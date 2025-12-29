वाद काय होता?
अलिकडेच ललित मोदींचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला. व्हिडिओमध्ये ते अत्यंत भावनिक आणि संतप्त दिसत होते. त्यांनी भारतीय व्यवस्था आणि काही राजकारण्यांवर कठोर टिप्पणी केली. त्यानंतर, परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) कठोर भूमिका घेतली आणि म्हटले की कोणत्याही फरार व्यक्तीला सोडले जाणार नाही आणि त्यांना भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
I apologise if I have hurt anyone feelings especially the Indian Government who I have the highest respect and regard for. The statement was misconstrued and was never intended to be as played out. Once again my deepest apologies — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) December 29, 2025
ललित मोदी यांनी त्यांच्या माफीनाम्यात काय म्हटले?
त्यांच्या ताज्या निवेदनात ललित मोदी म्हणाले की, अलिकडेच व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमधील त्यांच्या टिप्पण्यांमुळे जर कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील किंवा सरकारची प्रतिष्ठा खराब झाली असेल तर ते त्याबद्दल बिनशर्त माफी मागतात. मला भारत सरकार, माननीय पंतप्रधान आणि आपल्या कायदेशीर व्यवस्थेबद्दल अत्यंत आदर आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की व्हिडिओमधील त्यांचे शब्द कोणत्याही द्वेषाने प्रेरित नव्हते, तर तो एक “भावनिक क्षण” होता. त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या देशात दीर्घकाळ अनुपस्थित राहिल्यामुळे आणि कायदेशीर लढाईंमुळे ते प्रचंड मानसिक तणावाखाली होते, ज्यामुळे त्यांचे शब्द अनियंत्रित झाले.
परराष्ट्र मंत्रालयाचा दबाव आणि प्रत्यार्पणाची तलवार
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ललित मोदी यांचे मऊ धोरण भारत सरकारवरील वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावाचा परिणाम असू शकते. अलीकडेच, भारत सरकारने फरार व्यक्तींच्या प्रत्यार्पणाबाबत ब्रिटन आणि इतर देशांसोबत आपले प्रयत्न तीव्र केले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की “ऐषोआरामाचे जीवन” जगणारे फरार व्यक्ती कायद्याच्या कडक हातातून सुटू शकणार नाहीत.
सरकारची रणनीती बदलेल का?
ललित मोदी यांनी माफी मागितली असली तरी, कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की त्याचा त्यांच्याविरुद्धच्या मनी लाँड्रिंग आणि आर्थिक अनियमितता प्रकरणांवर थेट परिणाम होणार नाही. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि इतर एजन्सी अजूनही त्याला भारतात आणण्यासाठी आणि खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.
