Dahanu News: डहाणू-तलासरी पोलिसांची संयुक्त धडक; २०.७० लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त

Dahanu News: डहाणू तालुक्यात आंबेसरी बारीपाडा परिसरात मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवलेल्या महाराष्ट्रात प्रतिबंधित गुटखा व पानमसाल्यावर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत तब्बल २० लाख ७० हजार रुपयांचा तंबाखूजन्य माल जप्त केला असून एका आरोपीस अटक करून न्यायालयाने त्यास २ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. ही कारवाई डहाणू व तलासरी पोलिस ठाणे तसेच उपविभागीय पोलिस पथकाच्या संयुक्त सहभागातून पार पडली. उपविभागीय पोलिस अधिकारी अंकिता कणसे यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, आंबेसरी बारीपाडा परिसरात महाराष्ट्र शासनाने प्रतिबंधित केलेला गुटखा व पानमसाल्याचा मोठ्या प्रमाणात साठा ठेवण्यात आल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पोलिस पथकाने संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. छाप्यावेळी वाडीत बाबुलाल जेठारामजी जाठ ही व्यक्ती उपस्थित होती.
पोलिस उपनिरीक्षक किर्तिकुमार गायकवाड यांनी पंचांना बोलावून घटनास्थळी तपासणी केली असता, राज्यात प्रतिबंधित असलेला केसरयुक्त गोवा पानमसाला, ‘जी-१ जर्दा’ असा तंबाखूजन्य माल साठवल्याचे निष्पन्न झाले. साठा मोठ्या प्रमाणात असल्याने तसेच सायंकाळची वेळ झाल्यामुळे सर्व मुद्देमाल पंचासमक्ष आयसर टेम्पोमधून डहाणू पोलिस ठाण्याच्या आवारात आणण्यात आला. तपासणीदरम्यान गोवा पानमसाल्याच्या एकूण ३० मोठ्या गोण्यांमध्ये विविध आकारांचे पाऊच आढळून आले असून असून प्रत्येकी सुमारे २०० रु. प्रमाणे एकूण किंमत अंदाजे १८ लाख रु. तसेच ‘जी-१ जर्दा’च्या ३० मोठ्या गोण्यांमध्ये प्रत्येकी सुमारे ९ हजार रु. किंमतीचा माल आढळून आला असून त्याची एकूण किंमत सुमारे २ लाख ७० हजार रुपये असल्याचे स्पष्ट झाले.
या कारवाईत एकूण २० लाख ७० हजार रुपयांचा प्रतिबंधित तंबाखूजन्य मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. जप्त करण्यात आलेल्या मालातून नमुन्याकरिता प्रत्येकी एक पाऊच वेगळा काढून लिफाफ्यात सील करण्यात आला असून त्यावर पोलिस व पंचांच्या सह्या घेण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण पंचनामा ई-साक्ष अॅपद्वारे चित्रीकरण करून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आंबेसरी बारीपाडा येथे आरोपी बाबुलाल जेठारामजी जाठ याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक किर्तिकुमार गायकवाड करीत आहेत.
