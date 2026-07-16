गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Epfo Credited 8 25 Percent Interest For Fy 2025 2026 Did You Received How Can You Check The Process

EPFO ने 34 कोटी सबस्क्रायबर्सच्या खात्यात जमा केले 8.25% व्याज? तुमच्या खात्यात आले का? कसे तपासाल

Updated On: Jul 16, 2026 | 12:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

ईपीएफओने सुमारे ३४ कोटी वर्गणीदारांच्या खात्यांमध्ये २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८.२५% व्याज जमा केले आहे. यामुळे व्याज जमा करण्याची प्रक्रिया अधिक जलद झाली आहे, तपासून घ्या

EPFO ने तुमच्या खात्यात व्याज जमा केले का (फोटो सौजन्य - iStock)

EPFO ने तुमच्या खात्यात व्याज जमा केले का (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • EPFO ने केले व्याज जमा
  • तुमच्या खात्यात आले का?
  • व्याज जमा करण्याची प्रक्रिया झाली जलद 
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठीचे व्याज जमा केले आहे. EPFO ​​च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बुधवार, १५ जुलैपर्यंत अंदाजे ३४ कोटी सदस्यांच्या खात्यांमध्ये आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठीचे ८.२५% व्याज जमा करण्यात आले आहे. व्याज मिळाल्यानंतर, सदस्यांच्या EPF खात्यांमध्ये आता अद्ययावत शिल्लक दिसत आहे. EPFO ​​ने अलीकडेच CITES 2.01 हा प्रकल्प सुरू केला आहे, ज्यामुळे व्याज जमा करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली आहे.

EPFO New Rules 2026: EPFO चा मोठा निर्णय! नवीन भविष्य निधी योजना २०२६ लागू; जाणून घ्या पीएफ योगदानाचे नवे नियम

तुम्हाला किती व्याज मिळेल?

PF ही खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी एक अनिवार्य सरकारी बचत योजना आहे. कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या १२% योगदान देतात, तर नियोक्ता तितकीच रक्कम योगदान देतो. नियोक्त्याच्या योगदानापैकी ८.३३% रक्कम कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत (EPS) जमा होते. EPF खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर व्याज मिळते. तुमच्या पीएफ खात्यात ₹१ लाख शिल्लक असल्यास, तुम्हाला व्याजापोटी ₹८,२५० मिळतील.

तुमच्या पीएफ खात्यातील शिल्लक तपासण्यासाठी तुम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोनचा वापर करून घरबसल्या तुमची पीएफ शिल्लक तपासू शकता. तुम्ही उमंग ॲप, ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल आणि मिस्ड कॉल सेवा किंवा एसएमएस सेवेद्वारे तुमची पीएफ शिल्लक तपासू शकता.

पासबुक लाइटद्वारे ईपीएफ शिल्लक कशी तपासावी

  • स्टेप १: ईपीएफओ सदस्य पासबुक पोर्टलला भेट द्या आणि तुमचा १२-अंकी युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पासवर्ड आणि सुरक्षा कॅप्चा वापरून साइन इन करा.
  • स्टेप २: तुमच्या आधार-लिंक्ड मोबाईल नंबरवर पाठवलेला ओटीपी सत्यापित करा.
  • स्टेप ३: तुमचे अलीकडील ईपीएफ योगदान, काढलेली रक्कम आणि शिल्लक तपशील पाहण्यासाठी ‘View’ वर क्लिक करा आणि ‘Passbook Lite’ निवडा.
EPFO: ईपीएफओच्या नव्या पोर्टलमध्ये 13 मोठे बदल, आता करोडो Subscribers चे काम होणार सोपे

मिस्ड कॉल आणि SMS

तुम्हाला तुमच्या पीएफ खात्याशी जोडलेल्या नंबरवरून 011-22901406 वर मिस्ड कॉल करावा लागेल. मिस्ड कॉल केल्यावर लगेचच, तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत नंबरवर एक मेसेज येईल, ज्यामध्ये तुमच्या पीएफ बॅलन्सची माहिती असेल. तुम्ही एसएमएसद्वारे तुमच्या पीएफ खात्यातील बॅलन्स तपासू शकता. यासाठी, तुमचा UAN नंबर EPFO ​​कडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरून 7738299899 वर EPFOHO UAN असे टाईप करून एक एसएमएस पाठवा. तुम्हाला बॅलन्सची माहिती ज्या भाषेत हवी आहे, ती भाषा निवडा. उदाहरणार्थ, हिंदीसाठी, तुम्हाला EPFOHO UAN HIN असे टाईप करून मेसेज पाठवावा लागेल.

ॲपद्वारे ईपीएफ बॅलन्स तपासा

हे करण्यासाठी, सर्वप्रथम उमंग ॲप डाउनलोड करा. तुमचा फोन नंबर नोंदणी करा आणि लॉग इन करा. वरच्या डाव्या कोपऱ्यातील ‘सर्व्हिस डिरेक्टरी’ मेन्यूमध्ये जा. EPFO ​​पर्याय शोधा आणि त्यावर क्लिक करा. ‘व्ह्यू पासबुक’ वर जा आणि तुमचा UAN नंबर व OTP वापरून तुमचा बॅलन्स तपासा.

