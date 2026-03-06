Morgan Stanley Layoffs: मॉर्गन स्टॅनलीमध्ये मोठी नोकरकपात; २,५०० कर्मचाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता 

Morgan Stanley Layoffs: अमेरिकेतील आघाडीची गुंतवणूक बँकिंग कंपनी असलेल्या मॉर्गन स्टॅनलीने त्यांच्या जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. ही संख्या कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ३ टक्के आहे. अहवाल असे दर्शवतात की मार्चच्या सुरुवातीलाच ही कामावरून काढून टाकण्यास सुरुवात झाली. ही कामावरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया कोणत्याही कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (एआय) संबंधित सुधारणा प्रक्रियेमुळे झालेली नाही, तर कंपनीच्या बदलत्या व्यावसायिक प्राधान्यक्रमांमुळे, नवीन जागतिक स्थान धोरणामुळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीच्या पुनरावलोकनांमुळे झाली आहे.
बँकेच्या तीन प्रमुख विभागांमध्ये संस्थात्मक सिक्युरिटीज, संपत्ती व्यवस्थापन आणि गुंतवणूक व्यवस्थापन ही कामावरून काढून टाकण्यात आली आहे. याचा परिणाम फ्रंट ऑफिस, महसूल-संबंधित आणि बँक-ऑफिस भूमिकांवर झाला आहे, जरी या निर्णयातून आर्थिक सल्लागारांना वगळण्यात आले आहे. मॉर्गन स्टॅनलीने अद्याप या अहवालावर अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही.
यापूर्वी, गेल्या वसंत ऋतूमध्ये, कंपनीने जवळजवळ २००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, ही कपात अशा वेळी झाली आहे जेव्हा कंपनीने २०२५ मध्ये $७०.६ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवला आहे. बँकेचे एकूण ८२,९९२ कर्मचारी आहेत. वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत कंपनीच्या महसुलात ४७ टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, कंपनीचे ४० हून अधिक देशांमध्ये एकूण ८२,९९२ कर्मचारी काम करत होते.
बँकेचा असा विश्वास आहे की एआय आपली काम करण्याची पद्धत बदलेल, परंतु नोकऱ्या पूर्णपणे काढून टाकणार नाही. दरम्यान, जॅक डोर्सी यांनी स्थापन केलेल्या पेमेंट कंपनी ब्लॉकनेही अलीकडेच एआय-संबंधित बदलांमुळे त्यांचे कर्मचारी संख्या जवळजवळ निम्म्याने कमी करण्याची योजना जाहीर केली आहे. कंपनीने त्यांचे कर्मचारी संख्या १०,००० वरून अंदाजे ६,००० पर्यंत कमी करण्याची योजना आखली आहे.
