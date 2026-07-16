EPFO ने 34 कोटी सबस्क्रायबर्सच्या खात्यात जमा केले 8.25% व्याज? तुमच्या खात्यात आले का? कसे तपासाल

EPFO New Rules 2026: EPFO चा मोठा निर्णय! नवीन भविष्य निधी योजना २०२६ लागू; जाणून घ्या पीएफ योगदानाचे नवे नियम
तुम्हाला किती व्याज मिळेल?
PF ही खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी एक अनिवार्य सरकारी बचत योजना आहे. कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या १२% योगदान देतात, तर नियोक्ता तितकीच रक्कम योगदान देतो. नियोक्त्याच्या योगदानापैकी ८.३३% रक्कम कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत (EPS) जमा होते. EPF खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर व्याज मिळते. तुमच्या पीएफ खात्यात ₹१ लाख शिल्लक असल्यास, तुम्हाला व्याजापोटी ₹८,२५० मिळतील.
तुमच्या पीएफ खात्यातील शिल्लक तपासण्यासाठी तुम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोनचा वापर करून घरबसल्या तुमची पीएफ शिल्लक तपासू शकता. तुम्ही उमंग ॲप, ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल आणि मिस्ड कॉल सेवा किंवा एसएमएस सेवेद्वारे तुमची पीएफ शिल्लक तपासू शकता.
पासबुक लाइटद्वारे ईपीएफ शिल्लक कशी तपासावी
मिस्ड कॉल आणि SMS
तुम्हाला तुमच्या पीएफ खात्याशी जोडलेल्या नंबरवरून 011-22901406 वर मिस्ड कॉल करावा लागेल. मिस्ड कॉल केल्यावर लगेचच, तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत नंबरवर एक मेसेज येईल, ज्यामध्ये तुमच्या पीएफ बॅलन्सची माहिती असेल. तुम्ही एसएमएसद्वारे तुमच्या पीएफ खात्यातील बॅलन्स तपासू शकता. यासाठी, तुमचा UAN नंबर EPFO कडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरून 7738299899 वर EPFOHO UAN असे टाईप करून एक एसएमएस पाठवा. तुम्हाला बॅलन्सची माहिती ज्या भाषेत हवी आहे, ती भाषा निवडा. उदाहरणार्थ, हिंदीसाठी, तुम्हाला EPFOHO UAN HIN असे टाईप करून मेसेज पाठवावा लागेल.
ॲपद्वारे ईपीएफ बॅलन्स तपासा
हे करण्यासाठी, सर्वप्रथम उमंग ॲप डाउनलोड करा. तुमचा फोन नंबर नोंदणी करा आणि लॉग इन करा. वरच्या डाव्या कोपऱ्यातील ‘सर्व्हिस डिरेक्टरी’ मेन्यूमध्ये जा. EPFO पर्याय शोधा आणि त्यावर क्लिक करा. ‘व्ह्यू पासबुक’ वर जा आणि तुमचा UAN नंबर व OTP वापरून तुमचा बॅलन्स तपासा.
जमा होण्यास विलंब झाल्यास तुम्हाला ईपीएफ व्याज मिळणार नाही का?
तसे होत नाही. ईपीएफ योजना, १९५२ च्या कलम ६० नुसार, आर्थिक वर्षाच्या शेवटी रक्कम जमा झाली तरी, व्याजाची गणना मासिक चालू शिलकीवर केली जाते. ईपीएफओने अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की, व्याज जमा होण्यास विलंब झाल्यामुळे वर्गणीदारांचे कोणतेही नुकसान होत नाही, कारण व्याज जमा होत राहते.