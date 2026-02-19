Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Big Announcement At Mumbai Energy Week Big Investment In The State In The Green Energy Sector

Mumbai Energy Week: मुंबई एनर्जी वीकमध्ये मोठी घोषणा! हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात मोठी गुंतवणूक; वीजदरात कपात होण्याची शक्यता 

राज्यातील वीजवापरामध्ये नवीकरणीय अथवा हरित ऊर्जेचे प्रमाण सध्याच्या १३ टक्कयांवरून २०३० पर्यंत ५२ टक्क्यांवर नेण्यात येणार असून हरित ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे आगामी पाच वर्षांसाठी विजेचे दर कमी करणे शक्य झाले आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 05:38 PM
Mumbai Energy Week: मुंबई एनर्जी वीकमध्ये मोठी घोषणा! हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात मोठी गुंतवणूक; वीजदरात कपात होण्याची शक्यता 

Mumbai Energy Week: मुंबई एनर्जी वीकमध्ये मोठी घोषणा! हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात मोठी गुंतवणूक; वीजदरात कपात होण्याची शक्यता  (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात मोठी गुंतवणूक
  • नवीकरणीय ऊर्जेमुळे वीजदरात कपात
  • महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांना विश्वास

Mumbai Energy Week: राज्यातील वीजवापरामध्ये नवीकरणीय अथवा हरित ऊर्जेचे प्रमाण सध्याच्या १३ टक्कयांवरून २०३० पर्यंत ५२ टक्क्यांवर नेण्यात येणार असून हरित ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे आगामी पाच वर्षांसाठी विजेचे दर कमी करणे शक्य झाले आहे. राज्यात हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणूक येत आहे, असे प्रतिपादन महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी बुधवारी मुंबईत केले. मुंबई एनर्जी वीकच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक या विषयावरील चर्चासत्रात मुख्य भाषण करताना ते बोलत होते. व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र राज्यामध्ये इलेक्ट्रक वाहनांचे प्रमाण वाढत असून त्यांच्या चार्जिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात सुविधांची गरज भासेल. राज्यात प्रमाणात डेटा सेंटर उभारण्यात येत आहेत.

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स १,००० अंकांनी कोसळला

आगामी पाच वर्षात राज्यात ऊर्जा परिवर्तन आराखड्‌यासाठी ३.३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापैकी ७५ टक्के गुंतवणूक ही खासगी गुंतवणूकदारांकडून होत आहे. ऊर्जा परिवर्तनामध्ये हरित ऊर्जेवर भर देण्यात येत आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून ती योग्य धोरणांचे निदर्शक आहे. हरित ऊर्जा स्वस्तात मिळत असल्याने महावितरणची आगामी पाच वर्षात वीज खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार असून त्यामुळेच कंपनीला राज्यात पाच वर्षांसाठी वीजदर कपातीचा प्रस्ताव मांडता आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

तसेच हरित हायड्रोजनचे प्रकल्पही उभारण्यात येणार आहेत. या सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागेल व त्याची तरतूद महावितरणने केली आहे. ते पुढे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, दिवसा तयार झालेल्या सौर ऊर्जेचा वापर सायंकाळी विजेच्या सर्वाधिक मागणीच्या कालावधीत करण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. तसेच सर्वाधिक मागणीच्या वेळी जलविद्युतचा वापर करता यावा, यासाठी पंप स्टोरेज प्रकल्पांवर भर देण्यात येत आहे. बॅटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज आणि ग्रीन हायड्रोजन या क्षेत्रात राज्यात आगामी काळात खूप मोठ मोठी गुंतवणूक होणार आहे असे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.

Louis Philippe कडून ‘तिकिट टू बहामास’ लाँच! स्प्रिंग समर २०२६ साठी कोस्टल लक्झरीचा नवा ट्रेंड

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्दीष्टानुसार नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराचे प्रमाण २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात अमलात आणलेल्या ऊर्जा परिवर्तन आराखड्यामुळे राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जावापराचे प्रमाण या कालावधीत ५२ टक्क्यांवर जाईल. पंतप्रधानांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी जे स्वप्न पाहिले आहे, त्यानुसार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलिअन डॉलर्सची करण्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्थेचा झपाट्याने विस्तार होत असताना राज्याची ऊर्जेची गरज किती वाढेल, हे ध्यानात घेऊन संसाधन पर्याप्तता आराखडा तयार केला आहे.” असे लोकेश चंद्र, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले.

Web Title: Big announcement at mumbai energy week big investment in the state in the green energy sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 05:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CM Devendra Fadnavis: ‘सौर ऊर्जा हीच महाराष्ट्राच्या प्रगतीची ‘मास्टर की’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
1

CM Devendra Fadnavis: ‘सौर ऊर्जा हीच महाराष्ट्राच्या प्रगतीची ‘मास्टर की’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Energy Week: मुंबई एनर्जी वीकमध्ये मोठी घोषणा! हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात मोठी गुंतवणूक; वीजदरात कपात होण्याची शक्यता 

Mumbai Energy Week: मुंबई एनर्जी वीकमध्ये मोठी घोषणा! हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात मोठी गुंतवणूक; वीजदरात कपात होण्याची शक्यता 

Feb 19, 2026 | 05:38 PM
RSA vs UAE : एनरिच नोर्कियाने टी-२० विश्वचषकात घडवला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील तो दुसराच वेगवान गोलंदाज 

RSA vs UAE : एनरिच नोर्कियाने टी-२० विश्वचषकात घडवला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील तो दुसराच वेगवान गोलंदाज 

Feb 19, 2026 | 05:30 PM
भारताला अटी घालणारा अमेरिका कोण? व्यापार करार हा…; सचिन पायलट यांचा हल्लाबोल

भारताला अटी घालणारा अमेरिका कोण? व्यापार करार हा…; सचिन पायलट यांचा हल्लाबोल

Feb 19, 2026 | 05:29 PM
MPSC चे अध्यक्षपद कुणाकडे? मुंबईत झाला शपथविधी; कशी केली जाते निवड?

MPSC चे अध्यक्षपद कुणाकडे? मुंबईत झाला शपथविधी; कशी केली जाते निवड?

Feb 19, 2026 | 05:27 PM
Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स १,००० अंकांनी कोसळला

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स १,००० अंकांनी कोसळला

Feb 19, 2026 | 05:02 PM
5 Seater SUV च्या मागणीत चांगली वाढ! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top-5 वाहनांनी जिंकलाय ग्राहकाचा विश्वास

5 Seater SUV च्या मागणीत चांगली वाढ! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top-5 वाहनांनी जिंकलाय ग्राहकाचा विश्वास

Feb 19, 2026 | 05:00 PM
Rahul Gandhi अन् २५ खासदारांना जीवे मारण्याची धमकी; कॉँग्रेस नेता म्हणाले, “संघ आणि भाजप गोडसे…”

Rahul Gandhi अन् २५ खासदारांना जीवे मारण्याची धमकी; कॉँग्रेस नेता म्हणाले, “संघ आणि भाजप गोडसे…”

Feb 19, 2026 | 04:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM