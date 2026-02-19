Psycho Saiyaan चा ट्रेलर रिलीज! रवि किशन आणि तेजस्वी प्रकाशची दिसली केमिस्ट्री, जाणून घ्या OTT वर कुठे होणार प्रदर्शित?

ट्रेलरमध्ये दिसणाऱ्या कथेची झलक?
दोन मिनिटांच्या ट्रेलरमध्ये प्रथम कार्तिक (अनुद सिंग) ची ओळख करून दिली आहे, जो उज्जैनचा एक मुलगा आहे, ज्याची चारूला भेटल्यावर जग उलटे होते, ज्याची भूमिका तेजस्वी प्रकाशने साकारली आहे. ट्रेलर सुरुवातीला प्रेमाकडे इशारा करतो, परंतु ट्रेलर पुढे सरकत असताना, कार्तिकचे प्रेम वाढत जाते. तो चारूचा शहरात पाठलाग करतो, तिच्या जवळ येणाऱ्या कोणालाही दूर करण्यासाठी कठोर पावले उचलतो. त्यानंतर, रवी किशन ट्रेलरमध्ये दिसतो, जो मालिकेत आणखी एक उत्साही प्रियकराची भूमिका करतो. त्याच्या पात्राची एन्ट्री कथेत नवीन ट्विस्ट आणताना दिसत आहे.
रवी किशनने त्याच्या भूमिकेबद्दल मांडले मत
या मालिकेतील त्याच्या भूमिकेबद्दल रवी किशन म्हणाले, “सायको सैयां ही केवळ एक रोमँटिक कथा नसून शक्तीचा वापर, नियंत्रण आणि अनियंत्रित भावनांच्या परिणामांबद्दल देखील आहे. माझ्या पात्रात प्रभावाची शक्ती आहे आणि त्याला त्यात आनंद मिळतो. तो त्याच्या स्वतःच्या नियमांनुसार खेळतो आणि त्या व्यक्तिरेखेसोबत एक विशिष्ट अनिश्चितता आणतो. ही एक अशी भूमिका आहे ज्याने मला तीव्र, बिनशर्त होण्याची आणि त्यानंतरच्या गोंधळात खूप मजा करण्याची संधी दिली”.
आपल्या ओटीटीवरील पदार्पणाबद्दल तेजस्वी प्रकाशने देखील आपले मत मांडले, आणि अभिनेत्री म्हणाली, “सायको सैयां हे माझे अभिनय करकीर्दीतील ओटीटी पदार्पण असून यात साकारलेल्या बहूपदरी पात्रासाठी मी आभारी आहे. चारूचे पात्र सुरुवातीला खूप विश्वासदायक आणि साधे असते; परंतु तिचे जग नंतर बदलत राहते. त्या बदलाला ती कशाप्रकारे प्रतिसाद देते, शंका, भीती आणि काहीशा चुकीची वाढती जाणीव तिच्या प्रवासाला आकर्षक बनवते. जसजसा धोका वाढतो, तसतशी कधीही कल्पना न केलेल्या वास्तवाचा सामना करण्यास भाग पाडले जाते.”
वेब सिरीजमध्ये झळकणार हे कलाकार
मालिकेत सृष्टी श्रीवास्तव, सुरभी चंदना, वरुण भगत, अश्विनी काळसेकर आणि यशपाल शर्मा देखील मालिकेत सहाय्यक भूमिका साकारताना दिसणार आहेत. “सायको सैयां” २५ फेब्रुवारीपासून अमेझॉन एमएक्स प्लेअर आणि प्राइम व्हिडिओ सारख्या सर्व प्लॅटफॉर्मवर विनामूल्य स्ट्रीम होणार आहे. तसेच ही पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.