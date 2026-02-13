Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Ed Takes Major Action In Coal Scam Case Assets Worth Over Rs 100 Crore Seized

Coal Scam Case: कोळसा घोटाळा प्रकरणी ED ची मोठी कारवाई! १०० कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त

कोळसा घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई करत १००.४४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून तपासाला वेग आला आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 07:57 PM
कोळसा घोटाळा प्रकरणी ED ची मोठी कारवाई! (Photo Credit- X)

कोळसा घोटाळा प्रकरणी ED ची मोठी कारवाई! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मोठी बातमी!
  • कोळसा घोटाळा प्रकरणात १०० कोटींची मालमत्ता जप्त
  • ED कडून मालमत्ता सील
Coal Scam News: बेकायदेशीर कोळसा खाणकाम प्रकरणात एका मोठ्या कारवाईत, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) १००.४४ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ECL) च्या लीज क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर खाणकाम आणि कोळसा चोरीचा समावेश आहे.

बेकायदेशीरपणे कोळसा उत्खनन

तपासात असे दिसून आले की हे संपूर्ण रॅकेट अनुप मांझी, ज्याला लाला म्हणूनही ओळखले जाते, यांच्या नेतृत्वाखालील सिंडिकेट चालवत होते. असा आरोप आहे की या सिंडिकेटने मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे कोळसा उत्खनन केला आणि नंतर तो पश्चिम बंगालमधील अनेक कारखान्यांमध्ये पोहोचवला. या कारवाईत स्थानिक प्रशासनाचा सक्रिय सहभाग असल्याचेही तपासात समोर आले आहे.

संपूर्ण ऑपरेशन लाला पॅडद्वारे चालवले जात होते

ईडीच्या तपासात धक्कादायक खुलासा झाला आहे. सिंडिकेटने “लाला पॅड” नावाचे बनावट वाहतूक बिल तयार केले होते. हे बिल अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावाने, कर बिल म्हणून जारी केले गेले होते. बनावट बिलासह ट्रक चालकांना १० किंवा २० रुपयांची नोट देण्यात आली होती. ड्रायव्हर ट्रक किंवा डंपरच्या नंबर प्लेटवर नोट धरून त्याचा फोटो काढायचा आणि सिंडिकेट ऑपरेटरला पाठवायचा. त्यानंतर तोच फोटो व्हॉट्सअॅपद्वारे पोलिस आणि इतर अधिकाऱ्यांना पाठवायचा, जेणेकरून गाडी थांबवली जाणार नाही किंवा थांबवली तर लगेच सोडली जाईल याची खात्री करायची.

२,७४२ कोटी रुपयांची कमाई अपेक्षित

ईडीच्या मते, सिंडिकेटच्या रेकॉर्डमध्ये अंदाजे २,७४२ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई उघडकीस आली आहे. जप्त केलेले रजिस्टर, डिजिटल डेटा, टॅली रेकॉर्ड आणि व्हॉट्सअॅप चॅट्सवरून असे दिसून येते की हे पैसे रोख व्यवहार आणि हवाला व्यवहारांद्वारे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरित केले गेले.

Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

हवालाची एक अनोखी पद्धत

तपासात एक भूमिगत हवाला नेटवर्क देखील उघडकीस आले. व्यवहारांसाठी एक अद्वितीय कोड वापरला जात असे, सामान्यतः १० रुपयांच्या नोटेचा अनुक्रमांक. प्राप्तकर्ता प्रथम नोटेचा अनुक्रमांक पाठवत असे. नंतर तोच नंबर हवाला ऑपरेटरद्वारे दुसऱ्या शहरातील व्यक्तीला पाठवला जात असे. जेव्हा रोख रक्कम पोहोचवली जात असे, तेव्हा प्राप्तकर्ता विशिष्ट क्रमांक असलेली तीच नोट दाखवून आपली ओळख सिद्ध करायचा आणि कोणत्याही बँक रेकॉर्डशिवाय रोख रक्कम गोळा करायचा. अशाप्रकारे, कोणत्याही अधिकृत नोंदीशिवाय कोट्यवधी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले.

