Anil Agarwal Son Death: देशातील आघाडीचे उद्योगपती आणि बिहारमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांना नवीन वर्षात मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा एकुलता एक मुलगा अग्निवेश अग्रवाल यांचे अमेरिकेत निधन झाले आहे. ४९ वर्षीय अग्निवेश स्कीइंग अपघातात जखमी झाले होते आणि त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. या घटनेदरम्यान त्यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या तरुण मुलाच्या निधनाने अग्रवाल कुटुंबाला धक्का बसला आहे. आता प्रश्न असा आहे की: अग्निवेश यांच्या मृत्यूनंतर वेदांत ग्रुपच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या वारशाचे वारसा कोणाला मिळेल?
वेदांताचे मार्केट कॅप अंदाजे २.३३ लाख कोटी रूपये आहे. वेदांताचा व्यवसाय भारताबाहेर अनेक देशांमध्ये पसरलेला आहे. वेदांता ग्रुपच्या उपकंपन्यांमध्ये हिंदुस्तान झिंक, भारत अॅल्युमिनियम कंपनी, केर्न ऑइल अँड गॅस आणि ईएसएल स्टील यांचा समावेश आहे. त्यांचे व्यवसाय वीज, लोहखनिज, तांबे आणि तेल आणि वायूमध्ये पसरलेले आहेत. समूहाने त्यांचा व्यवसाय पाच कंपन्यांमध्ये विलग करण्याची योजना जाहीर केली आहे. चांदीच्या किमतींमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या वाढीमुळे हिंदुस्तान झिंकच्या शेअर्समध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ही कंपनी जगातील पाच सर्वात मोठ्या चांदी उत्पादकांपैकी एक आहे.
Today is the darkest day of my life. My beloved son, Agnivesh, left us far too soon. He was just 49 years old, healthy, full of life, and dreams. Following a skiing accident in the US, he was recovering well in Mount Sinai Hospital, New York. We believed the worst was behind us.… pic.twitter.com/hDQEDNI262 — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) January 7, 2026
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका भावनिक पोस्टमध्ये, अनिल अग्रवाल यांनी त्यांचा दिवंगत मुलगा अग्निवेश अग्रवाल यांची आठवण काढली आणि म्हटले की त्यांनी फुजेराह गोल्ड सारखी एक उत्तम कंपनी उभारली आणि हिंदुस्तान झिंकचे अध्यक्षही झाले. ते म्हणाले, “मी अग्निवेश यांना वचन दिले होते की आम्ही जे काही कमावतो त्याच्या ७५% पेक्षा जास्त रक्कम मी सामाजिक कार्यात गुंतवीन. आज मी त्या वचनाचा पुनरुच्चार करतो. आता मी अधिक साधे जीवन जगेन. आणि माझे उर्वरित आयुष्य मी यासाठी समर्पित करेन.”
अनिल अग्रवाल यांची पत्नी किरण अग्रवाल प्रसिद्धीपासून दूर राहते. या जोडप्याला दोन मुले होती. मुलगा अग्निवेश अग्रवाल व्यतिरिक्त, त्यांना एक मुलगी प्रिया अग्रवाल देखील आहे. प्रिया अग्रवाल वेदांता आणि हिंदुस्तान झिंकच्या संचालक मंडळावर आहेत. त्या हिंदुस्तान झिंकच्या अध्यक्षा आणि वेदांताच्या गैर-कार्यकारी संचालक आहेत. प्रसिद्धीपासून दूर राहणाऱ्या प्रिया अग्रवाल यांची व्यवसायावर मजबूत पकड असल्याचे मानले जाते. भविष्यात वेदांतामध्ये त्यांना मोठी जबाबदारी दिली जाऊ शकते असे मानले जाते.
अनिल अग्रवाल यांचा जन्म बिहारमधील एका मारवाडी कुटुंबात झाला होता आणि त्यांना बिहारमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक मानले जाते. ते वयाच्या २० व्या वर्षी बिहार सोडून रिकाम्या हाताने मुंबईत आले. मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी कठोर परिश्रम केले आणि आता देशातील टॉप १०० श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत त्यांचा समावेश आहे. या समूहाचा व्यवसाय भारताबाहेर अनेक देशांमध्ये पसरलेला आहे.