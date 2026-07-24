अकासा एअरचे राजस्थानात विस्तार; ११ ऑक्टोबरपासून जयपूर-मुंबई आणि जयपूर-बंगळुरू थेट विमानसेवा

भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या अकासा एअरने आपल्या देशांतर्गत नेटवर्कमध्ये जयपूरचा समावेश करण्याची घोषणा केली आहे. ११ ऑक्टोबर २०२६ पासून कंपनी जयपूरला मुंबई आणि बंगळुरूशी जोडणाऱ्या दैनंदिन थेट विमानसेवा सुरू करणार आहे. यामुळे अकासा एअरच्या देशांतर्गत नेटवर्कमधील जयपूर हे २९वे डेस्टिनेशन ठरणार असून, राजस्थानातील दुसरे गंतव्यस्थान असेल. या नव्या मार्गांसाठी तिकीट बुकिंग कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट, मोबाइल अॅप आणि प्रमुख ऑनलाइन ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्मवर सुरू झाले आहे.
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जयपूर हे राजस्थानमधील महत्त्वाचे पर्यटन, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक केंद्र मानले जाते. त्यामुळे मुंबई आणि बंगळुरूसारख्या देशातील प्रमुख आर्थिक शहरांशी थेट हवाई संपर्क उपलब्ध झाल्याने व्यावसायिक प्रवासी, पर्यटक आणि उद्योजकांना मोठा फायदा होणार आहे. तसेच पर्यटन, व्यापार, गुंतवणूक आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या उदयपूरच्या सेवांमुळे राजस्थानातील हवाई संपर्क आणखी मजबूत होणार आहे.
या विस्ताराबाबत अकासा एअरचे सह-संस्थापक आणि मुख्य व्यावसायिक अधिकारी आनंद श्रीनिवासन यांनी सांगितले की, जयपूरचा नेटवर्कमध्ये समावेश हा कंपनीच्या विस्तारातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. राजस्थान ही अकासा एअरसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ असून, जयपूरमुळे प्रवाशांना अधिक पर्याय आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी मिळेल. प्रमुख आर्थिक आणि पर्यटन केंद्रांना जोडण्याच्या कंपनीच्या धोरणाला या सेवांमुळे अधिक बळ मिळणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नवीन वेळापत्रकानुसार, मुंबईहून सकाळी ९.१० वाजता सुटणारे विमान ११.१० वाजता जयपूरला पोहोचेल, तर जयपूरहून दुपारी १२.०० वाजता सुटणारे विमान १.५५ वाजता मुंबईत दाखल होईल. बंगळुरूहून सकाळी ८.२० वाजता उड्डाण करणारे विमान १०.५० वाजता जयपूरला पोहोचेल, तर जयपूरहून ११.३० वाजता सुटणारे विमान २.०० वाजता बंगळुरूत पोहोचेल. या सर्व सेवा दररोज नॉन-स्टॉप स्वरूपात उपलब्ध असतील.
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अकासा एअरने ग्राहकांच्या सोयीसाठी आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज विमानांचा ताफा उपलब्ध करून दिला आहे. प्रशस्त लेगरूम, बहुतांश विमानांमध्ये यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, कॅफे अकासामधील विविध खाद्यपदार्थ, तसेच ‘अकासा गेटअर्ली’, ‘सीट अँड मील डील’, ‘एक्स्ट्रा सीट’, ‘अकासा हॉलीडेज’, ‘स्कायस्कोर’, ‘स्कायलाइट्स’ आणि ‘क्वाएटफ्लाइट्स’ यांसारख्या सुविधा कंपनीच्या ग्राहकाभिमुख सेवांना अधिक बळ देतात. नव्या मार्गांमुळे देशांतर्गत हवाई प्रवास अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर करण्याचा अकासा एअरचा प्रयत्न आणखी मजबूत झाला आहे.