स्टील कंपन्या देखील चौकशीच्या अधीन

ईडीच्या तपासात असेही उघड झाले आहे की स्टील आणि लोह क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी बेकायदेशीर कोळसा रोखीने खरेदी केला होता. यामुळे त्यांना त्यांची बेकायदेशीर कमाई दाखविण्यास मदत झाली. जप्त केलेल्या मालमत्तेत रिअल इस्टेट, मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूक समाविष्ट आहे. या मालमत्ता शाकंभरी इस्पात आणि पॉवर लिमिटेड आणि गगन फेरोटेक लिमिटेड यांच्या नावे आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण ₹३२२.७१ कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

मागील छापे

यापूर्वी, ८ जानेवारी २०२६ रोजी, ईडीने कोलकाता आणि दिल्लीतील १० ठिकाणी छापे टाकले होते. या छाप्यांमध्ये सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, आता या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ईडी म्हणते की हा संपूर्ण खटला बहुस्तरीय आणि गुंतागुंतीचा आर्थिक गुन्हा आहे. एजन्सी आता या नेटवर्कच्या अंतिम लाभार्थ्यांपर्यंत आणि त्यात सहभागी असलेल्या इतरांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. ईडीने स्पष्ट केले आहे की बेकायदेशीर खाणकाम आणि मनी लाँडरिंगसारखे गुन्हे देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांना हानी पोहोचवतात आणि सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई सुरूच राहील.

Mehul Choksi Money Laundering Case: मेहुल चोक्सी प्रकरणाला नवा वळण, ईडीने रोहन चोक्सीवर केले गंभीर आरोप

Web Title: Ed takes major action in coal scam case assets worth over rs 100 crore seized

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 07:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स
1

Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Coal Scam Case: कोळसा घोटाळा प्रकरणी ED ची मोठी कारवाई! १०० कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त

Coal Scam Case: कोळसा घोटाळा प्रकरणी ED ची मोठी कारवाई! १०० कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त

Feb 13, 2026 | 07:57 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Seva Teerth Inagurated: PM नरेंद्र मोदी यांचा पत्ता बदलला; आता ‘सेवा तीर्थ’वरून चालणारा देशाचा कारभार

Seva Teerth Inagurated: PM नरेंद्र मोदी यांचा पत्ता बदलला; आता ‘सेवा तीर्थ’वरून चालणारा देशाचा कारभार

Feb 13, 2026 | 07:50 PM
Apple iPhone 17e vs Google Pixel 10a: मिड रेंजमध्ये होणार शर्यत! ग्राहक कोणाला पसंती देणार? कोणाचे फीचर्स बेस्ट? वाचा सविस्तर

Apple iPhone 17e vs Google Pixel 10a: मिड रेंजमध्ये होणार शर्यत! ग्राहक कोणाला पसंती देणार? कोणाचे फीचर्स बेस्ट? वाचा सविस्तर

Feb 13, 2026 | 07:47 PM
Tarique Rahman: बांगलादेशाचा ‘Dark Prince’ ते सत्तेपर्यंतचा प्रवास, 17 वर्षांचा वनवास; 2 महिन्यात फासे पलटले

Tarique Rahman: बांगलादेशाचा ‘Dark Prince’ ते सत्तेपर्यंतचा प्रवास, 17 वर्षांचा वनवास; 2 महिन्यात फासे पलटले

Feb 13, 2026 | 07:40 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
New Serial Launched: स्टार प्लसने दिली नव्या प्रेमकथेची झलक; नाव अद्याप गुलदस्त्यात!

New Serial Launched: स्टार प्लसने दिली नव्या प्रेमकथेची झलक; नाव अद्याप गुलदस्त्यात!

Feb 13, 2026 | 07:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM