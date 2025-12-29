Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Indian Billionaires 2025: भारतातील श्रीमंतांचे नशीब बदलणारे ठरले हे वर्ष! अंबानी ते अदानी, २०२५ मध्ये कोण किती पुढे? 

२०२५ हे वर्ष भारतीय उद्योगपतींसाठी खूप फायदेशीर ठरले. मुकेश अंबानी, गौतम अदानी आणि सुनील मित्तल यांसारख्या दिग्गजांनी नवीन उंची गाठली आणि त्यांच्या एकूण संपत्तीत लक्षणीय वाढ केली.

Updated On: Dec 29, 2025 | 04:58 PM
Indian Billionaires 2025: भारतातील श्रीमंतांचे नशीब बदलणारे वर्ष हे वर्ष! अंबानी ते अदानी, २०२५ मध्ये कोण किती पुढे?

Indian Billionaires 2025: भारतातील श्रीमंतांचे नशीब बदलणारे वर्ष हे वर्ष! अंबानी ते अदानी, २०२५ मध्ये कोण किती पुढे? (फोटो-सोशल मीडिया)

  • भारतातील श्रीमंतांचे नशीब बदलणारे ठरले वर्ष
  • रिलायन्सपासून अदानी समूहापर्यंत केले वर्चस्व प्रस्थापित
  • जागतिक अस्थिरतेत भारतीय उद्योगांची मजबूत भरारी
 

Indian Billionaires 2025: २०२५ हे वर्ष संपण्याच्या जवळ येत आहे आणि भारतीय कॉर्पोरेट जगताने नवीन कामगिरी पाहिली आहे. शेअर बाजारातील विक्रमी वाढ आणि हरित उर्जेमध्ये वाढत्या गुंतवणुकीमुळे देशातील आघाडीच्या उद्योजकांचे नशीब बदलले आहे. रिलायन्सपासून अदानी समूहापर्यंत, प्रमुख कंपन्यांनी केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. ज्या भारतीय अब्जाधीशांसाठी हे वर्ष सर्वात फायदेशीर आणि ऐतिहासिक ठरले त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्यासाठी २०२५ हे वर्ष वरदान ठरले. या वर्षी त्यांनी त्यांची कंपनी पूर्णपणे तंत्रज्ञान आणि एआय-आधारित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला. रिलायन्स जिओ आणि रिटेल क्षेत्राच्या ताकदीमुळे त्यांची संपत्ती लक्षणीयरीत्या वाढली. शिवाय, ओमान आणि इतर आखाती देशांसोबतच्या नवीन व्यापार करारांमुळे त्यांची जागतिक पोहोच आणखी वाढली. मुकेश अंबानी आता केवळ आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्येच नाही तर त्यांची कंपनी २०२६ साठी एका नवीन दृष्टिकोनासाठी सज्ज आहे.

हेही वाचा: Lalit Modi: आधी भारताची थट्टा, आता माफीचा पाढा! परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ‘या’ पावलामुळे ललित मोदींनी भारताची मांगितली माफी

२०२५ हे गौतम अदानी आणि त्यांच्या अदानी समूहासाठी उल्लेखनीय परताव्याचे वर्ष होते. अदानी समूहाने या वर्षी अक्षय ऊर्जेमध्ये जगातील सर्वात मोठी गुंतवणूक केली. त्यांच्या बंदरे आणि सिमेंट व्यवसायांनी त्यांची बाजारपेठेतील उपस्थिती आणखी मजबूत केली. अमेरिका आणि युरोपमधील मोठ्या निधींनी पुन्हा अदानी कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली, ज्यामुळे त्यांच्या शेअर्सच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील नवीन सरकारी प्रकल्पांमुळे वर्षाच्या अखेरीस अदानी समूहाचे मूल्यांकन नवीन उंचीवर पोहोचले.

२०२५ हे वर्ष टेलिकॉम क्षेत्रातील दिग्गज सुनील भारती मित्तलसाठी देखील भाग्यवान होते. ५जी सेवांचा विस्तार आणि प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल (ARPU) वाढल्याने भारती एअरटेलचा नफा वाढला. दरम्यान, आयटी आणि सॉफ्टवेअर सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे यशस्वी एकत्रीकरण झाल्यामुळे एचसीएल टेक्नॉलॉजीजचे शिव नादर यांच्या संपत्तीत लक्षणीय वाढ झाली. पारंपारिक व्यवसायांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडल्याने यशाचे नवीन टप्पे कसे साध्य करता येतात हे या नेत्यांनी दाखवून दिले.

हेही वाचा: Bank Timings 2026: RBI चा मोठा निर्णय! २०२६ पासून बँकांच्या वेळा बदलणार? जाणून घ्या सविस्तर

जरी २०२५ मध्ये जगभरात अनेक भू-राजकीय आव्हाने उभी राहिली असली तरी, भारतीय उद्योगपतींनी त्यांच्या धोरणांनी स्वतःचे रक्षण केले. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) भारतीय बाजारपेठेवर विश्वास व्यक्त केला आणि वाढत्या देशांतर्गत वापरामुळे उत्पादन क्षेत्राला फायदा झाला. सरकारच्या सार्वजनिक गुंतवणूक निर्देश (पीएलआय) योजनेमुळे या व्यावसायिकांना त्यांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यास मदत झाली. एकूणच, २०२५ हे वर्ष केवळ भारतीय श्रीमंतांसाठी संपत्ती संचयनाचे वर्ष नव्हते, तर त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारतीय ब्रँडना एक नवीन ओळख आणि ताकद मिळाली.

Published On: Dec 29, 2025 | 04:58 PM

