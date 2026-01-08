Share Market Closed: ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीचा बाजारावर परिणाम! ‘या’ शेअर्सची सलग चौथ्या दिवशी घसरण 

Share Market Closed: आज, गुरुवारी ८ जानेवारीला देशांतर्गत शेअर बाजार गोंधळात बंद झाला आहे. सलग चौथ्या दिवशी दलाल स्ट्रीटवर घसरण झाली आहे. बाजार सावरण्यास अपयशी ठरण्यामागील कारणांबद्दल गुंतवणूकदार अधिकाधिक चिंतेत आहेत. आज देशांतर्गत शेअर बाजारात व्यवहाराची सुरुवात घसरणीने झाली. बीएसई सेन्सेक्स जवळ जवळ २०० अंकांच्या घसरणीसह उघडला आणि विक्रीच्या दबावाने हळूहळू बाजार व्यापला. दुपारी ३ वाजता, सेन्सेक्स ८४,१६९.४६ वर व्यवहार करत होता, ७९१.६८ अंकांनी किंवा ०.९३% खाली. निफ्टी २०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरून २६,००० च्या खाली घसरला.
तेल आणि धातू कंपन्या सर्वात जास्त दबावाखाली आहेत. तेल आणि धातू कंपन्यांचे शेअर्स दबावाखाली आहेत, ज्यामध्ये हिंडाल्को ३.७७%, ओएनजीसी ३.१२% आणि जिओ फायनान्स ३% घसरले आहेत. भारत रशियन तेलाचा प्रमुख खरेदीदार आहे. आयातीमध्ये कच्च्या तेलाचा वाटा ३०% पेक्षा जास्त आहे. दरम्यान, अमेरिकेत “सँक्शनिंग रशिया अॅक्ट ऑफ २०२५” हे एक नवीन विधेयक सादर करण्यात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे एक मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. या विधेयकाचा उद्देश रशियावर आर्थिक दबाव वाढवणे आहे.
याअंतर्गत, रशियाकडून तेल, वायू किंवा इतर ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर जड शुल्क लादले जाऊ शकते. टॅरिफ ५००% पर्यंत पोहोचू शकतात. याचा प्रामुख्याने भारत, चीन आणि ब्राझीलवर परिणाम होऊ शकतो. आता, जर अमेरिकेने ५००% टॅरिफ लादला तर त्याचा अर्थ अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीवर जड कर लागू शकतो, ज्यामुळे अमेरिकेत भारतीय उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे आणि व्यापाराला हानी पोहोचू शकते. तथापि, भारत सरकारने अद्याप या मुद्द्यावर प्रतिसाद दिलेला नाही.
याव्यतिरिक्त, इतर प्रमुख जागतिक बाजारपेठा कमी कामगिरी करत आहेत. जपानचा निक्केई २२५ आणि हाँगकाँगचा हँग सेंगमध्ये लक्षणीय घसरण दिसून येत आहे. बुधवारी अमेरिकन बाजारपेठा देखील कमी बंद झाल्या, ज्यामुळे जागतिक आव्हानांमध्ये वाढ दिसून येत आहे. तिसरे प्रमुख कारण म्हणजे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून (एफपीआय) शेअर्सची सतत विक्री सुरू आहे.
केवळ जानेवारीच्या सुरुवातीलाच परदेशी गुंतवणूकदारांनी हजारो कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत. यामुळे भारतीय शेअर बाजारावर दबाव वाढला आहे आणि गुंतवणूकदारांची भावना कमकुवत झाली आहे. तथापि, काही दिवसांत, भारतीय कंपन्या त्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करण्यास सुरुवात करतील, ज्यामुळे बाजारातील भावना बदलू शकतात.