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Shaina NC WhatsApp Hacked: शिवसेना नेत्या शायना एन.सी. यांचे व्हॉट्सॲप हॅक; 3.92 लाखांची फसवणूक

Updated On: Jul 17, 2026 | 10:40 AM IST
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सारांश

Cyber Fraud: व्हॉट्सॲप खाते हॅक झाल्याचे लक्षात येताच शायना एन.सी. यांच्या टीमने गुरुवारी दुपारी 1.58 वाजता पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली. तसेच, ज्या गुगल पे च्या खात्यावर पैसे मागवले जात होते, ते तातडीने ब्लॉक करण्याची विनंतीही करण्यात आली.

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Shaina NC WhatsApp Hacked: शिवसेना नेत्या शायना एन.सी. यांचे व्हॉट्सॲप हॅक; 3.92 लाखांची फसवणूक

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विस्तार
  • शिवसेना शिंदे गटाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एन.सी. यांचे अधिकृत व्हॉट्सॲप खाते हॅक
  • हॅकर्सनी शायना एन.सी. यांचे व्हॉट्सॲप खाते हॅक करून त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना पैशांची मागणी केली
  • सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू असून, हॅकर्सचा शोध घेण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती
Shaina NC WhatsApp Hacked: शिवसेना शिंदे गटाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या आणि फॅशन डिझायनर शायना एन.सी. यांचे अधिकृत व्हॉट्सॲप खाते हॅक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. हॅकर्सनी शायना एनसी यांच्या नावाचा गैरवापर करून त्यांच्याच संपर्कातील काही लोकांना पैशांची मागणी करणारे संदेश पाठवले. या फसवणूक प्रकरणात आठ जाणांकडून तब्बल ३ लाख ९२ हजार रुपये उकळण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

व्हॉट्सॲप हॅक करून पैशांची मागणी

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी हॅकर्सनी शायना एन.सी. यांचे व्हॉट्सॲप खाते हॅक करून त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना “मला तातडीने पैशांच्या मदतीची गरज आहे” अशा आशयाचे संदेश पाठवण्यात आले.

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हॅकरने प्रत्येक व्यक्तीकडे 49 हजार रुपये मागत दोन तासांत रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले होते. या संदेशांवर विश्वास ठेवून आठ जणांनी संबंधित गुगल पे खात्यावर पैसे पाठवले. त्यामुळे अवघ्या काही तासांत 3.92 लाख रुपयांना गंडा घातल्याचे आढळून आले आहे.

पोलिसांवर कारवाईत दिरंगाईचा आरोप

व्हॉट्सॲप खाते हॅक झाल्याचे लक्षात येताच शायना एन.सी. यांच्या टीमने गुरुवारी दुपारी 1.58 वाजता पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली. तसेच, ज्या गुगल पे च्या खात्यावर पैसे मागवले जात होते, ते तातडीने ब्लॉक करण्याची विनंतीही करण्यात आली. पण पोलिसांनी वेळेत कारवाई केली नाही, असा आरोपही शायना एन.सी यांनी केला. त्यांच्या मते, तक्रार मिळताच त्वरित पावले उचलली असती, तर पुढील आर्थिक फसवणूक टाळता आली असती.

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वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार

पोलिसांच्या कथित दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करत शायना एन.सी. यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडेही तक्रार केली आहे. “पोलीस केवळ तपास सुरू असल्याचे सांगत आहेत, मात्र अपेक्षित वेगाने कारवाई होत नाही,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू

दरम्यान, या प्रकरणाचा सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू असून, हॅकर्सचा शोध घेण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. तसेच, नागरिकांनी कोणत्याही व्यक्तीकडून सोशल मीडियावर किंवा मेसेजद्वारे पैशांची मागणी झाल्यास खातरजमा केल्याशिवाय पैसे पाठवू नयेत, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.

 

 

Web Title: Mumbai news shiv sena leader shaina nc whatsapp account hacked cyber fraud lakhs rupees stolen police complaint

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Published On: Jul 17, 2026 | 10:39 AM

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