जमा होण्यास विलंब झाल्यास तुम्हाला ईपीएफ व्याज मिळणार नाही का?

तसे होत नाही. ईपीएफ योजना, १९५२ च्या कलम ६० नुसार, आर्थिक वर्षाच्या शेवटी रक्कम जमा झाली तरी, व्याजाची गणना मासिक चालू शिलकीवर केली जाते. ईपीएफओने अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की, व्याज जमा होण्यास विलंब झाल्यामुळे वर्गणीदारांचे कोणतेही नुकसान होत नाही, कारण व्याज जमा होत राहते.

Web Title: Epfo credited 8 25 percent interest for fy 2025 2026 did you received how can you check the process

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 12:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कारखाने बंद, ग्राहक गायब…चीनमध्ये ऐतिहासिक मंदी! 3 वर्षांतील सर्वात वाईट काळ, GDP ग्रोथ रेटमध्ये भारतानेही टाकलं मागे
1

कारखाने बंद, ग्राहक गायब…चीनमध्ये ऐतिहासिक मंदी! 3 वर्षांतील सर्वात वाईट काळ, GDP ग्रोथ रेटमध्ये भारतानेही टाकलं मागे

शेतकऱ्यांसाठी गूड न्यूज! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत युरियाबाबत मोठा निर्णय, नव्या धोरणात कोणते 3 मोठे बदल?
2

शेतकऱ्यांसाठी गूड न्यूज! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत युरियाबाबत मोठा निर्णय, नव्या धोरणात कोणते 3 मोठे बदल?

Real Estate: रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठा फेरबदल! DLF च्या साम्राज्याला गौतम अदानींचा धक्का; थेट पहिल्या स्थानावर झेप
3

Real Estate: रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठा फेरबदल! DLF च्या साम्राज्याला गौतम अदानींचा धक्का; थेट पहिल्या स्थानावर झेप

बाप रे! जगातील महागडी कॉफी बनते मांजराच्या मळापासून? किंमत ऐकून डोळे पांढरे पडतील
4

बाप रे! जगातील महागडी कॉफी बनते मांजराच्या मळापासून? किंमत ऐकून डोळे पांढरे पडतील

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
EPFO ने 34 कोटी सबस्क्रायबर्सच्या खात्यात जमा केले 8.25% व्याज? तुमच्या खात्यात आले का? कसे तपासाल

EPFO ने 34 कोटी सबस्क्रायबर्सच्या खात्यात जमा केले 8.25% व्याज? तुमच्या खात्यात आले का? कसे तपासाल

Jul 16, 2026 | 12:55 PM
PoK Protest: PoK मध्ये बंड! बलुचिस्तानमध्ये मृत्यूचे थैमान, भारताच्या अणु-पाणबुड्या सज्ज; अल्ताफ हुसेन यांनी पाक सैन्याला ललकारले

PoK Protest: PoK मध्ये बंड! बलुचिस्तानमध्ये मृत्यूचे थैमान, भारताच्या अणु-पाणबुड्या सज्ज; अल्ताफ हुसेन यांनी पाक सैन्याला ललकारले

Jul 16, 2026 | 12:52 PM
Carbon Credit: हवा विकून जगभरातील देश आणि कंपन्या कशा कमावतायत अब्जावधी रुपये? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Carbon Credit: हवा विकून जगभरातील देश आणि कंपन्या कशा कमावतायत अब्जावधी रुपये? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Jul 16, 2026 | 12:51 PM
Bhootam Bhayyam Movie: ‘भूतम भयम्’ मधील भूमिकेसाठी करण सोनावणेने गिरवले मालवणीचे धडे; प्रेक्षकांना दिसणार नवा अंदाज

Bhootam Bhayyam Movie: ‘भूतम भयम्’ मधील भूमिकेसाठी करण सोनावणेने गिरवले मालवणीचे धडे; प्रेक्षकांना दिसणार नवा अंदाज

Jul 16, 2026 | 12:48 PM
Navarashtra Impact : नवराष्ट्रच्या बातमीचा धसका! चोरीला गेलेले कारचे तीन टायर अवघ्या २४ तासांत पुन्हा जागेवर

Navarashtra Impact : नवराष्ट्रच्या बातमीचा धसका! चोरीला गेलेले कारचे तीन टायर अवघ्या २४ तासांत पुन्हा जागेवर

Jul 16, 2026 | 12:45 PM
अमेरिकेत भारतीय मुस्लिम कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला; धर्म विचारला अन् चाकूने सपासप वार

अमेरिकेत भारतीय मुस्लिम कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला; धर्म विचारला अन् चाकूने सपासप वार

Jul 16, 2026 | 12:28 PM
Tech Gadgets News : मोठी बातमी! OnePlus ची भारतातून एक्झिट; आधी अमेरिका-युरोप, आता भारतीय बाजारावरही संकट?

Tech Gadgets News : मोठी बातमी! OnePlus ची भारतातून एक्झिट; आधी अमेरिका-युरोप, आता भारतीय बाजारावरही संकट?

Jul 16, 2026 | 12:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा