ED Action on Anil Ambani: Anil Ambani च्या अडचणीत; ईडी चौकशीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले  शपथपत्र 

ED Action on Anil Ambani: देशातील आघाडीचे उद्योगपती अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांचे बंधू अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांना नवीन समन्स बजावले असताना, अनिल अंबानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले आहे ज्यामध्ये ते ईडीच्या तपासात पूर्ण सहकार्य करतील आणि परवानगीशिवाय देश सोडणार नाहीत असे आश्वासन दिले आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहाशी संबंधित कंपन्यांनी केलेल्या ४०,००० कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून त्यांची चौकशी सुरू आहे. बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या आरोपांच्या चौकशीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेत हे शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अनिल अंबानी यांनी म्हटले आहे की संबंधित कंपन्यांमध्ये त्यांची भूमिका केवळ एका गैर-कार्यकारी संचालकाची होती आणि त्यांच्या दैनंदिन व्यवस्थापन किंवा ऑपरेशनल बाबींमध्ये त्यांचा सहभाग नव्हता. शपथपत्रात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की ते पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडणार नाहीत. जुलै २०२५ मध्ये या प्रकरणाची ईडी चौकशी सुरू झाल्यापासून ते भारताबाहेर गेलेले नाहीत आणि सध्या भारताबाहेर जाण्याचा त्यांचा कोणताही विचार किंवा हेतू नाही. त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की जर कोणताही परदेश प्रवास आवश्यक असेल तर तो असा प्रवास करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेईल.
अनिल अंबानी यांनी आश्वासन दिले की ते चालू तपासात तपास संस्थांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि करत राहतील. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की त्यांचे सांगितलेले वर्तन, वचनबद्धता आणि सततचे सहकार्य स्पष्टपणे दर्शवते की देश सोडून पळून जाण्याचा कोणताही धोका नाही आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून सुटण्याचा कोणताही हेतू नाही.
यापूर्वी, या आठवड्याच्या सुरुवातीला बुधवारी नियोजित तारखेला ईडीसमोर हजर न राहिल्यानंतर ईडीने ४०,००० कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात अनिल अंबानी यांना नवीन समन्स बजावले होते. ईडीने त्यांना २६ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या मुख्यालयात समन्स बजावले. या प्रकरणात आतापर्यंतच्या कारवाईचा एक भाग म्हणून, ईडीने अनिल अंबानी आणि समूह कंपन्यांशी संबंधित सुमारे १२,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.