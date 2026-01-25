Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Amazon May Lay Off 30000 Employees In Second Round Aws Prime Video And Retail Teams Likely Affected

Amazon Layoffs News: अमेझॉनची दुसरी मोठी नोकरकपात! पुन्हा 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर संकट

अमेझॉन कंपनी पुन्हा एकदा ३०,००० कर्मचाऱ्यांच्या हाती नारळ देणार आहे. यामुळे एआय आणि पुनर्रचनेच्या चर्चेदरम्यान, एडब्ल्यूएस, एचआर, प्राइम व्हिडिओ आणि रिटेल टीम्सवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वाचा सविस्तर..

Updated On: Jan 25, 2026 | 09:08 PM
Amazon Layoffs News: अमेझॉनची दुसरी मोठी नोकरकपात! पुन्हा 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर संकट

Amazon Layoffs News: अमेझॉनची दुसरी मोठी नोकरकपात! पुन्हा 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर संकट(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Amazon ची पुन्हा मोठी नोकरकपात?
  • Amazon च्या अनेक विभागांवर होणार परिणाम
  • AI मुळे जाणार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या?

Amazon Layoffs News: अमेरिकन ई-कॉमर्स असलेली जगातील प्रमुख कंपनी अ‍ॅमेझॉन पुढील आठवड्यात ३०,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची दुसरी फेरी सुरू करण्याची शक्यता आहे. कामावरून काढून टाकण्याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम अ‍ॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (एडब्ल्यूएस), एचआर, अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि रिटेल सेगमेंटमधील कर्मचाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला, अ‍ॅमेझॉनने ३०,००० कर्मचाऱ्यांच्या योजनेचा भाग म्हणून १४,००० व्हाईट-कॉलर कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. आता त्यानंतर दुसऱ्या फेरीतही तितक्याच कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते.

हेही वाचा: Union Budget 2026: युवकांसाठी कौशल्ये आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणार 2026 चा अर्थसंकल्प?

अ‍ॅमेझॉन कंपनीने अद्याप या अहवालावर कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. ई-कॉमर्स कंपनीने ऑक्टोबरमधील कामावरून काढून टाकण्याचा संबंध एआय सॉफ्टवेअरच्या वाढत्या वापराशी जोडला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एआयची ही पिढी इंटरनेटनंतरची सर्वात क्रांतिकारी तंत्रज्ञान आहे आणि ती कंपन्यांना पूर्वीपेक्षा वेगाने नवोपक्रम करण्यास सक्षम करत आहे. तथापि, अमेझॉनचे सीईओ अँडी जॅसी यांनी नंतर कंपनीच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या उत्पन्न घोषणेदरम्यान विश्लेषकांना सांगितले की, नोकरकपात ही प्रत्यक्षात आर्थिक कारणांमुळे किंवा एआय-चालित कारणांमुळे नव्हती. मात्र, वाढत्या तंत्रज्ञांनाचा वापर कंपनीला आर्थिक विकासासाठी मदत करू शकेल.

हेही वाचा: Real Estate News: हाऊसिंग डॉटकॉमचा १५ नवीन शहरांत धमाका! संभाजीनगरसह टियर-२ शहरांमध्ये आता घर शोधणे होणार सोपे

ही ३०,००० कर्मचाऱ्यांची नोकरकपात  ही अमेझॉनच्या तीन दशकांच्या इतिहासातील सर्वात मोठी असू शकते, २०२२ मध्ये मागील २७,००० कर्मचाऱ्यांना मागे टाकेल, परंतु ती अमेझॉनच्या १.५ दशलक्ष कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त एक छोटीशी नोकरकपात होती. मिळालेल्या अहवालांनुसार, प्रभावित कर्मचारी ९० दिवसांसाठी कंपनीच्या पगारावर राहू शकतात, या काळात ते अंतर्गत नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात किंवा इतर रोजगार शोधू शकतात. जागतिक आर्थिक मंचात एआयची चर्चा झाली.

या आठवड्यात दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीत, तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मुख्य व्यावसायिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की एआय मानवी-कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांची जागा घेणार नाही, परंतु कामे स्वयंचलित करून काम करण्याची पद्धत बदलू शकते. ज्यामुळे कंपनीची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, काम जलद आणि सोप्या पद्धतीने होतील. ज्यामुळे आर्थिक विकासाला गती येईल.

Web Title: Amazon may lay off 30000 employees in second round aws prime video and retail teams likely affected

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 09:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tech Layoffs: टेन्शन वाढवणारी बातमी! ‘या’ कंपनीतील हजारो कर्मचाऱ्यांचा नोकऱ्या जाणार, टेक क्षेत्रात भीतीचे सावट
1

Tech Layoffs: टेन्शन वाढवणारी बातमी! ‘या’ कंपनीतील हजारो कर्मचाऱ्यांचा नोकऱ्या जाणार, टेक क्षेत्रात भीतीचे सावट

जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी
2

जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amazon Layoffs News: अमेझॉनची दुसरी मोठी नोकरकपात! पुन्हा 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर संकट

Amazon Layoffs News: अमेझॉनची दुसरी मोठी नोकरकपात! पुन्हा 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर संकट

Jan 25, 2026 | 09:08 PM
IND vs NZ 3rd T20I: पुन्हा एकदा भारताने न्यूझीलंडला रडवले, 154 धावांचे आव्हान

IND vs NZ 3rd T20I: पुन्हा एकदा भारताने न्यूझीलंडला रडवले, 154 धावांचे आव्हान

Jan 25, 2026 | 08:46 PM
Union Budget 2026: युवकांसाठी कौशल्ये आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणार 2026 चा अर्थसंकल्प? 

Union Budget 2026: युवकांसाठी कौशल्ये आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणार 2026 चा अर्थसंकल्प? 

Jan 25, 2026 | 08:35 PM
Middle East War : इराण-अमेरिका युद्ध अटळ? ट्रम्पचा ‘तो’ आदेश अन् भितीने खामेनेई बिळात? मुलाच्या हाती सोपवली देशाची सुत्रे

Middle East War : इराण-अमेरिका युद्ध अटळ? ट्रम्पचा ‘तो’ आदेश अन् भितीने खामेनेई बिळात? मुलाच्या हाती सोपवली देशाची सुत्रे

Jan 25, 2026 | 08:30 PM
Padma Award 2026: तामिळनाडूत १३. बंगालमध्ये ११ पद्म पुरस्कार…; पाच राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारची तिरपी चाल

Padma Award 2026: तामिळनाडूत १३. बंगालमध्ये ११ पद्म पुरस्कार…; पाच राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारची तिरपी चाल

Jan 25, 2026 | 08:29 PM
Ravi Bishnoi एक वर्षाने कमालीचे Comeback, 12 रन्स देत 2 विकेट्स घेत ठरवला विश्वास सार्थ

Ravi Bishnoi एक वर्षाने कमालीचे Comeback, 12 रन्स देत 2 विकेट्स घेत ठरवला विश्वास सार्थ

Jan 25, 2026 | 08:27 PM
Breast Milk Jaundice: आईच्या दुधामुळे नवजात बाळाला कावीळ का होते? जाणून घ्या मुख्य कारण

Breast Milk Jaundice: आईच्या दुधामुळे नवजात बाळाला कावीळ का होते? जाणून घ्या मुख्य कारण

Jan 25, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM