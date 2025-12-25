SFIO Investigation Bank: SFIO चा हस्तक्षेप! इंडसइंड बँकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह, गुंतवणूकदारही चिंतेत

SFIO Investigation Bank: खाजगी क्षेत्रातील प्रमुख इंडसइंड बँकेसाठी एक मोठे आर्थिक संकट उद्भवले आहे. गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (SFIO) आता बँकेच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज पोर्टफोलिओमधील अकाउंटिंग अनियमिततेची आणि परिणामी १,९६० कोटींच्या मोठ्या नुकसानाची चौकशी करेल. बँकेने स्वतः स्टॉक एक्सचेंजला कळवले आहे की, त्यांना या चौकशीबाबत अधिकृत आदेश मिळाला आहे. ही बाब केवळ बँकेच्या विश्वासार्हतेलाच नव्हे तर गुंतवणूकदारांच्या विश्वासालाही एक मोठे आव्हान निर्माण करते.
इंडसइंड बँकेने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या अलीकडील फाइलिंगमध्ये खुलासा केला आहे. त्यांना SFIO कडून २३ डिसेंबर रोजी एक पत्र मिळाले आहे, ज्यामध्ये बँकेच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज पोर्टफोलिओमधील अकाउंटिंग अनियमिततेची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही चौकशी अकाउंटिंग त्रुटींमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या या विशेष तपास संस्थेचा सहभाग दर्शवितो की अनियमिततेचे प्रमाण खूप गंभीर असू शकते.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतील (EOW) आणि SFIO मधील विरोधाभास असल्याचे दिसून आले. SFIO चा तपास अशा वेळी सुरू झाला आहे जेव्हा मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) केस बंद करण्याची तयारी करत होती. प्राथमिक तपासानंतर, EOW ने म्हटले आहे की, त्यांना निधीचा गैरवापर किंवा अपहाराचे कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत. गुन्हेगारी हेतू किंवा निधी वळवण्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याने, FIR दाखल करण्याची आवश्यकता नाही असे पोलिसांचे मत होते. तथापि, SFIO आता या प्रकरणातील तांत्रिक आणि आर्थिक पैलूंची सखोल चौकशी करेल.
बँकेच्या बाह्य लेखापरीक्षकांना त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज पोर्टफोलिओमध्ये मोठ्या प्रमाणात लेखा विसंगती आढळून आल्या, तेव्हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. या चुकांमुळे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत बँकेच्या नफा आणि तोटा खात्यावर १,९५९.९८ कोटींचा नकारात्मक परिणाम झाला. त्यानंतर, दुसऱ्या एका स्वतंत्र संस्थेच्या अहवालात असे म्हटले आहे की या चुकांमुळे बँकेच्या निव्वळ संपत्तीवर ₹१,९७९ कोटींचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. संपूर्ण बँकिंग उद्योग आता SFIO च्या पुढील पावलांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.