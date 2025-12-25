Banking Holiday January 2026: जानेवारी २०२६ मध्ये १६ दिवस बँक बंद? सुट्टींचा पूर्ण कॅलेंडर पाहा 

Banking Holiday January 2026: २०२४ वर्षाचा शेवटचा महिना, डिसेंबर काही दिवसांत संपणार आहे. त्यानंतर नवीन वर्ष सुरू होईल. जानेवारी २०२६ मध्ये बँका १६ दिवस बंद राहतील. यामध्ये सार्वजनिक सुट्ट्या, रविवार आणि दुसरा आणि चौथा शनिवार यांचा समावेश आहे. २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिनाचा सुट्टीचा दिवस असेल. २४ जानेवारी हा चौथा शनिवार आहे आणि २५ जानेवारी हा रविवार आहे. यामुळे लोकांना प्रवास करण्यासाठी किंवा कुटुंबासह बाहेर जाण्याचे नियोजन करण्यासाठी एक मोठा वीकेंड मिळेल. नियमित वीकेंड बंद होण्याव्यतिरिक्त, अनेक राज्यांमध्ये सार्वजनिक सुट्ट्यांमुळे बँका बंद राहतील.
रिझर्व्ह बँकेने बँक सुट्ट्या तीन श्रेणींमध्ये विभागल्या आहेत. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत सुट्ट्या, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत सुट्ट्या आणि रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सुट्ट्या अशा त्या श्रेणी आहेत. पुढील महिन्यात सुट्ट्यांच्या तीनही श्रेणी येत आहेत. म्हणून, जर तुमचे कोणतेही महत्त्वाचे बँकिंग काम असेल तर तुम्हाला आरबीआयचे सुट्टीचे कॅलेंडर लक्षात ठेवावे लागेल.
बँका कधी आणि कोणत्या कारणांसाठी बंद राहतील?
|तारीख
|सुट्टी
|शहर
|१ जानेवारी
|नवीन वर्ष दिन
|ऐझॉल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाळ, इटानगर, कोहिमा, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आणि शिलाँग
|२ जानेवारी
|मन्नत जयंती
|ऐझॉल, कोची आणि तिरुवनंतपुरम
|३ जानेवारी
|हजरत अली जयंती
|लखनऊ
|४ जानेवारी
|रविवार
|देशभर
|१० जानेवारी
|दुसरा शनिवार
|देशभर
|११ जानेवारी
|रविवार
|देशभर
|१२ जानेवारी
|विवेकानंद जयंती
|कोलकाता
|१४ जानेवारी
|मकर संक्रांती
|मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी आणि इटानगर
|१५ जानेवारी
|मकर संक्रांती
|बेंगळुरू, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद आणि विजयवाडा
|१६ जानेवारी
|तिरुवल्लुवर दिन
|चेन्नई
|१७ जानेवारी
|उझावर तिरुनल
|चेन्नई
|१८ जानेवारी
|रविवार
|देशभर
|२३ जानेवारी
|सरस्वती पूजा/बसंत पंचमी
|आगरतळा, कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक आणि उत्तर प्रदेशातील काही शहर
|२४ जानेवारी
|चौथा शनिवार
|देशभर
|२५ जानेवारी
|रविवार
|देशभर
|२६ जानेवारी
|प्रजासत्ताक दिन
|देशभर
बँकांच्या सुट्ट्यांच्या काळात ऑनलाइन आणि फोन बँकिंग सुरू राहतील. बँकांना सुट्ट्या असूनही, तुम्ही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैसे व्यवहार करू शकता किंवा इतर व्यवहार करू शकता. बँकांच्या सुट्ट्यांचा या सेवांवर परिणाम होणार नाही. जानेवारीमध्ये ९ दिवस शेअर बाजारातील व्यवहार बंद राहतील. ४ रविवार आणि ४ शनिवारी तसेच २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी व्यवहार बंद राहतील.