Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Banking Holiday January 2026: जानेवारी 2026 मध्ये 16 दिवस बँक बंद? सुट्टींचा पूर्ण कॅलेंडर पाहा 

नवीन वर्ष २०२६ काही दिवसांमध्ये सुरू होणार आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये बँकांना १६ दिवस सुट्ट्या आहेत. मात्र, तुम्ही ऑनलाइन व्यवहार करू शकतो. परंतु, बँकेत काम असेल तर जाण्याआधी ही बातमी नक्की वाचा. 

Updated On: Dec 25, 2025 | 02:54 PM
Banking Holiday January 2026: जानेवारी २०२६ मध्ये १६ दिवस बँक बंद? सुट्टींचा पूर्ण कॅलेंडर पाहा 

Banking Holiday January 2026: जानेवारी २०२६ मध्ये १६ दिवस बँक बंद? सुट्टींचा पूर्ण कॅलेंडर पाहा 

Follow Us:
Follow Us:
  • जानेवारी २०२६ मध्ये बँकांना १५ दिवस सुट्ट्या
  • जानेवारी महिन्यात नोकरदारांना मिळेल मोठा वीकेंड
  • रिझर्व्ह बँकेने बँक सुट्ट्या तीन श्रेणींमध्ये विभागल्या
 

Banking Holiday January 2026: २०२४ वर्षाचा शेवटचा महिना, डिसेंबर काही दिवसांत संपणार आहे. त्यानंतर नवीन वर्ष सुरू होईल. जानेवारी २०२६ मध्ये बँका १६ दिवस बंद राहतील. यामध्ये सार्वजनिक सुट्ट्या, रविवार आणि दुसरा आणि चौथा शनिवार यांचा समावेश आहे. २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिनाचा सुट्टीचा दिवस असेल. २४ जानेवारी हा चौथा शनिवार आहे आणि २५ जानेवारी हा रविवार आहे. यामुळे लोकांना प्रवास करण्यासाठी किंवा कुटुंबासह बाहेर जाण्याचे नियोजन करण्यासाठी एक मोठा वीकेंड मिळेल. नियमित वीकेंड बंद होण्याव्यतिरिक्त, अनेक राज्यांमध्ये सार्वजनिक सुट्ट्यांमुळे बँका बंद राहतील.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: ख्रिसमसला सोनं गगनाला भिडलं! तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव जाणून घ्या सविस्तर 

रिझर्व्ह बँकेने बँक सुट्ट्या तीन श्रेणींमध्ये विभागल्या आहेत. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत सुट्ट्या, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत सुट्ट्या आणि रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सुट्ट्या अशा त्या श्रेणी आहेत. पुढील महिन्यात सुट्ट्यांच्या तीनही श्रेणी येत आहेत. म्हणून, जर तुमचे कोणतेही महत्त्वाचे बँकिंग काम असेल तर तुम्हाला आरबीआयचे सुट्टीचे कॅलेंडर लक्षात ठेवावे लागेल.

बँका कधी आणि कोणत्या कारणांसाठी बंद राहतील?

तारीख सुट्टी शहर
१ जानेवारी नवीन वर्ष दिन ऐझॉल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाळ, इटानगर, कोहिमा, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आणि शिलाँग
२ जानेवारी मन्नत जयंती ऐझॉल, कोची आणि तिरुवनंतपुरम
३ जानेवारी हजरत अली जयंती लखनऊ
४ जानेवारी रविवार देशभर
१० जानेवारी दुसरा शनिवार देशभर
११ जानेवारी रविवार देशभर
१२ जानेवारी विवेकानंद जयंती कोलकाता
१४ जानेवारी मकर संक्रांती मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी आणि इटानगर
१५ जानेवारी मकर संक्रांती बेंगळुरू, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद आणि विजयवाडा
१६ जानेवारी तिरुवल्लुवर दिन चेन्नई
१७ जानेवारी उझावर तिरुनल चेन्नई
१८ जानेवारी रविवार देशभर
२३ जानेवारी सरस्वती पूजा/बसंत पंचमी आगरतळा, कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक आणि उत्तर प्रदेशातील काही शहर
२४ जानेवारी चौथा शनिवार देशभर
२५ जानेवारी रविवार देशभर
२६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन देशभर

 

हेही वाचा: SFIO Investigation Bank: SFIO चा हस्तक्षेप! इंडसइंड बँकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह, गुंतवणूकदारही चिंतेत

बँकांच्या सुट्ट्यांच्या काळात ऑनलाइन आणि फोन बँकिंग सुरू राहतील. बँकांना सुट्ट्या असूनही, तुम्ही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैसे व्यवहार करू शकता किंवा इतर व्यवहार करू शकता. बँकांच्या सुट्ट्यांचा या सेवांवर परिणाम होणार नाही. जानेवारीमध्ये ९ दिवस शेअर बाजारातील व्यवहार बंद राहतील. ४ रविवार आणि ४ शनिवारी तसेच २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी व्यवहार बंद राहतील.

Web Title: Banking holiday will be closed for 16 days in january 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RBI Banking Rules: आरबीआयचा कडक इशारा! विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रशासनात शिस्त हवी
1

RBI Banking Rules: आरबीआयचा कडक इशारा! विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रशासनात शिस्त हवी

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य
2

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

कोण म्हणतेय शिकूनही पगार नाही? येथे दहावी पासही कमावेल ५० हजार महिना! RBI ची भरती
3

कोण म्हणतेय शिकूनही पगार नाही? येथे दहावी पासही कमावेल ५० हजार महिना! RBI ची भरती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Jan 22, 2026 | 12:20 PM
IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

Jan 22, 2026 | 12:15 PM
अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

Jan 22, 2026 | 12:13 PM
Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

Jan 22, 2026 | 12:10 PM
‘हो, मी हुकूमशहा’! दावोसमध्ये ट्रम्प यांनी असं काय म्हटलं? ज्यामुळे जागतिक राजकारणात उठलं वादळ

‘हो, मी हुकूमशहा’! दावोसमध्ये ट्रम्प यांनी असं काय म्हटलं? ज्यामुळे जागतिक राजकारणात उठलं वादळ

Jan 22, 2026 | 12:10 PM
ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, पोलीसाचाही सहभाग; कोट्यवधीचा मुद्देमाल सापडला

ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, पोलीसाचाही सहभाग; कोट्यवधीचा मुद्देमाल सापडला

Jan 22, 2026 | 12:09 PM
Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

Jan 22, 2026 | 12:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM