Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या वाढत्या दराने ग्राहक हैराण, चांदी 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर! जाणून घ्या आजच्या किंमती

Today's Gold Rate: चांदीच्या किंमती लवकरच 3 लाख रुपयांचा टप्पा पार करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे . गेल्या 24 तासात चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या.

Updated On: Jan 15, 2026 | 07:53 AM
  • 24 तासांत सोन्याच्या दरात 2 हजार रुपयांची वाढ
  • चांदीचे दर लवकरच पार 3 लाख रुपयांचा आकडा
  • मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,010 रुपये
Gold Rate Today:  भारतात 15 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,401 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,201 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,801 रुपये आहे. भारतात 15 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,010 रुपये आहे. भारतात 15 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 290.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,90,100 रुपये आहे.

भारतात 14 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,254 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,066 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,691 रुपये होता. भारतात 14 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,910 रुपये होता. भारतात 14 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,100 रुपये होता.

मुंबई, पुणे, केरळ कोलकाता या शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,010 रुपये आहे. हैद्राबाद, नागपूर आणि बंगळुरु या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,010 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदिगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,040 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,32,010 ₹1,44,010 ₹1,08,010
बंगळुरु ₹1,32,010 ₹1,44,010 ₹1,08,010
कोलकाता ₹1,32,010 ₹1,44,010 ₹1,08,010
मुंबई ₹1,32,010 ₹1,44,010 ₹1,08,010
हैद्राबाद ₹1,32,010 ₹1,44,010 ₹1,08,010
दिल्ली ₹1,32,160 ₹1,44,160 ₹1,08,160
लखनौ ₹1,32,160 ₹1,44,160 ₹1,08,160
चंदीगड ₹1,32,160 ₹1,44,160 ₹1,08,160
जयपूर ₹1,32,160 ₹1,44,160 ₹1,08,160
नाशिक ₹1,32,040 ₹1,44,040 ₹1,08,040
सुरत ₹1,32,060 ₹1,44,060 ₹1,08,060

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

