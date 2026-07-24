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Infosys Share Price: नव्या बॉसच्या एन्ट्रीने इन्फोसिसला धक्का! शेअर्समध्ये मोठी पडझड, गुंतवणूकदारांचं नुकसान; काय आहे कारण?

Updated On: Jul 24, 2026 | 05:38 PM IST
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सारांश

भारतातील प्रमुख IT कंपनी 'इन्फोसिस'ने आपल्या वरिष्ठ नेतृत्वात बदल करत नवीन बॉसच्या नावाची घोषणा केली आहे. मात्र या घोषणेनंतर शेअर बाजारात नकारात्मक प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली असून कंपनीचा शेअर ३ टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • नव्या बॉसच्या इन्फोसिसमध्ये एन्ट्री
  • शेअर्समध्ये मोठी पडझड!
  • गुंतवणूकदारांचं नुकसान
Infosys Share Price: देशातील दुसरी सर्वात मोठी IT कंपनी असलेल्या इन्फोसिस कंपनीच्या CEO पदी आशिष कुमार दास यांची नियुक्ती झाली आहे. १ एप्रिल २०२७ पासून ते पदभार स्वीकारतील आणि कंपनीचे MD आणि CEO सलील पारेख यांची जागा घेतील. पारेख यांचा 9 वर्षांहून अधिक काळ या पदावर असलेला कार्यकाळ ३१ मार्च २०२७ रोजी संपेल. ५४ वर्षीय दास सध्या इन्फोसिसचे एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट आणि सर्व्हिसेस, युटिलिटीज, रिसोर्सेस, एनर्जी आणि एंटरप्राइज सस्टेनेबिलिटीचे ग्लोबल हेड आहेत. ते सध्या अमेरिकेत राहतात आणि पुढील काही महिन्यांत भारतात परतणार आहेत. पण त्यांच्या नावाच्या घोषणेनंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी पडझड झाली आहे.

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इन्फोसिसच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या परंपरेनुसार, कंपनीचे संस्थापक पुढील CEO ची घोषणा करतात. यावेळी, चेअरमन नंदन नीलेकणी यांनी गुरुवारी बंगळूरु येथे ५४ वर्षीय आशिष दास यांच्या नावाची घोषणा केली. ज्यामुळे कंपनीच्या उत्तराधिकार योजनेबाबत महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अटकळांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. यातून हे देखील स्पष्ट होते की, नेतृत्वातील हा बदल इन्फोसिसच्या AI ट्रान्सफॉर्मेशन रोडमॅपच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा आणणार नाही.

कोण आहेत आशिष दास?

IIT खरगपूरचे माजी विद्यार्थी असलेले आशिष दास तीन दशकांहून अधिक काळ इन्फोसिसमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांनी कंपनीमध्ये विविध वरिष्ठ पदांवर काम केले आहे, ज्यामध्ये जगभरातील विविध देशांमध्ये ग्राहकांसोबतचे व्यावसायिक व्यवहार, सेवा वितरण आणि कामकाजाचे व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. दास यांची नियुक्ती संचालक मंडळाच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली आहे. त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असणार आहे.
“संचालक मंडळाने आमच्या पुढील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. आशिष हे एक खरे ‘इन्फोसायन’ असून त्यांनी कंपनीत ३१ वर्षे घालवली आहेत. त्यांनी डिलिव्हरी, सेल्स आणि अकाउंट मॅनेजमेंटमध्ये काम केले आहे, तसेच भुवनेश्वरमधील आमचे डेव्हलपमेंट सेंटर उभारण्यास मदत केली आहे. ते स्पष्टवक्ते, एकाग्र आणि कामे पूर्ण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत,” असे नीलेकनी यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी पुढे सांगितले की, संचालक मंडळाला असा नेता हवा होता जो महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकेल आणि त्याच वेळी इन्फोसिसला दीर्घकाळापासून वेगळे ठरवणारी मूल्ये व ग्राहकांचा विश्वासही जपेल.

शेअर्स बरेच घसरले

इन्फोसिसमधील आपल्या तीन दशकांच्या कार्यकाळात, आशिष दास यांनी कस्टमर एंगेजमेंट, डिलिव्हरी आणि ग्लोबल ऑपरेशन्समध्ये नेतृत्वाची पदे भूषवली आहेत. त्यांनी स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमधून ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्रामही पूर्ण केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, त्यांना १७५ दशलक्ष रुपयांचे पगार पॅकेज मिळाले. बीपी, अरामको आणि शेल यांसारख्या अनेक मोठ्या ग्राहकांसोबतचे करार पूर्ण करण्यात दास यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अगदी अलीकडे, त्यांनी सुमारे ३०० दशलक्ष डॉलर्स किमतीचा लुफ्थान्साचा करार मिळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

कंपनीचा स्टॉक सुमारे ३.५ टक्क्यांनी घसरला

दरम्यान, आज इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. बीएसईवर कंपनीचा स्टॉक सुमारे ३.५ टक्क्यांनी घसरून १,०१४.१५ रुपयांवर आला. जेपी मॉर्गनने इन्फोसिसचे रेटिंग ‘न्यूट्रल’वर आणले आणि १,०५० रुपयांचे लक्ष्य ठेवले. जेफरीजने ‘होल्ड’ रेटिंग कायम ठेवले, परंतु लक्ष्य किंमत १,२३५ रुपयांवरून १,०२० रुपयांपर्यंत कमी केली. मॉर्गन स्टॅनलेने इन्फोसिसवरील आपले ‘इक्वल वेट’ रेटिंग कायम ठेवले, परंतु लक्ष्य किंमत १,११२ रुपयांवरून १,०७५ रुपयांपर्यंत कमी केली.

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Web Title: Infosys share price falls after new leadership announcement brokerage reduces target

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Published On: Jul 24, 2026 | 05:38 PM

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