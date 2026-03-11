Tech Mahindra: टेक महिंद्रा ३०,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार? सोशल मीडियावरील दाव्यांमुळे गोंधळ

Tech Mahindra Layoff: गेल्या काही दिवसांपासून, टेक महिंद्रा या प्रमुख ऑटोमोबाईल कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या कपातीबाबत सोशल मीडियावर विविध दावे फिरत आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर पाहता, कंपनी नजीकच्या भविष्यात ३०,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकू शकते, असे वृत्त आहे. कंपनीने आता या प्रकरणाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
कंपनीने सोशल मीडियावरील कपातीच्या अफवांचे खंडन केले आहे आणि म्हटले आहे की ते सध्या कोणत्याही मोठ्या कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचा विचार करत नाही. गेल्या सोमवारी एका नियामक फाइलिंगमध्ये, आयटी सेवा फर्मने म्हटले आहे की नोकऱ्या कपातीबद्दल ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणात शेअर केले जात असलेले दावे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत.
कंपनीने स्पष्टीकरणात काय म्हटले?
टेक महिंद्रा यांनी आपल्या फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की ते स्वेच्छेने स्टॉक एक्सचेंजला स्पष्टपणे कळवणे आवश्यक मानते की असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही आणि अशा कोणत्याही बाजारातील अफवांना स्पष्टपणे नकार देते. या विधानानंतर, टेक महिंद्रा कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. कंपनीच्या नवीन खुलाशानुसार, टेक महिंद्रा जगभरात सुमारे १,५०,००० लोकांना रोजगार देते आणि अलिकडच्या तिमाहीत त्यांची कर्मचारी संख्या मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिली आहे.
व्यवस्थापनाने पूर्वी सांगितले होते की कंपनी निश्चित किंमतीच्या प्रकल्पांमध्ये उत्पादकता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याऐवजी पूर्ण झालेल्या किंवा कमी वापरलेल्या कामांमधून नवीन प्रकल्पांमध्ये कर्मचाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती करणे समाविष्ट आहे. हे स्पष्टीकरण अशा वेळी आले आहे जेव्हा टेक महिंद्रा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल परिवर्तनात गुंतवणूक वाढवत आहे.
कंपनीने अलीकडेच मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने ऑन्टोलॉजी-चालित एजंटिक एआय प्लॅटफॉर्म लाँच करण्याची घोषणा केली आहे, जी टेलिकॉम आणि एंटरप्राइझ डेटा आधुनिकीकरणाला गती देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. सध्या टेक महिंद्रा शेअरची स्थिती घसरण दिसत आहे. आज, १० मार्च २०२६ रोजी सकाळी एनएसईवर टेक महिंद्रा शेअर्स १३२५.५० वर व्यवहार करत आहेत, जे त्याच्या मागील बंद १३३६.३० पेक्षा अंदाजे ०.८१% कमी आहे.