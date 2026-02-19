Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Anil Ambani In Trouble Affidavit Filed In Supreme Court During Ed Investigation

ED Action on Anil Ambani: Anil Ambani च्या अडचणीत; ईडी चौकशीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले  शपथपत्र 

देशातील आघाडीचे उद्योगपती अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांचे बंधू अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ED ने त्यांना नवीन समन्स बजावले आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 06:16 PM
ED Action on Anil Ambani: Anil Ambani च्या अडचणीत; ईडी चौकशीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले  शपथपत्र 

ED Action on Anil Ambani: Anil Ambani च्या अडचणीत; ईडी चौकशीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले  शपथपत्र (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

ED Action on Anil Ambani: देशातील आघाडीचे उद्योगपती अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांचे बंधू अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांना नवीन समन्स बजावले असताना, अनिल अंबानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले आहे ज्यामध्ये ते ईडीच्या तपासात पूर्ण सहकार्य करतील आणि परवानगीशिवाय देश सोडणार नाहीत असे आश्वासन दिले आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहाशी संबंधित कंपन्यांनी केलेल्या ४०,००० कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून त्यांची चौकशी सुरू आहे. बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या आरोपांच्या चौकशीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेत हे शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

Mumbai Energy Week: मुंबई एनर्जी वीकमध्ये मोठी घोषणा! हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात मोठी गुंतवणूक; वीजदरात कपात होण्याची शक्यता 

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अनिल अंबानी यांनी म्हटले आहे की संबंधित कंपन्यांमध्ये त्यांची भूमिका केवळ एका गैर-कार्यकारी संचालकाची होती आणि त्यांच्या दैनंदिन व्यवस्थापन किंवा ऑपरेशनल बाबींमध्ये त्यांचा सहभाग नव्हता. शपथपत्रात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की ते पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडणार नाहीत. जुलै २०२५ मध्ये या प्रकरणाची ईडी चौकशी सुरू झाल्यापासून ते भारताबाहेर गेलेले नाहीत आणि सध्या भारताबाहेर जाण्याचा त्यांचा कोणताही विचार किंवा हेतू नाही. त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की जर कोणताही परदेश प्रवास आवश्यक असेल तर तो असा प्रवास करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेईल.

अनिल अंबानी यांनी आश्वासन दिले की ते चालू तपासात तपास संस्थांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि करत राहतील. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की त्यांचे सांगितलेले वर्तन, वचनबद्धता आणि सततचे सहकार्य स्पष्टपणे दर्शवते की देश सोडून पळून जाण्याचा कोणताही धोका नाही आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून सुटण्याचा कोणताही हेतू नाही.

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स १,००० अंकांनी कोसळला

यापूर्वी, या आठवड्याच्या सुरुवातीला बुधवारी नियोजित तारखेला ईडीसमोर हजर न राहिल्यानंतर ईडीने ४०,००० कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात अनिल अंबानी यांना नवीन समन्स बजावले होते. ईडीने त्यांना २६ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या मुख्यालयात समन्स बजावले. या प्रकरणात आतापर्यंतच्या कारवाईचा एक भाग म्हणून, ईडीने अनिल अंबानी आणि समूह कंपन्यांशी संबंधित सुमारे १२,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

Web Title: Anil ambani in trouble affidavit filed in supreme court during ed investigation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 06:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Coal Scam Case: कोळसा घोटाळा प्रकरणी ED ची मोठी कारवाई! १०० कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त
1

Coal Scam Case: कोळसा घोटाळा प्रकरणी ED ची मोठी कारवाई! १०० कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ED Action on Anil Ambani: Anil Ambani च्या अडचणीत; ईडी चौकशीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले  शपथपत्र 

ED Action on Anil Ambani: Anil Ambani च्या अडचणीत; ईडी चौकशीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले  शपथपत्र 

Feb 19, 2026 | 06:16 PM
डिझाइन अफाट आणि रेंज सुसाट! Mahindra Udo ई-ऑटो लाँच, किंमत वाचाल तर आजच बुक कराल

डिझाइन अफाट आणि रेंज सुसाट! Mahindra Udo ई-ऑटो लाँच, किंमत वाचाल तर आजच बुक कराल

Feb 19, 2026 | 06:13 PM
Dahanu News: डहाणू-तलासरी पोलिसांची संयुक्त धडक; २०.७० लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त

Dahanu News: डहाणू-तलासरी पोलिसांची संयुक्त धडक; २०.७० लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त

Feb 19, 2026 | 06:00 PM
Psycho Saiyaan चा ट्रेलर रिलीज! रवि किशन आणि तेजस्वी प्रकाशची दिसली केमिस्ट्री, जाणून घ्या OTT वर कुठे होणार प्रदर्शित?

Psycho Saiyaan चा ट्रेलर रिलीज! रवि किशन आणि तेजस्वी प्रकाशची दिसली केमिस्ट्री, जाणून घ्या OTT वर कुठे होणार प्रदर्शित?

Feb 19, 2026 | 06:00 PM
बिहारमध्ये ओवेसींच्या पक्षासोबत घडणार तेच जुनं षड़यंत्र? यावेळी कोण करणार कोणाचा गेम?

बिहारमध्ये ओवेसींच्या पक्षासोबत घडणार तेच जुनं षड़यंत्र? यावेळी कोण करणार कोणाचा गेम?

Feb 19, 2026 | 05:48 PM
Pune ZP President : राष्ट्रवादीमध्ये ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला? पहिल्या अडीच वर्षात…

Pune ZP President : राष्ट्रवादीमध्ये ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला? पहिल्या अडीच वर्षात…

Feb 19, 2026 | 05:45 PM
Hyundai Exter च्या Facelift व्हर्जनची तयारी सुरु, लाँच होण्याअगोदरच मिळाली ‘ही’ माहिती

Hyundai Exter च्या Facelift व्हर्जनची तयारी सुरु, लाँच होण्याअगोदरच मिळाली ‘ही’ माहिती

Feb 19, 2026 | 05:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM