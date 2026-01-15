AI Jobs Growth in India: २०२५ मध्ये भारतात एआय नोकऱ्यांचा होणार स्फोट; ३२% वाढीचा अंदाज

AI Jobs Growth in India: २०२५ मध्ये भारतात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शी संबंधित नोकऱ्यांमध्ये मोठी वाढ झाली. गेल्या वर्षी, देशात २,९०,२५६ एआय-संबंधित पदांवर भरती करण्यात आली, ज्यामुळे सेवा क्षेत्रात एआय-संबंधित पदांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली. फाइंडइट जॉब सर्च (पूर्वी मॉन्स्टर) ने जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती उघड झाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की २०२६ मध्ये एआय-संबंधित भरतीचा वेग आणखी वाढेल. पुढील वर्षी एआय (एआय) द्वारे भरती ३२% ने वाढेल आणि अंदाजे ३,८०,००० पदांवर पोहोचेल असा अंदाज आहे. २०२५ च्या अखेरीस भारतातील रोजगार बाजारपेठ मजबूत मार्गावर असल्याचे दिसून आले.
हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या वाढत्या दराने ग्राहक हैराण, चांदी 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर! जाणून घ्या आजच्या किंमती
विविध क्षेत्रे, भूमिका आणि शहरांमध्ये भरती सुरूच राहिली. महिन्या-दर-महिना ५% आणि वर्षानुवर्षे १५% ने भरती वाढली. फाउंडइट्सचे मुख्य उत्पादन आणि तंत्रज्ञान अधिकारी तरुण शर्मा म्हणाले की २०२५ मध्ये भरती केवळ वाढली नाही तर अधिक बुद्धिमान देखील झाली. एआय आता एक प्रयोग राहिलेला नाही, तर तो कामगार नियोजनाचा भाग बनला आहे. भविष्यात, कंपन्या कौशल्य आधारित आणि अनुभवी व्यावसायिकांना प्राधान्य देतील.
अहवालानुसार, आयटी-सॉफ्टवेअर आणि सेवा क्षेत्राचा एआय संबंधित नोकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक वाढा ३७१४ होता. यानंतर, बँकिंग आणि बीएफएसआय क्षेत्राचा १५.८% वाटा होता, तर उत्पादन क्षेत्राचा वाटा ६१% होता. बँकिंग आणि वित्तीय सेवांमध्ये एआय नोकऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे ४१% वाढ झाली. आरोग्यसेवा आणि औषधनिर्माण (३८%), किरकोळ विक्री (३१%), लॉजिस्टिक्स (३०%), दूरसंचार (२९%) या क्षेत्रामध्ये लक्षणीय वाढ झाली.
हेही वाचा: Kotak Alts awards: कोटक ऑल्ट्स कॅटॅलिस्ट अवॉर्ड्स जाहीर! सर्वोत्तम आर्थिक पॉडकास्टर्ससाठी इतक्या लाखांचं बक्षीस
अहवालात म्हटले आहे की जनरेटिक एआय आणि लार्ज लैंग्वेज मॉडेल्स (एलएलएम) शी संबंधित कौशल्यामध्ये सर्वात जलद वाढ झाली, चॅटवॉट्स, स्मार्ट असिस्टंट्स आणि कंपन्यांमध्ये एआयचा वाढता वापर यामुळे या कौशल्यांची मागणी वर्षानुवर्षे ६०% वाढली, एआय नोक-यांच्या यादीत बेंगळुरूने आघाडीवर आहे, जे एकूण एआय नोक-यांपैकी २६% आहे. टियर-१ शहरांमध्ये हैदराबादमध्ये सर्वात जलद वाढ झाली. जयपूर, इंदूर आणि म्हैसूरसारख्या लहान शहरांमध्येही एआय संबधित नोकऱ्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. अनुभवी व्यावसायिकांची मागणी वाढली. अहवालानुसार, २०२५ पर्यंत कंपन्या मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील कर्मवान्यांना प्राधान्य देतील. कंपन्या एआय-संबंधित कामांमध्ये चांगला अनुभव असलेल्या व्यावसायिकांच्या शोधात आहेत.