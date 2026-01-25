Amazon Layoffs News: अमेझॉनची दुसरी मोठी नोकरकपात! पुन्हा 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर संकट

हेही वाचा: Union Budget 2026: युवकांसाठी कौशल्ये आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणार 2026 चा अर्थसंकल्प?
अॅमेझॉन कंपनीने अद्याप या अहवालावर कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. ई-कॉमर्स कंपनीने ऑक्टोबरमधील कामावरून काढून टाकण्याचा संबंध एआय सॉफ्टवेअरच्या वाढत्या वापराशी जोडला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एआयची ही पिढी इंटरनेटनंतरची सर्वात क्रांतिकारी तंत्रज्ञान आहे आणि ती कंपन्यांना पूर्वीपेक्षा वेगाने नवोपक्रम करण्यास सक्षम करत आहे. तथापि, अमेझॉनचे सीईओ अँडी जॅसी यांनी नंतर कंपनीच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या उत्पन्न घोषणेदरम्यान विश्लेषकांना सांगितले की, नोकरकपात ही प्रत्यक्षात आर्थिक कारणांमुळे किंवा एआय-चालित कारणांमुळे नव्हती. मात्र, वाढत्या तंत्रज्ञांनाचा वापर कंपनीला आर्थिक विकासासाठी मदत करू शकेल.
हेही वाचा: Real Estate News: हाऊसिंग डॉटकॉमचा १५ नवीन शहरांत धमाका! संभाजीनगरसह टियर-२ शहरांमध्ये आता घर शोधणे होणार सोपे
ही ३०,००० कर्मचाऱ्यांची नोकरकपात ही अमेझॉनच्या तीन दशकांच्या इतिहासातील सर्वात मोठी असू शकते, २०२२ मध्ये मागील २७,००० कर्मचाऱ्यांना मागे टाकेल, परंतु ती अमेझॉनच्या १.५ दशलक्ष कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त एक छोटीशी नोकरकपात होती. मिळालेल्या अहवालांनुसार, प्रभावित कर्मचारी ९० दिवसांसाठी कंपनीच्या पगारावर राहू शकतात, या काळात ते अंतर्गत नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात किंवा इतर रोजगार शोधू शकतात. जागतिक आर्थिक मंचात एआयची चर्चा झाली.
या आठवड्यात दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीत, तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मुख्य व्यावसायिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की एआय मानवी-कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांची जागा घेणार नाही, परंतु कामे स्वयंचलित करून काम करण्याची पद्धत बदलू शकते. ज्यामुळे कंपनीची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, काम जलद आणि सोप्या पद्धतीने होतील. ज्यामुळे आर्थिक विकासाला गती येईल.