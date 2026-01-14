Kotak Alts awards: कोटक ऑल्ट्स कॅटॅलिस्ट अवॉर्ड्स जाहीर! सर्वोत्तम आर्थिक पॉडकास्टर्ससाठी इतक्या लाखांचं बक्षीस

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कोटक ऑल्ट्स कॅटॅलिस्ट अवॉर्ड्स जाहीर! सर्वोत्तम आर्थिक पॉडकास्टर्ससाठी इतक्या लाखांचं बक्षीस

कोटक अल्टरनेट अ‍ॅसेट मॅनेजर्स लिमिटेडने आज कोटक अल्टास कॅटॅलिस्ट अवॉर्ड्स लाँच केले. भारतातील सर्वोत्तम आर्थिक व्होडकास्टर्सना ओळखण्यासाठी हा अशा प्रकारचा पहिलाच प्लॅटफॉर्म आहे. विजेत्याला २५ लाखांचे बक्षीस दिले जाईल.

Updated On: Jan 14, 2026 | 09:50 PM
Kotak Alts awards: कोटक अल्टरनेट अ‍ॅसेट मॅनेजर्स लिमिटेड (कोटक अल्टास) ने आज कोटक अल्टास कॅटॅलिस्ट अवॉर्ड्स लाँच केले. भारतातील सर्वोत्तम आर्थिक व्होडकास्टर्सना ओळखण्यासाठी हा अशा प्रकारचा पहिलाच प्लॅटफॉर्म आहे. विजेत्याला २५ लाखांचे बक्षीस मिळेल. अचूक आणि विश्वासार्ह आर्थिक कंटेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा विजेता-टेक-ऑल पुरस्कार सुरू करण्यात आला. तरुण आणि पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणाऱ्यांना अचूक माहिती देऊन सक्षम बनवणाऱ्या आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणाऱ्या कंटेंट निर्मात्यांना ओळखणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

भाग घेण्यास इच्छुक असलेले त्यांचे सर्वोत्तम व्होडकास्ट (व्हिडिओ पॉडकास्ट) सबमिट करू शकतात. हा व्हिडिओ २०२५ मध्ये (१ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ दरम्यान) YouTube वर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत katalyst.kotakalternateasset.com वर अर्ज सादर करता येतील. यानंतर, आघाडीच्या उद्योग तज्ञांची एक टीम या व्हिडिओंचे पुनरावलोकन करेल जेणेकरून ते किती माहितीपूर्ण आहेत, ते किती अद्वितीय आहेत आणि ते किती संबंधित आहेत हे ठरवता येईल.

कोटक ऑल्ट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनी श्रीनिवासन म्हणाले की, भारत सध्या आर्थिक सहभागाची सर्वात मोठी लाट पाहत आहे. लाखो नवीन गुंतवणूकदार अचूक माहितीसाठी इंटरनेटवर शोधत आहेत, परंतु अपूर्ण आणि शॉर्टकट सल्ला उपलब्ध आहे. पॉडकास्ट आणि व्होडकास्ट हे आर्थिक माहितीचे शक्तिशाली स्रोत म्हणून उदयास आले आहेत, परंतु त्यांची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता लक्षणीयरीत्या बदलते. कॅटॅलिस्ट जटिल समस्या सुलभ करणारे, आत्मविश्वास निर्माण करणारे आणि आर्थिक शिक्षण आकर्षक आणि उपयुक्त बनवणारे निर्माते हायलाइट करून ही तफावत भरून काढते.

पात्रता आणि अर्ज नियम

अर्जदार भारतीय नागरिक असले पाहिजेत आणि भारतात राहतात आणि त्यांच्याकडे वैध ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत तुमच्या YouTube चॅनेलचे किमान ५०,००० सदस्य असणे आवश्यक आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, तुम्हाला वित्त-संबंधित व्हिडिओ तयार करण्याचा किमान १ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे आणि किमान ३ सल्लागार भाग तयार केले आहेत. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ दरम्यान प्रदर्शित होणारा किमान ५ मिनिटांचा आकर्षक व्होडकास्ट (किमान ५ मिनिटे लांबीचा) ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत katalyst.kotakalternateasset.com वर सबमिट करणे आवश्यक आहे.

तरुण आणि पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी वित्तपुरवठा सुलभ करण्याच्या उद्देशाने सामग्री असणे आवश्यक आहे. सामग्री इंग्रजी किंवा प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये असू शकते, परंतु इंग्रजी उपशीर्षके आवश्यक आहेत. सर्व नोंदींचे मूल्यांकन सामग्रीची गुणवत्ता, नवीनता आणि प्रेक्षकांच्या सहभागावर आधारित एका प्रतिष्ठित ज्युरी पॅनेलद्वारे केले जाईल. ज्युरी आणि मूल्यांकन प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती लवकरच शेअर केली जाईल.

कॅटॅलिस्ट पुरस्कार हे अशा कंटेंट निर्मात्यांना ओळखण्यासाठी डिझाइन केले आहेत जे व्यावसायिक नफ्यापेक्षा भारतीयांच्या आर्थिक समजुतीला प्राधान्य देतात. हा पुरस्कार डिजिटल आवाज आणि चुकीच्या माहितीमध्ये अचूक, विश्वासार्ह आणि प्रभावी गुंतवणूक शिक्षण देणाऱ्या निर्मात्यांना ओळखतो. नफ्यापेक्षा अचूक माहितीला प्राधान्य देणाऱ्या निर्मात्यांना ओळखून, हा पुरस्कार आर्थिक संप्रेषणात गुणवत्तेचा एक नवीन मानक स्थापित करतो आणि संपूर्ण भारतात शहाणपणाने गुंतवणूक करण्याची संस्कृती वाढवतो.

हा उपक्रम गुंतवणूकदारांना, विशेषतः तरुण आणि पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणाऱ्यांना, आत्मविश्वासाने आर्थिक निर्णय घेण्यास प्रोत्साहित करतो, तसेच कंटेंट निर्मात्यांना नाविन्यपूर्ण आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अवलंब करण्यास आणि सचोटी आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण राखण्यास प्रेरित करतो. अशाप्रकारे, कॅटॅलिस्ट भारतातील आर्थिक साक्षरता अधिक सुलभ, आकर्षक आणि उपयुक्त बनविण्यात मदत करत आहे, ज्यामुळे लाखो लोकांना फायदा होत आहे.

Published On: Jan 14, 2026 | 09:50 PM

