शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अकासा एअरचे राजस्थानात विस्तार; ११ ऑक्टोबरपासून जयपूर-मुंबई आणि जयपूर-बंगळुरू थेट विमानसेवा

Updated On: Jul 24, 2026 | 07:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

अकासा एअरने आपल्या देशांतर्गत नेटवर्कमध्ये जयपूरचा २९वे डेस्टिनेशन म्हणून समावेश केला असून, ११ ऑक्टोबर २०२६ पासून जयपूर-मुंबई आणि जयपूर-बंगळुरू दरम्यान दैनंदिन थेट विमानसेवा सुरू होणार आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या अकासा एअरने आपल्या देशांतर्गत नेटवर्कमध्ये जयपूरचा समावेश करण्याची घोषणा केली आहे. ११ ऑक्टोबर २०२६ पासून कंपनी जयपूरला मुंबई आणि बंगळुरूशी जोडणाऱ्या दैनंदिन थेट विमानसेवा सुरू करणार आहे. यामुळे अकासा एअरच्या देशांतर्गत नेटवर्कमधील जयपूर हे २९वे डेस्टिनेशन ठरणार असून, राजस्थानातील दुसरे गंतव्यस्थान असेल. या नव्या मार्गांसाठी तिकीट बुकिंग कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट, मोबाइल अॅप आणि प्रमुख ऑनलाइन ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्मवर सुरू झाले आहे.

Infosys Share Price: नव्या बॉसच्या एन्ट्रीने इन्फोसिसला धक्का! शेअर्समध्ये मोठी पडझड, गुंतवणूकदारांचं नुकसान; काय आहे कारण?

जयपूर हे राजस्थानमधील महत्त्वाचे पर्यटन, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक केंद्र मानले जाते. त्यामुळे मुंबई आणि बंगळुरूसारख्या देशातील प्रमुख आर्थिक शहरांशी थेट हवाई संपर्क उपलब्ध झाल्याने व्यावसायिक प्रवासी, पर्यटक आणि उद्योजकांना मोठा फायदा होणार आहे. तसेच पर्यटन, व्यापार, गुंतवणूक आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या उदयपूरच्या सेवांमुळे राजस्थानातील हवाई संपर्क आणखी मजबूत होणार आहे.

या विस्ताराबाबत अकासा एअरचे सह-संस्थापक आणि मुख्य व्यावसायिक अधिकारी आनंद श्रीनिवासन यांनी सांगितले की, जयपूरचा नेटवर्कमध्ये समावेश हा कंपनीच्या विस्तारातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. राजस्थान ही अकासा एअरसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ असून, जयपूरमुळे प्रवाशांना अधिक पर्याय आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी मिळेल. प्रमुख आर्थिक आणि पर्यटन केंद्रांना जोडण्याच्या कंपनीच्या धोरणाला या सेवांमुळे अधिक बळ मिळणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

नवीन वेळापत्रकानुसार, मुंबईहून सकाळी ९.१० वाजता सुटणारे विमान ११.१० वाजता जयपूरला पोहोचेल, तर जयपूरहून दुपारी १२.०० वाजता सुटणारे विमान १.५५ वाजता मुंबईत दाखल होईल. बंगळुरूहून सकाळी ८.२० वाजता उड्डाण करणारे विमान १०.५० वाजता जयपूरला पोहोचेल, तर जयपूरहून ११.३० वाजता सुटणारे विमान २.०० वाजता बंगळुरूत पोहोचेल. या सर्व सेवा दररोज नॉन-स्टॉप स्वरूपात उपलब्ध असतील.

ताबा मिळून 6 वर्षे झाली तरी क्लबहाऊसचं बांधकाम पूर्ण नाहीच! MahaRERA चा बिल्डरला मोठा दणका, पैसे रिफंड करण्याचे आदेश

अकासा एअरने ग्राहकांच्या सोयीसाठी आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज विमानांचा ताफा उपलब्ध करून दिला आहे. प्रशस्त लेगरूम, बहुतांश विमानांमध्ये यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, कॅफे अकासामधील विविध खाद्यपदार्थ, तसेच ‘अकासा गेटअर्ली’, ‘सीट अँड मील डील’, ‘एक्स्ट्रा सीट’, ‘अकासा हॉलीडेज’, ‘स्कायस्कोर’, ‘स्कायलाइट्स’ आणि ‘क्वाएटफ्लाइट्स’ यांसारख्या सुविधा कंपनीच्या ग्राहकाभिमुख सेवांना अधिक बळ देतात. नव्या मार्गांमुळे देशांतर्गत हवाई प्रवास अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर करण्याचा अकासा एअरचा प्रयत्न आणखी मजबूत झाला आहे.

Web Title: Akasa air expands in rajasthan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 07:53 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अकासा एअरचे राजस्थानात विस्तार; ११ ऑक्टोबरपासून जयपूर-मुंबई आणि जयपूर-बंगळुरू थेट विमानसेवा

अकासा एअरचे राजस्थानात विस्तार; ११ ऑक्टोबरपासून जयपूर-मुंबई आणि जयपूर-बंगळुरू थेट विमानसेवा

Jul 24, 2026 | 07:53 PM
पल्सर प्रेमींसाठी मोठी बातमी! बजाज लवकरच लाँच करणार १२५ ते १६० सीसी सेगमेंटमधील नवीन बाइक्स; जाणून घ्या डिटेलमध्ये

पल्सर प्रेमींसाठी मोठी बातमी! बजाज लवकरच लाँच करणार १२५ ते १६० सीसी सेगमेंटमधील नवीन बाइक्स; जाणून घ्या डिटेलमध्ये

Jul 24, 2026 | 07:52 PM
Maharashtra Rain Alert: अक्षरश: धुवून काढणार! कोकणात अतिमुसळधार तर…; IMD ने दिला ‘हा’ अलर्ट

Maharashtra Rain Alert: अक्षरश: धुवून काढणार! कोकणात अतिमुसळधार तर…; IMD ने दिला ‘हा’ अलर्ट

Jul 24, 2026 | 07:44 PM
Stomach Infection: पोटाचा संसर्ग की फूड पॉइझनिंग? स्टूल टेस्ट सांगते आजाराचं खरं कारण

Stomach Infection: पोटाचा संसर्ग की फूड पॉइझनिंग? स्टूल टेस्ट सांगते आजाराचं खरं कारण

Jul 24, 2026 | 07:43 PM
‘भूतम भयम्’मध्ये आणखी एक सरप्राईज! प्रियदर्शन जाधव साकारतोय रहस्यमय ‘मया’

‘भूतम भयम्’मध्ये आणखी एक सरप्राईज! प्रियदर्शन जाधव साकारतोय रहस्यमय ‘मया’

Jul 24, 2026 | 07:09 PM
क्रिकेटविश्वात प्रचंड मोठी खळबळ! Pakistan विरुद्ध खेळण्यास ‘या’ खेळाडूचा स्पष्ट नकार; हेड कोच म्हणाले…

क्रिकेटविश्वात प्रचंड मोठी खळबळ! Pakistan विरुद्ध खेळण्यास ‘या’ खेळाडूचा स्पष्ट नकार; हेड कोच म्हणाले…

Jul 24, 2026 | 07:06 PM
BEST Bus Action: BEST बसचालकांसाठी नवा नियम; प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी साध्या वेशात अधिकारी ठेवणार पाळत

BEST Bus Action: BEST बसचालकांसाठी नवा नियम; प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी साध्या वेशात अधिकारी ठेवणार पाळत

Jul 24, 2026 | 06:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा