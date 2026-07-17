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Pithi Bhat Recipe: एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा कराल; झटपट तयार करा पारंपरिक पिठी भात

Updated On: Jul 17, 2026 | 10:23 AM IST
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सारांश

Recipe : तुम्ही कधी पिठी भात खाल्ला आहे का? गरमागरमा भात, त्यावर बेसनाची पिठी आणि वरुन तूपाची धार... हे जर खाल्लंत तर स्वर्गासुखाहून कमी वाटणार नाही. एकदा ही रेसिपी घरी ट्राय कराच.

Pithi Bhat Recipe: एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा कराल; झटपट तयार करा पारंपरिक पिठी भात

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पिठी भात हा पदार्थ आवडीने खाल्ला जातो.
  • गरमागरम भात आणि त्यावर बेसणाची पिठी यांची चव फार अप्रितम लागते.
  • तुम्ही एकदा तरी ही रेसिपी घरी ट्राय करायला हवी.
महाराष्ट्राच्या पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीत साधेपणा, पौष्टिकता आणि चव यांचा सुंदर मिलाफ पाहायला मिळतो. अशाच घराघरांत आवडीने बनवल्या जाणाऱ्या पदार्थांपैकी एक म्हणजे पिठी भात. कमी साहित्य, कमी वेळ आणि अप्रतिम चव यामुळे हा पदार्थ अनेक कुटुंबांच्या रोजच्या जेवणाचा भाग आहे. व्यस्त जीवनशैलीत झटपट तयार होणारा हा पदार्थ आरोग्यासाठी पौष्टिकही आहे. बेसनामध्ये प्रथिने आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे तो पोटभर जेवणाचा उत्तम पर्याय ठरतो. पावसाळ्यात किंवा थंड हवामानात गरम पिठी भाताचा आस्वाद घेताना घरगुती जेवणाची खरी मजा अनुभवायला मिळते. तुम्ही रोजच्या जेवणासाठी एखादा वेगळा, चविष्ट आणि सहज बनणारा पदार्थ शोधत असाल, तर ही पारंपरिक पिठी भात रेसिपी नक्की करून पाहा.

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साहित्य

  • १ कप बेसन
  • २ टेबलस्पून तेल
  • १ टीस्पून मोहरी
  • १ टीस्पून जिरे
  • चिमूटभर हिंग
  • ८–१० कढीपत्त्याची पाने
  • २–३ हिरव्या मिरच्या (चिरलेल्या)
  • ५–६ लसूण पाकळ्या (ठेचलेल्या)
  • ¼ टीस्पून हळद
  • चवीनुसार मीठ
  • २½ ते ३ कप पाणी
  • २ टेबलस्पून कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)
कृती
  • एका भांड्यात बेसन घेऊन त्यात थोडे थोडे पाणी घालत गाठी न राहता पातळ मिश्रण तयार करा.
  • कढईत तेल गरम करून मोहरी, जिरे, हिंग आणि कढीपत्ता घाला.
  • त्यानंतर हिरव्या मिरच्या आणि ठेचलेला लसूण घालून हलके सोनेरी होईपर्यंत परता.
  • हळद घालून तयार केलेले बेसनाचे मिश्रण कढईत ओता आणि सतत ढवळत राहा.
  • चवीनुसार मीठ घालून मध्यम आचेवर मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवा.
  • शेवटी कोथिंबीर घालून एक मिनिट शिजवा आणि गॅस बंद करा.
  • गरमागरम पिठी शिजवलेल्या भातावर घालून तूप, लोणचे किंवा पापडासोबत सर्व्ह करा.
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टिप्स

  • पिठीमध्ये गाठी होऊ नयेत म्हणून बेसन पाण्यात आधी नीट मिसळा.
  • लसूण आणि कढीपत्त्यामुळे पिठीला अधिक चव आणि सुगंध येतो.
  • थोडा तिखटपणा हवा असल्यास लाल तिखट किंवा अधिक हिरव्या मिरच्या घालू शकता.
  • पिठी गरम असतानाच भातासोबत खाल्ल्यास तिची चव अधिक छान लागते.
 

Web Title: How to make pithi bhat at home recipe in marathi

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Published On: Jul 17, 2026 | 10:23 AM

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