‘भूतम भयम्’मध्ये आणखी एक सरप्राईज! प्रियदर्शन जाधव साकारतोय रहस्यमय ‘मया’

झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि कायरा कुमार क्रिएशन्स निर्मित ‘भूतम भयम्’ हा मराठी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट सध्या सर्वत्र प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांकडून त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. हॉरर, कॉमेडी आणि रहस्य यांचा अनोखा संगम असलेल्या या चित्रपटातील कलाकारांच्या अभिनयाचेही कौतुक होत आहे. अशातच आता चित्रपटाशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा खुलासा करण्यात आला असून अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक प्रियदर्शन जाधव यांची ‘मया’ ही रहस्यमय व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांसमोर आली आहे.
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चित्रपटात ‘मया’ हे पात्र अत्यंत वेगळ्या स्वभावाचे आणि गूढतेने भरलेले आहे. त्याच्या प्रत्येक कृतीमागे एखादे रहस्य दडलेले असल्याने तो प्रेक्षकांना सतत संभ्रमात ठेवतो. कथेला अनपेक्षित वळण देणारी ही व्यक्तिरेखा नेमकी कोण आहे, तिचा घटनांशी काय संबंध आहे आणि ती कोणते रहस्य उलगडणार आहे, याची उत्तरे प्रेक्षकांना चित्रपट पाहिल्यानंतरच मिळणार आहेत.
या भूमिकेबाबत प्रियदर्शन जाधव म्हणाले, “‘भूतम भयम्’चा भाग होणं हा माझ्यासाठी खूप वेगळा आणि आनंददायी अनुभव होता. ‘मया’ ही व्यक्तिरेखा पहिल्यांदा ऐकली तेव्हाच तिचं वेगळेपण मला भावलं. वरकरणी साधा वाटणारा हा माणूस प्रत्यक्षात अनेक रहस्यांनी भरलेला आहे. त्याची देहबोली, संवादफेक आणि त्यामागचं गूढ जपत ही भूमिका साकारणं माझ्यासाठी मोठं आव्हान होतं. प्रत्येक प्रसंगात काहीतरी नवीन करण्याची संधी मिळाली. ‘मया’ ही व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांना नक्कीच आश्चर्याचा धक्का देईल आणि चित्रपट संपल्यानंतरही त्यांच्या लक्षात राहील, असा मला विश्वास आहे.”
रामचंद्र अरुण गांवकर लिखित व दिग्दर्शित या चित्रपटाचे निर्माते नरेन कुमार आणि महेश ज्ञानदेव कोरडे असून, बवेश जानवलेकर प्रस्तुतकर्ता आहेत. चित्रपटात करण सोनावणे, नील साळेकर, सौरभ घाडगे, शुभम जाधव, सिद्धांत सरफरे, मनमीत पेम, पुष्कराज चिरपुटकर, छाया कदम आणि प्रियदर्शन जाधव यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.
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हॉरर आणि कॉमेडीचा अनोखा मेळ, दमदार कलाकारांची फळी आणि आता ‘मया’सारखी गूढ व्यक्तिरेखा यामुळे ‘भूतम भयम्’ प्रेक्षकांसाठी अधिकच उत्सुकतेचा विषय ठरत आहे. या रहस्यमय पात्रामुळे चित्रपटात आणखी थरार आणि मनोरंजनाची भर पडणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.