Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या वाढत्या दराने ग्राहक हैराण, चांदी 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर! जाणून घ्या आजच्या किंमती

भारतात 14 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,254 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,066 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,691 रुपये होता. भारतात 14 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,910 रुपये होता. भारतात 14 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,100 रुपये होता.
मुंबई, पुणे, केरळ कोलकाता या शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,010 रुपये आहे. हैद्राबाद, नागपूर आणि बंगळुरु या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,010 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदिगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,040 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,32,010
|₹1,44,010
|₹1,08,010
|बंगळुरु
|₹1,32,010
|₹1,44,010
|₹1,08,010
|कोलकाता
|₹1,32,010
|₹1,44,010
|₹1,08,010
|मुंबई
|₹1,32,010
|₹1,44,010
|₹1,08,010
|हैद्राबाद
|₹1,32,010
|₹1,44,010
|₹1,08,010
|दिल्ली
|₹1,32,160
|₹1,44,160
|₹1,08,160
|लखनौ
|₹1,32,160
|₹1,44,160
|₹1,08,160
|चंदीगड
|₹1,32,160
|₹1,44,160
|₹1,08,160
|जयपूर
|₹1,32,160
|₹1,44,160
|₹1,08,160
|नाशिक
|₹1,32,040
|₹1,44,040
|₹1,08,040
|सुरत
|₹1,32,060
|₹1,44,060
|₹1,08,060