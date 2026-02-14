Bhumi Pednekar आणि Randeep Hooda यांचं नेमकं नातं काय? अभिनेत्रीने उघड केला मोठा खुलासा

२०१५ मध्ये आलेल्या “दम लगा के हैशा” या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये दमदार पदार्पण करणारी अभिनेत्री भूमी पेडणेकर सध्या तिच्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या “दलदल” या मालिकेमुळे चर्चेत आहे. तिने अनेक चित्रपटांमध्ये तिचे अभिनय कौशल्य सिद्ध केले आहे, परंतु यादरम्यान, तिने एका अशा नात्याबद्दल खुलासा केला आहे जो चाहत्यांना धक्का देईल.
बॉलिवूडमध्ये नात्यांबद्दलच्या अनेक कथा आपण ऐकत असताना, अलिकडेच भूमी पेडणेकरशी संबंधित एक बॉलिवूड नाते समोर आले आहे, जे कदाचित सर्वांनाच माहित नसेल. खरं तर, फार कमी लोकांना माहिती आहे की रणदीप हुडा, ज्याने आपल्या दमदार अभिनयासाठी ओळख मिळवली आहे, आणि भूमी पेडणेकर खऱ्या आयुष्यात एकमेकांचे नातेवाईक आहेत… हो, ते भाऊ आणि बहीण आहेत, असे अभिनेत्रीने स्वतः एका मुलाखतीत सांगितले.
भूमी पेडणेकरने नुकतेच मिड-डेला दिलेल्या मुलाखतीत हे गुपित उघड केले. मुलाखतीत भूमीने तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याबद्दल सांगितले. मुलाखतीदरम्यान तिने खुलासा केला की ती आणि रणदीप भाऊ आणि बहीण आहेत. तिने सांगितले की त्यांचे नाते त्यांच्या आईच्या बाजूने आहे. मनोरंजक म्हणजे, भूमीची आई हरियाणवी आहे आणि तिचे माहेरचे कुटुंब हुड्डा कुटुंबातील आहे आणि हरियाणाच्या मातीचा आणि हुड्डा आडनावाचा हाच धागा या दोन्ही मोठ्या स्टार्सना एकाच कुटुंबाशी जोडतो.
भूमी पेडणेकरची क्राइम थ्रिलर वेब सिरीज “दलदल” ३० जानेवारी २०२६ रोजी अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाली. ही अभिनेत्री डीसीपी रीता फरेरा यांची भूमिका साकारत आहे. भूमीने या मालिकेत तिच्या अभिनयाने मने जिंकली आहेत आणि चाहत्यांपासून ते समीक्षकांपर्यंत सर्वजण अभिनेत्रीचे कौतुक करत आहेत. “दलदल” ची कथा विश धामिजा यांच्या “भेंडी बाजार” या पुस्तकावर आधारित आहे.