Pithi Bhat Recipe: एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा कराल; झटपट तयार करा पारंपरिक पिठी भात

Recipe : तुम्ही कधी पिठी भात खाल्ला आहे का? गरमागरमा भात, त्यावर बेसनाची पिठी आणि वरुन तूपाची धार... हे जर खाल्लंत तर स्वर्गासुखाहून कमी वाटणार नाही. एकदा ही रेसिपी घरी ट्राय कराच.
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
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विस्तार
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पिठी भात हा पदार्थ आवडीने खाल्ला जातो.
गरमागरम भात आणि त्यावर बेसणाची पिठी यांची चव फार अप्रितम लागते.
तुम्ही एकदा तरी ही रेसिपी घरी ट्राय करायला हवी.
महाराष्ट्राच्या पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीत साधेपणा, पौष्टिकता आणि चव यांचा सुंदर मिलाफ पाहायला मिळतो. अशाच घराघरांत आवडीने बनवल्या जाणाऱ्या पदार्थांपैकी एक म्हणजे पिठी भात. कमी साहित्य, कमी वेळ आणि अप्रतिम चव यामुळे हा पदार्थ अनेक कुटुंबांच्या रोजच्या जेवणाचा भाग आहे. व्यस्त जीवनशैलीत झटपट तयार होणारा हा पदार्थ आरोग्यासाठी पौष्टिकही आहे. बेसनामध्ये प्रथिने आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे तो पोटभर जेवणाचा उत्तम पर्याय ठरतो. पावसाळ्यात किंवा थंड हवामानात गरम पिठी भाताचा आस्वाद घेताना घरगुती जेवणाची खरी मजा अनुभवायला मिळते. तुम्ही रोजच्या जेवणासाठी एखादा वेगळा, चविष्ट आणि सहज बनणारा पदार्थ शोधत असाल, तर ही पारंपरिक पिठी भात रेसिपीनक्की करून पाहा.