर्मा लॉर्ड्सवर खेळणार आपला शेवटचा सामना?
  • आई-वडील लंडनमध्ये पोहचल्यामुळे चर्चांना उधाण 
  • आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून होणार निवृत्त 
भारतीय कर्णधार रोहित शर्माचे आई-वडील, गुरुनाथ शर्मा आणि पूर्णिमा शर्मा, १९ जुलै रोजी लॉर्ड्सवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसऱ्या आणि अंतिम एकदिवसीय सामन्यापूर्वी लंडनमध्ये दाखल झाले आहेत. सूत्रांनुसार, हा सामना रोहित शर्माच्या एकदिवसीय कारकिर्दीतील शेवटचा असू शकतो. निवड समितीने त्याच्या भविष्यातील योजनांबद्दल माहिती दिल्यानंतर, रोहितने स्वतः आपल्या आई-वडिलांना लॉर्ड्सवर उपस्थित राहण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली, जेणेकरून ते त्याचा शेवटचा सामना पाहू शकतील. तथापि, हे वृत्त सध्या केवळ माहितीच्या आधारे दिले जात आहे. याबाबत कोणतेही अधिकृत भाष्य रोहितने वा त्याच्या प्रवक्त्यांनी केलेले नाही. मात्र सध्या या चर्चांनी जोर धरला आहे. 

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निवड समितीने आता २०२७ च्या विश्वचषकावर लक्ष केंद्रित केले

वृत्तानुसार, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि निवड समितीने गेल्या आठवड्यात रोहित शर्माला भविष्यातील योजनांबद्दल माहिती दिली. निवड समिती आता २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाला डोळ्यासमोर ठेवून पुढे जात आहे आणि संघात तरुण खेळाडूंचा समावेश करण्याची योजना आखत आहे. असे मानले जाते की यशस्वी जैस्वालसारख्या तरुण फलंदाजांना भविष्यातील एकदिवसीय संघात मोठी आणि अधिक नियमित भूमिका दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे रोहित शर्माला संधी गमवावी लागू शकते.

सध्याच्या इंग्लंड दौऱ्यावर रोहित शर्माची खराब कामगिरी

सध्याचा इंग्लंड दौरा रोहित शर्मासाठी चढ-उतारांनी भरलेला ठरला आहे. त्याने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात केवळ ११ धावा केल्या, तर कार्डिफमध्ये खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या सामन्यात तो ४७ चेंडूंमध्ये केवळ २६ धावाच करू शकला. संपूर्ण मालिकेत रोहितने आपला नेहमीचा आक्रमक स्वभाव दाखवला नाही आणि इंग्लंडच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीसमोर सातत्याने धावा करण्यासाठी त्याला संघर्ष करावा लागला. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यातील त्याच्या अपयशानंतर, रोहित शर्मा आता एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्त होणार असल्याची बातमी समोर आली.

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एका महान एकदिवसीय कारकिर्दीचा शेवट

जर लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामना रोहित शर्माचा शेवटचा सामना ठरला, तर क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात शानदार एकदिवसीय कारकिर्दींपैकी एकाचा हा शेवट असेल. रोहितने आतापर्यंत २८६ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ४८.६७ च्या प्रभावी सरासरीने ११,७३१ धावा केल्या आहेत, ज्यात ३२ शतके आणि ५८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा (२६४ धावा) विक्रम त्याच्या नावावर आहे. याव्यतिरिक्त, त्याने भारताला २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषक आणि २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचवले. तसेच त्याने भारताला २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्येही विजय मिळवून दिला.

Web Title: Rohit sharma may announce his retirement from odi cricket his parents reached london to watch 3rd match against england

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Published On: Jul 17, 2026 | 10:22 AM

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