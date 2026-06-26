पुन्हा पुन्हा लगेज चेक-इन होणार नाही? आता प्रवाशांचा वेळ वाचणार, Air India ने सुरु केली विशेष सेवा!

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लहान आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरून दिल्ली आणि मुंबईसारख्या मोठ्या हब विमानतळांवर कनेक्टिंग आंतरराष्ट्रीय विमानाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी, ‘हब अँड स्पोक’ नावाची एक नवीन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. हवाई वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी गुरुवारी वाराणसी विमानतळावरून या सेवेचे उद्घाटन केले. ही सेवा एअर इंडियाने सुरू केली आहे.
लहान आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरून मोठ्या विमानतळांवर कनेक्टिंग आंतरराष्ट्रीय विमानाने प्रवास करू इच्छिणाऱ्या प्रवाशांचे सामान, इमिग्रेशन आणि कस्टम्सची प्रक्रिया वाराणसी विमानतळावरच पूर्ण केली जाईल. दिल्लीत उतरल्यानंतर त्यांना आता पुन्हा सामान चेक करण्याची गरज भासणार नाही. वाराणसी विमानतळावरून सुरू झालेली ही सेवा लवकरच ‘इझी कनेक्ट’ विमानसेवा म्हणून मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर, चेन्नई, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, पाटणा, वडोदरा आणि विशाखापट्टणम येथे विस्तार केला जाणार आहे. त्यामुळे आता प्रवाशांचा बराच वेळ वाचणार असून त्याचा बराच फायदा होणार आहे.
इझी कनेक्ट सेवेअंतर्गत पहिले विमान, ‘एआय-११११’, गुरुवारी सकाळी ९:२३ वाजता वाराणसीहून दिल्लीसाठी रवाना झालं. विमानातील प्रवासी दुबई, कोलंबो, जेद्दाह, रियाध, काठमांडू आणि फुकेट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्थळांकडे जाणारे होते. सर्व प्रवाशांचे सामान, इमिग्रेशन आणि कस्टम्सची प्रक्रिया वाराणसी विमानतळावरच पूर्ण करण्यात आली. दिल्लीत आगमन होण्याच्या चार तासांच्या आत ज्या प्रवाशांची आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिंग फ्लाईट होती, त्या सर्वांना या सेवेचा लाभ मिळाला.
केंद्रीय मंत्री नायडू यांनी उद्घाटनपर इझी कनेक्ट फ्लाईटमध्ये चेक-इन करणाऱ्या पहिल्या प्रवाशाला एक स्मृतिचिन्ह बोर्डिंग पास प्रदान केला. याप्रसंगी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव समीर कुमार सिन्हा, अतिरिक्त सचिव पुनीत कंसल, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विपिन कुमार आणि एअर इंडियाचे सीईओ व व्यवस्थापकीय संचालक कॅम्पबेल विल्सन यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
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