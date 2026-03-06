Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Morgan Stanley Layoffs: मॉर्गन स्टॅनलीमध्ये मोठी नोकरकपात; २,५०० कर्मचाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता 

अमेरिकेतील आघाडीची गुंतवणूक बँकिंग कंपनी असलेल्या मॉर्गन स्टॅनलीने त्यांच्या जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:30 PM
Morgan Stanley Layoffs: मॉर्गन स्टॅनलीमध्ये मोठी नोकरकपात; २,५०० कर्मचाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता (फोटो-सोशल मीडिया)

Morgan Stanley Layoffs: मॉर्गन स्टॅनलीमध्ये मोठी नोकरकपात; २,५०० कर्मचाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता 

Follow Us:
Follow Us:

Morgan Stanley Layoffs: अमेरिकेतील आघाडीची गुंतवणूक बँकिंग कंपनी असलेल्या मॉर्गन स्टॅनलीने त्यांच्या जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. ही संख्या कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ३ टक्के आहे. अहवाल असे दर्शवतात की मार्चच्या सुरुवातीलाच ही कामावरून काढून टाकण्यास सुरुवात झाली. ही कामावरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया कोणत्याही कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (एआय) संबंधित सुधारणा प्रक्रियेमुळे झालेली नाही, तर कंपनीच्या बदलत्या व्यावसायिक प्राधान्यक्रमांमुळे, नवीन जागतिक स्थान धोरणामुळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीच्या पुनरावलोकनांमुळे झाली आहे.

हे देखील वाचा: Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार

बँकेच्या तीन प्रमुख विभागांमध्ये संस्थात्मक सिक्युरिटीज, संपत्ती व्यवस्थापन आणि गुंतवणूक व्यवस्थापन ही कामावरून काढून टाकण्यात आली आहे. याचा परिणाम फ्रंट ऑफिस, महसूल-संबंधित आणि बँक-ऑफिस भूमिकांवर झाला आहे, जरी या निर्णयातून आर्थिक सल्लागारांना वगळण्यात आले आहे. मॉर्गन स्टॅनलीने अद्याप या अहवालावर अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही.

यापूर्वी, गेल्या वसंत ऋतूमध्ये, कंपनीने जवळजवळ २००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, ही कपात अशा वेळी झाली आहे जेव्हा कंपनीने २०२५ मध्ये $७०.६ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवला आहे. बँकेचे एकूण ८२,९९२ कर्मचारी आहेत. वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत कंपनीच्या महसुलात ४७ टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, कंपनीचे ४० हून अधिक देशांमध्ये एकूण ८२,९९२ कर्मचारी काम करत होते.

हे देखील वाचा: Iran-UAE Conflict: इराणच्या ड्रोन क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी हादरवले जगाचे ‘सुरक्षित मॉडेल’; शेअर बाजारही बंद

बँकेचा असा विश्वास आहे की एआय आपली काम करण्याची पद्धत बदलेल, परंतु नोकऱ्या पूर्णपणे काढून टाकणार नाही. दरम्यान, जॅक डोर्सी यांनी स्थापन केलेल्या पेमेंट कंपनी ब्लॉकनेही अलीकडेच एआय-संबंधित बदलांमुळे त्यांचे कर्मचारी संख्या जवळजवळ निम्म्याने कमी करण्याची योजना जाहीर केली आहे. कंपनीने त्यांचे कर्मचारी संख्या १०,००० वरून अंदाजे ६,००० पर्यंत कमी करण्याची योजना आखली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Major job cuts at morgan stanley 2500 employees shown the way home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 01:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पालकांनो! स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरा; मोबाईलमधील ‘ही’ एक सेटींग तुमच्या मुलाला ठेवू शकते सुरक्षित
1

पालकांनो! स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरा; मोबाईलमधील ‘ही’ एक सेटींग तुमच्या मुलाला ठेवू शकते सुरक्षित

चीनमध्ये जगातील पहिले ‘AI’ रुग्णालय! भरती करण्यापासून ते उपचार आणि फॉलोअपपर्यंत सर्व सुविधा
2

चीनमध्ये जगातील पहिले ‘AI’ रुग्णालय! भरती करण्यापासून ते उपचार आणि फॉलोअपपर्यंत सर्व सुविधा

कर्करोग उपचारांसाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर दिला जाणार भर! एनसीजी-इंडिया एआय ‘कॅच’ अनुदान, एआयची अमलबजावणी गरजेची
3

कर्करोग उपचारांसाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर दिला जाणार भर! एनसीजी-इंडिया एआय ‘कॅच’ अनुदान, एआयची अमलबजावणी गरजेची

Google ने सादर केले नवे AI इमेज जनरेशन मॉडेल… Nano Banana 2 ने सर्वांना केलं चकित, आता इमेजेस होणार आणखी रिअलिस्टिक
4

Google ने सादर केले नवे AI इमेज जनरेशन मॉडेल… Nano Banana 2 ने सर्वांना केलं चकित, आता इमेजेस होणार आणखी रिअलिस्टिक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shani ast 2026: मार्चमध्ये शनिचा खास बदल; 76 दिवसांनी मीन राशीतून अस्त होण्याने या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

Shani ast 2026: मार्चमध्ये शनिचा खास बदल; 76 दिवसांनी मीन राशीतून अस्त होण्याने या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

Mar 06, 2026 | 02:30 PM
मूळव्याध शस्त्रक्रियेनंतरही रजा नाकारली… कर्मचाऱ्याने अधिकाऱ्यांसमोर उतरवली पँट, म्हणाला “हा घ्या पुरावा”; Video Viral

मूळव्याध शस्त्रक्रियेनंतरही रजा नाकारली… कर्मचाऱ्याने अधिकाऱ्यांसमोर उतरवली पँट, म्हणाला “हा घ्या पुरावा”; Video Viral

Mar 06, 2026 | 02:30 PM
Raisina Dialogue 2026: ‘दिल्लीत खलबतं, ट्रम्पच्या काळजाचा ठोका चुकला!’ 24 तासांत 3 वेळा भारत-इराणमध्ये गुप्त चर्चा

Raisina Dialogue 2026: ‘दिल्लीत खलबतं, ट्रम्पच्या काळजाचा ठोका चुकला!’ 24 तासांत 3 वेळा भारत-इराणमध्ये गुप्त चर्चा

Mar 06, 2026 | 02:30 PM
13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

Mar 06, 2026 | 02:28 PM
Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’ मराठीच्या घरात ‘जुली-खुली मंजुलिका’ ची टक्कर; नव्या Promo ने वाढला TRP

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’ मराठीच्या घरात ‘जुली-खुली मंजुलिका’ ची टक्कर; नव्या Promo ने वाढला TRP

Mar 06, 2026 | 02:28 PM
Maharashtra Budget Live: “…फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”; फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

Maharashtra Budget Live: “…फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”; फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

Mar 06, 2026 | 02:20 PM
Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

Mar 06, 2026 | 02:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM